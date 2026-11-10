Un abogado paraguayo explicó cómo funcionaba Ueno Bank: reintegros del 50% y complicidad del Banco Central de Paraguay

Para comprender el trasfondo, las fallas estructurales y las derivaciones políticas detrás de la caída del Ueno Bank, primer banco digital de Paraguay, Jorge Fontevecchia conversón con el abogado y dirigente político Oscar Tuma, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190).

En la entrevista, el también ex diputado nacional y titular de Tuma Legal Group desmenuza cómo operaba el sistema, las alertas ignoradas, el rol de los fondos públicos y la presunta complicidad institucional que derivó en la intervención estatal.

Oscar Tuma es abogado y dirigente político paraguayo que se ha desempeñado como diputado nacional de Paraguay durante dos periodos legislativos. Actualmente ejerce de manera activa la abogacía en el sector privado. Lidera el estudio jurídico Tuma Legal Group, donde se enfoca en el área penal y corporativa.

Oscar Tuma, encantado. Jorge Fontevecchia, lo saluda. Hablábamos con distintas personas de su país y nos explicaban que había una ley por la cual hasta 40 mil dólares todo el mundo iba a cobrar el 100%. No sé qué porcentaje del total de las personas que tienen su dinero detenido en el Ueno Bank van a estar cubiertas por esto y qué pasa con el resto. Pero bueno, usted nos lo puede explicar mejor, así que lo escuchamos con atención.

Bueno, antes que nada, saludo desde la distancia. Efectivamente, nosotros en el país desde los años noventa tenemos una ley, un fondo de emergencia que justamente cubre situaciones como esta a la gente que perdió de alguna manera su dinero en un banco afectado. En este caso, se va a llegar a cubrir el cien por ciento de las personas por este monto de 38 mil dólares y todo excedente, bueno, a partir de lo que se exceda, las personas tendrán que acudir a un proceso que no sabemos cuánto va a tardar, porque el banco tiene que liquidarse, tienen que analizarse los activos, los pasivos y a partir de ahí hacer la distribución. Es un proceso largo, es un proceso tedioso. Pero lo más importante es que este fondo de garantía va a cubrir... yo creo que va a llegar a cubrir en un 80-85% a los afectados en su totalidad, pero después va a quedar un remanente que suma millones y millones de dólares, que es el porcentaje del 10-15% donde estamos hablando de montos que superarían los 1.500 millones de dólares.

Son 3 millones de personas, por lo tanto, las que cobrarían hasta 38.000 dólares o el total de sus depósitos. Ahora, si uno hace la multiplicación, es una cantidad astronómica.

Sí, es una cantidad astronómica porque este banco fue el primer banco digital. Era muy fácil formar parte de la clientela del banco: vos bajabas la aplicación, cargabas tus datos y automáticamente ya formabas parte del sistema, ya formabas parte del banco. Eras un cliente más, ya tenías acceso a una tarjeta de crédito, ya podías realizar las operaciones, ya podías transferirte dinero. Entonces, la mitad de la población era cliente del banco por esa facilidad. Era un banco prácticamente digital, uno no necesitaba ir hasta el banco para hacer depósitos, para recibir plata. Lógicamente, la captación de gente fue enorme. La gente utilizaba el banco para su transacción diaria. Por eso es que con este fondo de garantía se cubre prácticamente a más del 80% de los afectados, porque la mayoría de la gente utilizaba la plataforma como un mecanismo de uso diario, de transferencia diaria, de captar dinero de forma diaria; no tenían ahorros en gran cantidad dentro del banco. Pero sí hay un 10% que sí tenían CDA, fondos públicos que casi llegan a mil millones de dólares, que evidentemente se direccionaban —y lo direccionaba el expresidente de la República— para fondear el banco y, bueno, a partir de ahí, darle liquidez al banco. Entonces, eso es lo que le costó el cargo al presidente de la República, al expresidente hoy Santiago Peña.

Oscar, mire, acá en la Argentina hay toda una discusión respecto del aumento de los morosos, de las personas que no pueden pagar sus créditos, y se lo asocia al crecimiento de las plataformas digitales que, igual que lo que usted cuenta en el Ueno Bank, facilitaron que personas que no estaban bancarizadas pasen a bancarizarse. En el caso argentino estamos hablando de pasar del 7% del total de la población al 15% del total de la población. Ahora, en Paraguay es la mitad de la población. Imagino que tal cantidad de bancarización en tan poco tiempo debe haber generado una cantidad de créditos sin pagos, de personas que no estaban acostumbradas a bancarizarse y que pidieron créditos y que luego finalmente no pudieron pagarlos. La pregunta es doble: si es así y si eso fue causa también de la quiebra del banco.

Ese es el trabajo que hoy está haciendo, con la intervención del Banco Central del Paraguay, determinar y localizar realmente la situación real del banco, porque es importante determinar cuál es la situación real del banco para ver si el banco va a poder cubrir a todas las personas que de alguna manera tenían su dinero depositado a través de cuenta corriente, caja de ahorro o a través de CDA. Todavía no se determinó de la cartera existente cuántas personas son prácticamente de cobro imposible o morosos con una situación de imposibilidad de pago, o empresas que... fíjate que hubo empresas que accedieron a créditos, préstamos por más de 40 millones de dólares a sola firma. O sea, una empresa que llegó a obtener 80 millones de dólares a sola firma. Entonces, hoy la fiscalía está investigando también si esa utilización de esas empresas que a sola firma recibieron montos siderales sin justificar la capacidad de pago no era una manera de vaciar el banco. Entonces, evidentemente ingresaban los recursos y se entregaban los recursos sin mayor control a empresas que hoy no tienen posibilidad de pago.

¿Cuál es la causa del quiebre del banco? ¿Este que usted menciona de los grandes acreedores que de alguna manera se dedicarían a vaciar el banco, o que el modelo de negocio de construir un banco en el que cualquier persona baja una aplicación y puede recibir dinero y endeudarse llevó a que muchos de los créditos que le dieron a las personas físicas —no a las personas jurídicas— quedaron impagos? ¿Dónde está el error en el modelo de negocio del Ueno Bank?

Yo creo que el modelo de negocio es un modelo fallido. Yo creo que los que estuvieron al frente del banco son los que no tuvieron la precaución o se encargaron de mal utilizar los recursos. ¿Captaban fondos? Sí, pero la utilización para generar justamente los dividendos era pésima. Fíjate que auspiciaban todo lo que había por haber: la Asociación Paraguaya de Fútbol, los clubes más grandes, el Rally Mundial, nuestro corredor que está corriendo Fórmula 1. O sea, evidentemente hacían un mal uso de ese dinero y no les generaba rentabilidad, y con eso no pudieron cubrir el mínimo que establece el Banco Central de reserva que tenía que tener. Y al no contar con ese mínimo, lógicamente llegó la intervención y terminó explotando la situación. El modelo no puedo decir que no es exitoso porque tuvieron una captación enorme; ahora, la utilización de esa captación es la que evidentemente no funcionó. En algunos casos, el banco tenía promociones donde te devolvían el 50% de lo que vos utilizaste. O sea, vos te ibas y podías utilizar 5 mil dólares y te devolvían la mitad. O sea, evidentemente... La captación como negocio era muy buena, pero...

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Por eso estoy diciendo, regalar plata. Finalmente, el modelo de negocio estaba equivocado, porque nadie puede regalar el 50% de lo que se consume como si fuera tarjeta de crédito. Entonces, claramente el modelo estaba mal.

No, el modelo en la aplicación, el modelo en la captación...

Bueno, pero si es captar para regalar plata, captar puede cualquiera, para decirlo de alguna manera, Oscar, eso no es un éxito. O sea, si usted se para en la calle y empieza a decir que regala la mitad de la plata, bueno, todo el mundo la va a agarrar. Mi pregunta es esa, si no hay un problema estructural en que le modelo de negocio sea evidentemente insustentable y si así fuera, y acá va mi pregunta: ¿Eso solo fue posible era el banco del presidente? Que a cualquier otro no lo hubieran dejado hacer eso.

No solamente por esa situación. Más de mil millones de dólares de fondos públicos no tiene otro banco. O sea, evidentemente la gente relacionaba al banco con el presidente de la República. La mayoría de las instituciones públicas depositaban su dinero ahí para congraciarse, o direccionado por el presidente de la República, que es lo que se está investigando ahora. ¿Qué es lo que se está investigando? Si hubo direccionamiento por parte del presidente a varias instituciones públicas para depositar esa suma enorme de dinero.

¿Y por qué no se vio antes que esto iba a terminar explotando? ¿Por qué fue necesario que se llegara a que ni siquiera tuviera el mínimo necesario para el Banco Central? ¿Cómo no se dieron cuenta hace tres meses, cuatro meses?

Porque hubo complicidad en el Banco Central del Paraguay. Por eso es que el presidente del Banco Central —el expresidente del Banco Central— está procesado, está imputado, está privado de su libertad, porque el Banco Central no emitió las alertas que tenía que emitir y permitió que el banco siga funcionando a pesar de los inconvenientes que ya tenía.

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Perdóneme, con la ignorancia a la distancia, a lo mejor estoy haciendo una simplificación, pero trato de imaginarme lo mismo en la Argentina: un banco que de repente el 50% de la población tiene cuenta, le da tarjeta de crédito a todo el mundo y le dice que el 50% de lo que gasta se lo devuelve, la prensa hubiera hecho la denuncia, porque es evidente que eso no podía suceder. ¿Qué pasó con la prensa en Paraguay? ¿Qué pasó con los jueces en Paraguay? Independientemente del Banco Central, que como usted dice, al ser el banco del presidente, no actuó, pero los organismos de otra naturaleza, los organismos civiles, la prensa, ¿por qué no publicaban hace 6 meses "miren, esto es insustentable" y la gente hubiese tenido desconfianza?

La prensa hizo un buen trabajo, un par de medios acá venían alertando de esta situación, pero acá tenemos nosotros una ley de terrorismo financiero donde mucha información no se puede dar justamente para evitar una corrida. Pero se venía alertando de lo que vos decías: el modelo de aplicación y la inversión de la plata pública. La prensa se preguntaba: ¿dónde se está invirtiendo la plata? El banco no tiene manera de generar los recursos necesarios para devolver a sus clientes las promociones y todo el funcionamiento que publicitaba. Y con esa alerta se le interpeló en dos oportunidades a los directivos del Banco Central, pero ellos alegaban ante el Congreso —ante los senadores en una oportunidad, ante los diputados en otra oportunidad— que el banco gozaba de buena salud, que el banco financieramente estaba bien, que ellos no tenían ningún reporte de que el banco podía tener problemas. Entonces la gente, lógicamente, cuando te informan eso los encargados de generar el control del sistema financiero, te dicen que el banco gozaba de buena salud, entonces la denuncia no tomaba fuerza. Pero ya se venía alertando de esta situación.

Oscar Tuma, muchísimas gracias. Le mando un saludo desde Buenos Aires y seguiremos en contacto porque realmente es un escándalo financiero muy, muy singular. Nuevamente, muchas gracias y hasta pronto.

Gracias a ustedes.

MEG