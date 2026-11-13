Autor del libro "Los espías de Milei": "Santiago Caputo utiliza la SIDE como escudo anti Karina"

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia , por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190) , el periodista acreditado en Casa Rosada Pedro Lacour presentó su libro de investigación Los espías de Milei . A lo largo de la entrevista, analizó cómo Santiago Caputo logró quedarse con el control de la renovada SIDE tras el desplazamiento de Victoria Villarruel y Nicolás Posse, y explicó por qué el asesor presidencial utiliza el organismo como un blindaje político frente a las tensiones con Karina Milei.

Pedro Lacour es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, realizó un posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política en Flacso, y obtuvo una maestría en Periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella. Especializado en políticas nacionales, servicios de inteligencia y las dinámicas del poder en su provincia natal, Misiones, se desempeña como periodista acreditado en la Casa Rosada por elDiarioAR. Acaba de publicar su libro de investigación periodística, Los espías de Milei.

Pedro, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. En tu libro Los espías de Milei: operaciones y descontrol en la lucha por el manejo de la SIDE, nos cuenta que Santiago Caputo no recibió el control de un día para el otro. Que primero había sido prometido a Victoria Villarruel, luego fue operado por Nicolás Posse, pero quien terminó convirtiéndose en el verdadero arquitecto de la SIDE, tal como hoy la conocemos, es Caputo. ¿Cómo fue ese proceso, podríamos decir, de aproximaciones sucesivas hasta su control?

¿Cómo te vas, Jorge? Gracias por la invitación. Sí, el área de inteligencia no es un área que le interesa particularmente a Javier Milei. Esa es la realidad. Y en un principio, la promesa que había hacia Villarruel —de que ella iba a ser la que manejara no solamente seguridad y defensa, sino también inteligencia— llevó a que él se desligue, por lo menos en términos tempranos, de la cuestión. Y después eso fue derivando en una sucesión de legados, obviamente con la pelea de Villarruel con los hermanos. Eso terminó corriéndola completamente. Después llegó Nicolás Posse , que fue el jefe de Gabinete, que logró de alguna manera también poner a su propio delegado, que fue Silvestre Sívori, como primer interventor de la AFI en ese momento —todavía la SIDE no había sido creada—. Y sí, en julio de 2024, a través de un DNU, se crea la SIDE; Vuelve la SIDE después de más de 10 años . Y se termina de consolidar a Santiago Caputo , el asesor presidencial, como el gran arquitecto del espionaje, con una particularidad histórica que me parece que tiene este proceso libertario: que es la primera vez que el jefe de la SIDE, el "señor 5", es alguien de extrema confianza de un asesor y no del presidente. Históricamente siempre fue alguien de extrema confianza, amigo, poco idóneo muchas veces para la inteligencia, pero de mucha confianza del presidente de turno.

Los espías de Milei

¿Y por qué crees que pasa esto?

Y porque hay una tendencia, creo yo, de Javier Milei a desentenderse de todos los temas que no tengan que ver con la cuestión económica. Y de alguna manera también Santiago Caputo supo crearse un lugar dentro de ese esquema. Y yo —eso es una hipótesis que tengo también y que lo planteo en el libro—, Santiago Caputo es más hijo, creo yo, de las circunstancias que gran arquitecto, si se quiere, del proyecto mileísta. Yo creo que es más hijo de un tiempo y que de alguna manera se encontró con tener que hacerse cargo de un montón de sectores y de áreas que él no esperaba en un principio. Y la inteligencia en particular es una obsesión que tiene Santiago desde chico, porque él es una suerte de espía frustrado . Él quiso, esto lo cuento en el libro y lo retomo también de lo que comentaron Maia Jastreblansky y Manuel Jove en su biografía, de que él, cuando termina el secundario, le organizan una reunión con un agente de la SIDE, y él en esa reunión se encuentra con que el agente estaba muy alejado de lo que él imaginaba como el fanático de las novelas de Tom Clancy, de Jack Ryan, etcétera. De repente se encontró con un burócrata. Y eso a él lo desmotivó un montón. Entonces, una vez que llega al poder y logra ese nivel de consolidación al lado de Javier Milei, dice: "Bueno, yo voy a usar la SIDE básicamente como mi fortaleza, si se quiere, mi castillo desde donde voy a resistir incluso los embates del kirchnerismo". Eso me parece que es fundamental.

Y es el otro punto, porque en tu investigación vos planteás además el quiebre entre Karina Milei y Santiago Caputo, la sospecha de las filtraciones de los audios de ANDIS, las carpetas. Es decir, bueno, podría no ser alguien, un amigo de extrema confianza del presidente, pero sí de la hermana del presidente, que ocupa de una manera...

Y eso no sucede.

¿Cómo se explica eso?

Y porque Javier Milei le tiene una confianza extrema a Caputo, ¿no? Él logró hacer pie ahí y muchas veces, en varias circunstancias —yo lo cuento, en varias, por lo menos en dos ocasiones en los últimos dos años—, Santiago Caputo utilizó a la SIDE como escudo frente a Karina. No porque utilizara la inteligencia necesariamente, sino que en situaciones concretas, como por ejemplo en noviembre del año pasado —después de las elecciones en las que Karina sale fortalecida—, se hablaba de que Santiago Caputo podía quedar afuera del gobierno. Bueno, en esas circunstancias, con Neiffer, que fue el jefe de la SIDE previo a Auguadra, que es el actual, se creía que Neiffer estaba respondiendo a Karina, circunstancias que se fueron dando. Ahí lo primero que hace Santiago es ir a hablar con Javier Milei y le dice: "Mirá, yo sin la SIDE no te sirvo más". Y Milei es alguien muy sensible a ese tipo de planteos que le hace Santiago, porque tiene una devoción intelectual muy grande hacia él. Milei le dice —Javier le dice—: "Te vas a quedar con la SIDE". Y lo que cuentan, y un poco lo reflejo en el libro, es que después de esa decisión Karina Milei le retiró la palabra a su hermano durante una semana. Es decir que es una situación delicada. Lo mismo pasó en marzo de este año con el Ministerio de Justicia.

Conjetura absolutamente de lego en el tema, ¿es Santiago Caputo, como decís, fruto de circunstancias que no se esperaba, del propio devenir, de la contingencia del gobierno? En realidad, ¿todo eso que se produce es resultado de que toda relación de poder tiene una tercerización, porque no puede ser completa, no hay forma de que el otro termine siendo tanto como el uno, y que finalmente el papel que cumple Caputo es el de tener una especie de mecanismo de no absoluta cooptación de Javier Milei por parte de su hermana?

Sí, incluso lo pensaría Por el lado de Javier Milei también, ¿no? Decir, bueno, yo no puedo darle a Karina todo...

A eso me estoy refiriendo.

Claro, eso. Sí, sí, sí. Exactamente eso. Y de alguna manera también por qué Karina no pudo correr a Santiago Caputo durante todo este tiempo, ¿no? Porque se suponía que...

Evidentemente porque Javier Milei no quiere.

Claro, sí, sí. Y se supone que cualquiera...

Ese es el papel que cumple.

Claro, el que se opone a Karina está siempre con un pie afuera del gobierno. En el caso de Caputo no pasó.

Esta historia la hemos visto a lo largo de varias presidencias repetirse. Después de investigar en profundidad, ¿te queda por momentos la sospecha de que le asignamos inteligencias superiores a los actores, a los agentes, de la realidad cotidiana, lo que construye la agenda, y que en realidad son simplemente personas comunes colocadas en una vicisitud en la cual se encontraron y tuvieron que representar algo que no son?

Sin duda, sin duda. Y en el caso de Santiago Caputo me parece que se da una particularidad, que es que él supo construir —es un personaje también, que es lo que vimos durante estos años—...

Ahora, ¿necesitamos... esa construcción depende de él? ¿O depende de porque todos saben construir ese personaje cuando están allí? En el menemismo, en el kirchnerismo, en el macrismo, ¿o son una necesidad de la realidad de asignarle aquello que decía Nietzsche de que el ser humano puede soportar cualquier cosa, a menos que no haya una explicación, entonces tenemos que cargarlo de dotes y maldades, o virtudes, en cualquiera de los casos, pero extraordinarias, y finalmente son un grupo de personas normales que les tocó estar ahí por contingencias que los exceden?

Sí, sí, totalmente, totalmente. E incluso en el caso de Caputo hay como un manto ahí de, si se quiere, cierta narrativa literaria que él mismo supo construir. Y vinculada al "monje negro", que es un monje negro bastante raro. Porque es un monje negro que deja los hilos a la vista.

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Por momentos es ingenuo, por ejemplo, esta convocatoria ahora a sumar agentes con la bandera argentina, con unas imágenes que parecen esas de "Yo te necesito" de los Estados Unidos, el tío Sam... cosas infantiles.

Sí, infantiles, me parece que esa definición está buena y que choca mucho... Cuando yo un poco en la investigación también me meto en el análisis de qué se entiende por inteligencia hoy, choca mucho con la tradición de la inteligencia general y de la SIDE en particular. Nunca había habido una convocatoria pública como la que empezó a haber este mes —y va a seguir, se supone, hasta el 30 de noviembre—. Y eso, de todas maneras, tiene una contracara bastante seria, que es la purga de muchos agentes.

Vos colocás ahí que finalmente, después de dar muchas vueltas, los malos vuelven a ocupar los pasillos de 25 de Mayo.

Sí.

Explicale a la audiencia que no conoce la interna quiénes son los malos y quiénes son los buenos, o por lo menos no qué personas, pero bueno, qué características representan el grupo de unos y otros.

Bueno, está bueno, porque uno da por sentado de que si existen los malos, existen los buenos, pero en la SIDE suele pasar que los buenos no tienen mucha presencia. A los malos me refiero particularmente ahí: me refiero al grupo de Jaime Stiuso . Cuando Santiago Caputo decide tomar las riendas —obviamente la caída de Posse, estamos hablando de mediados de 2024—, él tuitea en una de sus cuentas (aquellas cuentas anónimas, o ya tuiteaba con su nombre y apellido, pero en ese momento tuiteaba con sus cuentas anónimas) y dice: "Ustedes sigan llorando, ya van a ver que van a volver los malos". Y los malos eran literalmente la banda de Jaime Stiuso y compañía. Él va a buscar a Stiuso, a buscar a Lucas Nejamkis —que es la mano derecha de Jaime Stiuso— para que le hagan de una suerte así de ejecutivo de recursos humanos ("a quiénes tengo que traer"). Y ahí vuelve mucha gente, muchos nombres que estaban hasta el 2015, que fue el momento en que Jaime Stiuso deja de pisar la SIDE, de tener relevancia en la SIDE, por lo menos en términos formales. Y Caputo es alguien que dice: "Si queremos hacer un SIDE que funcione, tenemos que ir a buscar a los que saben", y los que saben son los malos, dicho de esa manera, que son los que entienden que hay que operar de determinadas maneras. La contradicción que yo veo ahí es que Santiago Caputo también busca una suerte de refundación modernizadora, profesional, de la SIDE, que choca de frente con una tradición que es la tradición que conocemos respecto de la SIDE. Uno cuando dice SIDE en la Argentina es sinónimo de criminalidad casi, de espionaje interno, de control social, etcétera. Entonces, si quieres ir contra eso, es muy difícil si vas a buscar a los mismos de siempre.

Pedro, felicitaciones, es muy interesante, muy lindo libro y felicitaciones por tu carrera también.

Muchas gracias, Jorge

MEG