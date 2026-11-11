ARCA habilitó el esquema para tramitar la devolución del IVA por el RIMI

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), habilitó en las últimas horas el mecanismo para que las pequeñas y medianas empresas puedan solicitar la devolución del IVA generado por sus inversiones productivas, en el marco del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La medida completa la implementación operativa del esquema y permite que las compañías alcanzadas comiencen a gestionar el recupero de los créditos fiscales.

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El procedimiento quedó establecido a través de la Resolución General 5922/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa incorporó al RIMI dentro del Sistema Integral de Recupero (SIR) y ajustó su funcionamiento con el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), las dos plataformas que deberán utilizar las empresas para tramitar el beneficio.

De esta manera, las compañías podrán solicitar la devolución de los saldos a favor de IVA generados por inversiones productivas o destinarlos a cancelar deudas correspondientes a impuestos propios. Sin embargo, el beneficio no alcanza a cualquier crédito fiscal, ya que para acceder, deberán transcurrir tres períodos fiscales mensuales desde aquel en el que el impuesto haya podido computarse en la declaración jurada de IVA.

El procedimiento quedó establecido a través de la Resolución General 5922/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Quiénes pueden acceder al beneficio del RIMI

El régimen alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas, hasta la categoría de Mediana Empresa Tramo 2 inclusive, que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 27.802 y su reglamentación.

Las inversiones comprendidas incluyen la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el Impuesto a las Ganancias, con excepción de los automóviles, y la realización de obras destinadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el país. En cambio, quedan excluidas las inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio.

La ley también establece montos mínimos de inversión según el tamaño de la empresa. En concreto son US$150.000 para microempresas, US$ 600.000 para pequeñas, US$ 3,5 millones para medianas del tramo 1 y US$ 9 millones para las del tramo 2. Existen excepciones para determinadas inversiones agropecuarias y de eficiencia energética, que pueden acceder al régimen sin un monto mínimo.

Cómo se tramita la devolución del IVA

Para iniciar el procedimiento, las empresas deberán contar con una presolicitud aprobada y un cupo fiscal asignado a través del servicio web Sistema de Gestión de Inversiones (SGI). El acceso a esa instancia estará habilitado cuatro veces por año, durante los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, entre los días 1 y 10.

Una vez asignado, el cupo fiscal podrá consultarse a partir del día 15 de cada uno de esos meses. Los comprobantes que cuenten con disponibilidad de cupo quedarán habilitados en el Sistema Integral de Recupero (SIR), donde deberá formalizarse la solicitud de devolución.

El esquema permite presentar hasta cuatro solicitudes por año calendario, coincidentes con esos mismos períodos.

Entre los requisitos para acceder al beneficio, ARCA estableció que las empresas deberán haber detraído el monto solicitado del saldo técnico a favor en la última declaración jurada de IVA. Para identificar la operación, deberán utilizar el código específico "22 – SIR – RIMI – Ley 27.802 – Art. 183".

Además, deberán acreditar que el IVA facturado fue efectivamente pagado antes de presentar la solicitud y cumplir, cuando corresponda, con las obligaciones vinculadas a los regímenes de retención del impuesto.

Otro requisito central será la presentación de un informe profesional en formato PDF, elaborado por un contador público independiente. El documento deberá certificar la razonabilidad y legitimidad del impuesto facturado, su vinculación con las inversiones productivas y la existencia de los bienes que originaron los créditos fiscales.

FN