El dólar opera al alza este miércoles tras cinco días sin actividad

El dólar oficial cotiza con una leve suba este miércoles 11 de noviembre, tras cuatro días sin actividad luego de la visita del papa León XIV a la Argentina. La reapertura llega tras varias jornadas sin actividad en el mercado cambiario y en medio de un escenario de volatilidad internacional, con presión sobre los activos argentinos.

Durante cinco jornadas no hubo bancos, ante la celebración del Dia del Bancario y luego la visita del Papa León XIV.

En este contexto, el dólar oficial minorista cotiza a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA).



El Gobierno promete un fin de año con repunte, pero el círculo rojo teme por la volatilidad de tasas

El dólar en el segmento mayorista avanza $4 (0,3%) a los $1.449,5 dentro del plazo a un día (T+1) en el segmento mayorista. Así, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy en $1.965,55) se expande al 26,9%. En la última rueda oficial, previo al feriado XXL, el dólar mayorista retrocedió apenas $0,50 y cerró en $1.545,50 para la venta. Pese a esa baja, acumuló un incremento semanal del 0,7% y completó cuatro semanas consecutivas de avances.

El dólar blue cotiza a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta. El dólar CCL cotiza a $1.670,44 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.1%. El dólar MEP cotiza a $1.571,76 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Bonos y acciones al alza

Tras los feriados consecutivos por la visita del papa León XIV, la bolsa porteña vuelve a operar pero sin la referencia de los bonos de Wall Street, ya que en Estados Unidos es feriado nacional por el Día de los Veteranos (Veterans Day). La renta variable sí opera, aunque el funcionamiento en Wall Street mantiene cerradas las operaciones de bonos.

En ese contexto, los bonos en dólares suben hasta 2,2% de la mano del Bonar 2038. En la plaza extranjera, los Globales subieron 2,2% el lunes y 0,2% el martes, llevando así al Riesgo País a caer a 852 puntos básicos, tras haber cerrado el viernes pasado en 939 puntos básicos.

En la plaza local, el MSCI Merval sube 0,4% a 84.448 y las acciones líderes que más suben son: Edenor (3,1%), Cresud (2,6%), y Metrogas (2%).

Mercados Wall Street

Licitación: El Tesoro enfrenta vencimientos por $10,6 billones

Desde Max Capital comentaron que la oferta incluye cuatro instrumentos con vencimiento durante el primer semestre de 2027 y uno en 2028: la reapertura de la Lecap con vencimiento en enero de 2027 y del Boncap con vencimiento en junio de 2027, la reapertura del bono CER con vencimiento en junio de 2028, un nuevo instrumento a tasa TAMAR con vencimiento en abril de 2027 y la reapertura del instrumento dollar-linked con vencimiento a mediados de enero de 2027.

"La liquidez depositada en el BCRA ascendía a ARS1,4 billones al 4 de noviembre y esperamos un rollover cercano al 100% a tasas de mercado, con una demanda probablemente concentrada en la Lecap de enero. Al 3 de noviembre, el Tesoro mantenía depósitos por ARS8,8 billones en el BCRA".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,86%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,26%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,04% a la baja.

Por su parte, los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — no operan esta jornada, por ser el Día de los Veteranos en EEUU.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,63%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,76% y el CAC francés acompaña con 0,44%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,36%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,92%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,46%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,60% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,42%.

El crudo Brent sube 1,7% hasta US$ 93,04 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1,6%, hasta los US$ 87,46 el barril.

FN / lr