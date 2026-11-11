El Gobierno promete un fin de año con repunte, pero el círculo rojo teme por la volatilidad de tasas

La economía entraría en recesión técnica en el tercer trimestre y el 2026 está “jugado”. En eso coinciden tanto el Gobierno como las empresas. Pero, mientras el equipo económico se esfuerza en asegurar que la antesala del año electoral habrá una mejora por un efecto externo que ya se “disipó”, en el sector privado ven estancamiento, un magro cierre de 0,8% para el PBI y temen que vuelva un fantasma del 2025, que no es la presión sobre el dólar sino la volatilidad de tasas.

Esa es la sensación que tuvieron representantes de firmas pertenecientes al círculo rojo al leer las proyecciones de un informe que tuvo una conclusión clara: si la política cambiaria no se modifica, el programa que lleva adelante Luis Caputo ajustará por el lado de los pesos. Según ese documento, al que accedió PERFIL, para diciembre el PBI puede evitar la caída en el cuarto trimestre y cerrar el año con un avance del 2,1%, por debajo del arrastre estadístico.

Para 2027, el informe observa un escenario de alta probabilidad, con un ruido electoral administrable pero con una parálisis productiva, derivada de una tasa de interés que se elevará a medida que el Banco Central tenga que defender el tipo de cambio, creciendo alrededor de los $1900. Ahora bien, en otro universo de posibilidades medias, el desgaste termina en una alternancia política - que de todas formas no parece rupturista-; prevé un estrés electoral que eleva la cobertura de dólar y tasas, con una cotización que se dispararía por encima de los $2600, una fuerte restricción de la liquidez y tasas al 39%.

“Trajo problemas adelantar las elecciones a esta parte. Si tan bien estaba la economía, ¿por qué agitar riesgo político o ahora suspender los embargos o sacar créditos?”, cuestionó en diálogo con este medio el CEO de una importante compañía siderúrgica. Se expresa sobre la pausa a las medidas del ARCA para pymes y los préstamos para la compra de autos que lanzó días atrás el Banco Nación. Entre los dirigentes corporativos consultados coinciden en que la perspectiva para terminar el año es de una actividad “planchada”.

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En los despachos oficiales afirman que en lo que queda del año los factores externos que presionaron sobre el programa económico cederán. “Los dos trimestres anteriores tenían elementos que los caracterizaban como temporarios y no estarían en el cuarto”, afirmaron a PERFIL fuentes oficiales. Para los funcionarios, en el segundo trimestre hubo reversión de la cosecha récord y en el tercero, tanto en julio como en agosto, hubo factores climáticos que explicaron la recesión técnica, que aún queda por confirmarse por INDEC con los datos de septiembre. Esos meses deberían mostrar un repunte significativo para salvar a la gestión de Javier Milei de la definición que asusta a los inversores de Wall Street.

“Los indicadores de alta frecuencia de septiembre indicarían cambios de tendencia que se esperan confirmar en el cuarto trimestre”, planteó la misma fuente.

El pronóstico del mercado: un rebote puntual para un 2027 lánguido

Los pronósticos oficiales encuentran eco parcial en algunas proyecciones del sector privado que ya miden el impacto del final del año. Ante la consulta de este medio, Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, confirmó que los números proyectan una salida de la recesión técnica, aunque con matices hacia el futuro.

"Estamos proyectando un cuarto trimestre con expansión de 2,5% (sin estacionalidad) y el año cierra en 0,8% de crecimiento promedio", detalló Baer. Según el especialista, los principales drivers de este repunte son "alguna recuperación de la construcción, pero sobre todo la mejora del salario real que empujará el consumo". No obstante, al mirar hacia el año electoral, advirtió que si bien se sale del pozo técnico, prevén un crecimiento en 2027 que será "bastante lánguido".

Círculo vicioso y motores apagados

Esa debilidad proyectada para el año próximo es el eje de las preocupaciones de la Fundación Capital. En su último análisis, la entidad advirtió sobre un "círculo vicioso" donde el aumento del riesgo país dificulta el cumplimiento del programa financiero, lo que vuelve a presionar sobre el spread soberano.

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La consultora observa un estrecho margen para la recuperación de los salarios reales, debido a la priorización gubernamental de la desinflación, el reacomodamiento de los precios relativos (con un IPC que sigue rondando el 1,9% mensual) y un mercado laboral fuertemente debilitado que le pone un techo a las negociaciones paritarias.

La entidad que integra el extitular del BCRA, Martín Redrado, destacó la evolución reciente del EMAE, que mostró una caída interanual del 1,7% en agosto y un avance mensual casi imperceptible del 0,1%. "A este escenario se suma la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con una caída interanual del 2,9% en agosto para el sector privado registrado, y el deterioro del empleo registrado, con 12.700 puestos asalariados menos en julio", subrayaron. Estos factores profundizan la debilidad de la demanda interna y limitan al crédito, ya que los elevados niveles de morosidad anulan su potencial como un driver genuino para 2027.

Por último, las inversiones continúan fuertemente rezagadas por el peso de las restricciones cambiarias y la incipiente incertidumbre electoral. En este marco, concluyen que la fragilidad de la actividad podría afectar las expectativas de continuidad del programa económico y desnudar sus limitaciones para traccionar el crecimiento general, en una macroeconomía sostenida casi exclusivamente por el dinamismo exportador de sectores muy puntuales como la energía, la minería y el agro.