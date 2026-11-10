Para el presidente de la Cámara de la Construcción, "la justicia social es un eslogan vacío"

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Mario Grinman, coincidió con los planteamientos del papa León XIV sobre la necesidad de que la economía esté al servicio de las personas, aunque marcó que para ello se deben construir los cimientos de un país rico.

Grinman fue uno de los empresarios que estuvieron presentes en el encuentro que tuvo el Papa con representantes de la producción y el trabajo, que se realizó este lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Para Grinman, “la justicia social es un eslogan vacío, como defender a las pymes. Son eslóganes de campaña, pero son muy pocos los que han podido realizar algo”, comentó el dirigente en Infobae en vivo.

El Papa León XIV reclamó el uso justo y equitativo de la propiedad privada y alertó que "privar a una persona de un trabajo es herir su dignidad"



Con respecto a la frase papal de que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, Grinman señaló que “eso es absolutamente cierto y nadie puede estar en contra de ese sentimiento”.

Sin embargo, sostuvo que para lograr ese objetivo, “hay que construir los cimientos de un país rico. Argentina es un país rico en teoría por los recursos naturales, que recién ahora en estos últimos años se comenzaron a explotar para las divisas que necesita la Argentina para un proceso de transformación, que no es fácil, ni exento de dolor, pero que si continúa, la Argentina será un país extraordinario”.

Papa León XIV | Crédito: Agencia NA

La redistribución de la riqueza, según Grinman

Además, el presidente de la CAC expresó: “He escuchado muchas veces sobre la redistribución de la riqueza, me parece excelente. ¿Qué vamos a redistribuir si este es un país que siempre generó riquezas y siempre que necesitamos las divisas tuvimos que recurrir a organismos internacionales para que nos presten y cuando no los podíamos pagar, nos enojábamos?”.

“Ahora estamos en un proceso diferente, a través de Vaca Muerta y la minería tenemos superávit fiscal y superávit de la balanza comercial”, añadió.

Los planteos de León XIV

En la UCA, uno de los principales ejes que trató León XIV fue la relación entre economía y dignidad humana. Recordó que la persona debe ocupar el centro de la vida económico-social y que las necesidades de los trabajadores y sus familias deben formar parte de cualquier discusión sobre el desarrollo. "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", expresó.

También advirtió sobre las consecuencias del desempleo, más allá de la pérdida de ingresos. "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social", señaló.

Además, sostuvo que “la vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”





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