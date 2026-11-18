La Justicia federal de la Seguridad Social intimó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a frenar la retención mensual del 20% que aplicaba sobre la pensión derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, percibida actualmente por Cristina Fernández de Kirchner, según consigna La Nación.



El organismo previsional había restituido en agosto pasado una de las dos asignaciones vitalicias —enmarcadas en la ley especial 24.018, que exime de requisitos de edad y aportes— tras ser dadas de baja en noviembre de 2024 luego de confirmarse la condena contra la exmandataria en la causa Vialidad, por la cual cumple prisión domiciliaria.

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A partir de datos obtenidos por La Nación mediante un pedido de acceso a la información pública, el haber bruto correspondiente a agosto alcanzó los $16.090.877. Sobre esa cifra —a la que también se le deducen el impuesto a las ganancias y aportes de obra social—, la Anses aplicó un recorte del 20% equivalente a $3.218.175 en concepto de recupero por sumas que el organismo consideró percibidas de forma indebida con anterioridad.

Con la nueva disposición judicial, ese porcentaje dejará de descontarse, incrementando en poco más de $3,2 millones el ingreso mensual de bolsillo de la expresidenta.

Los argumentos del juzgado y los retroactivos

La decisión fue firmada por la jueza Karina Alonso Candis, a cargo del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, en respuesta a una presentación realizada en septiembre por el abogado Facundo Fernández Pastor, representante legal de Kirchner. Si bien la magistrada desestimó el pedido para declarar la nulidad de la resolución administrativa 343 —rubricada en 2025 por el extitular de la Anses Fernando Bearzi—, sí hizo lugar al cese de las quitas.

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En su fallo, Alonso Candis fundamentó que la medida cautelar dictada en febrero por los camaristas Juan Fantini y Sebastián Russo (Sala 3) para reponer provisoriamente el beneficio no autorizaba dicha deducción. Además, advirtió que la resolución 343 únicamente instruía a promover acciones legales para recuperar fondos anteriores, sin habilitar explícitamente una retención directa del 20% sobre el haber, motivo por el cual intimó al organismo a abstenerse de continuar con el descuento dentro de un plazo de diez días.

Respecto al reclamo por los haberes retroactivos, la defensa había exigido que la liquidación contemplara los meses transcurridos desde el 24 de abril —fecha en que quedó firme la cautelar tras rechazarse una apelación— hasta el inicio efectivo de los pagos en agosto. Sobre este punto, la jueza ratificó lo establecido por su juzgado el 23 de junio, cuando se aceptó la caución juratoria presentada por Kirchner (cuestionada por la Anses por carecer de bienes reales en garantía) y se ordenó el restablecimiento del pago desde el momento en que la sentencia interlocutoria adquirió firmeza, es decir, desde fines de abril.