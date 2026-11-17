La economía real empieza a devolver datos que incomodan en la quinta de Olivos y obligan a recalcular en las oficinas del mundo financiero. Más allá de la defensa del equilibrio fiscal, el programa macroeconómico camina por un margen cada vez más estrecho. Los números perdieron el envión estadístico de los meses en que la comparación interanual jugaba a favor del discurso oficial.

Las proyecciones de actividad para el cierre del año descartaron cualquier rebote fuerte. Las consultoras que siguen de cerca la economía real ya archivaron la idea de un despegue rápido: lo que aparece en las planillas es un estancamiento y una recesión técnica tras dos trimestres consecutivos en rojo. Con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) desacelerando su mejora acumulada del 2,2% en el primer semestre al 1,2% en agosto, firmas como FIEL y Facimex recortaron sus cálculos al 1,5%, mientras el promedio de bancos y estudios privados ya bajó el pronóstico de crecimiento de 2026 de aquel 3,5% previsto en el Presupuesto a un 0,7%, o apenas un 0,5% según The Economist.

Karina Milei, Luis Caputo y Patricia Bullrich

Al mismo tiempo, la inflación se estancó y volvió a mostrar resistencias. Lejos de perforar el piso hacia el 1% que proyectaba el equipo económico, y tras seis meses por debajo del 2%, el índice de precios del Indec rebotó en octubre al 2,2% mensual, su nivel más alto desde abril. Con una variación interanual del 33,1% que ya supera el 31,5% de todo 2025, la defensa oficial por el 1,5% de inflación núcleo choca contra la suba de los precios regulados, que aumentaron un 4,2% en el mes, y un ajuste eléctrico para comercios e industrias que, según Cammesa, trepó un 35% en tres meses y un 86% en un año. Esa inercia golpea los ingresos en un país donde casi el 70% de los hogares admite que no llega al día 20 con plata en el bolsillo, mientras el riesgo país del JP Morgan volvió a subir y cerró en 855 puntos básicos, el dólar blue tocó los $1.600, el oficial subió a $1.575 y las tasas implícitas rozan el 30%.

Lo que más preocupa en los despachos de los intendentes del conurbano es el deterioro social y laboral. Mientras el Gobierno intenta defender que el 32,3% de pobreza oficial del primer semestre mejora el registro de 2023, el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA desarmó ese argumento: al actualizar la canasta por el peso real de las tarifas y el transporte, la pobreza sube hasta el 42,4%, por encima incluso del 40,8% previo al cambio de mando. A ese cuadro se suman un desempleo del 7,9% y la caída sostenida del trabajo registrado: según datos del SIPA, en agosto se perdieron otros 13.640 puestos, acumulando 386.232 empleos formales menos y 32.429 empresas cerradas desde que asumió Milei. Con el bolsillo ajustado, el frente político también se complicó para la Casa Rosada. Al oficialismo se le trabó el panorama parlamentario con la negociación a contrarreloj por el Presupuesto 2027, el régimen de colectoras y la suspensión de las PASO. Los gobernadores dialoguistas y los bloques aliados leyeron la debilidad del Ejecutivo y hoy cobran cada apoyo al contado, dejando en claro que el recorte de fondos ya no garantiza el alineamiento automático.

Cuando el Presidente, acompañado por Karina Milei y Luis Caputo, asistió a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear para transmitir optimismo rumbo a 2027, entre los industriales, banqueros y agroexportadores predominaba la frialdad. Frenan las grandes decisiones de inversión, advierten que el atraso cambiario achica los márgenes de rentabilidad y escuchan con distancia a un ministro que sostiene que la gente no consume “debido a la estabilidad”.

En medio de esa desconfianza del establishment y de las trabas en el Congreso gana peso la figura de Patricia Bullrich. La senadora maneja los tiempos de la Cámara alta, controla una quincena de diputados propios y amenaza con una ruptura de nueve bancas que dejaría al bloque oficialista por debajo del número clave de los “87 héroes” que aseguraban los vetos presidenciales. Mientras en su entorno deslizan que no piensa renunciar como Chacho Álvarez y que espera que Karina Milei se anime a echarla, Bullrich se perfila hacia 2027 ante un empresariado que busca garantías de gobernabilidad.

Pero la señal más clara del cambio de clima en el Gobierno fue el giro hacia las excusas externas que ensayaron los Caputo en la previa del encuentro en el CICyP. Por la mañana, en Radio Mitre, Toto Caputo tuvo que explicar por qué no llegaron “los mejores 18 meses de la historia” que había prometido en abril: “Es verdad que esperábamos crecer más”, admitió, responsabilizando al “temor a que vuelva el kirchnerismo” y justificándose: “Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia, ya que se duplicó el precio del petróleo por la guerra”.

Ese argumento coincidió con el tono defensivo que su sobrino Santiago Caputo viene mostrando desde su cuenta @slcaputo. Tras atribuir a “la prolongación del conflicto en Irán” el deterioro del bolsillo de los votantes y acusar a los medios críticos de que “trabajan para el enemigo”, el asesor dejó escrita una frase que expone la incomodidad oficial: “Para ganar elecciones hay que asumir que están perdidas de inicio. Lo contrario no funciona. La sociedad ya se dio cuenta. El velo se corrió”.

Cuando el ministro de Economía y el principal estratega de comunicación pasan del triunfalismo a repartir culpas, el mensaje que recibe el círculo de poder es que el margen de maniobra se achicó y los problemas económicos golpean la puerta de la política.