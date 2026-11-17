Un guiño a Patricia Bullrich y un cuestionamiento a Victoria Villarruel marcaron el tramo político del discurso del presidente Javier Milei durante la cena por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear. Ante la cúpula empresarial, el mandatario reivindicó el protocolo antipiquetes impulsado por la actual senadora cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad y recordó las objeciones que había recibido de la vicepresidenta y del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse. "Desde que somos Gobierno, pasamos de tener 9000 piquetes a cero", aseguró.

Además, Milei buscó despejar las especulaciones sobre su reciente publicación en Instagram, que había sido interpretada como un mensaje dirigido a Bullrich. El Presidente negó esa interpretación y sostuvo que la frase sobre quienes buscan "hundir el barco cuando se dan cuenta de que no podrán ser el capitán" estaba dirigida al kirchnerismo.

Más allá de las definiciones sobre la interna oficialista, Milei también aprovechó la cena para defender su programa económico. Con un respaldo explícito al sector privado y críticas directas a los economistas que cuestionan el atraso cambiario, el Presidente les asignó a los empresarios un papel central en la recuperación económica: "Ustedes son los que van a sacar el país adelante, porque son los creadores de riqueza", aseguró. En ese sentido, puso como ejemplo de innovación a Elon Musk, de quien destacó su capacidad para levantarse cada mañana "viendo qué problema le puede arreglar a la gente".

Milei insistió en que la recuperación económica dependerá de la inversión privada y cuestionó a quienes proponen impulsar el consumo como motor de crecimiento. "El futuro del país está en las manos de los empresarios, porque son los creadores de riqueza", sostuvo. Y agregó: "La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar".

En esa línea, el Presidente rechazó los planteos de quienes reclaman una devaluación y vinculó el costo del financiamiento con el equilibrio de las cuentas públicas. "Para bajar las tasas de interés hay que bajar el riesgo país, y para bajar el riesgo país se necesita equilibrio fiscal", argumentó. Además, volvió a cuestionar a quienes proponen estimular el consumo y defendió el ahorro como condición para financiar nuevas inversiones.

En el tramo más político y económico de su exposición, Milei salió a defender su plan monetario y cargó con dureza contra quienes reclaman una corrección del tipo de cambio. "Quieren devaluar", disparó el jefe de Estado, advirtiendo que hacer política monetaria activa "es como llamar a Nerón para apagar un incendio" y asegurando que, si el Gobierno no hubiera comprado más de 20 mil millones de dólares desde que ganó las elecciones, la divisa estaría "con suerte en 1000". Además, reivindicó la defensa de la propiedad privada a través del recorte fiscal y sacó pecho por su gestión: "Somos el único gobierno de la historia argentina que en tres años ha bajado casi 4 puntos del PBI en impuestos".

Javier Milei en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) 2026 | Crédito: Captura de pantalla

En esa línea de respaldo al capital privado, Milei ratificó su postura frente al rol del Estado y el cobro de tributos. "Sigo sosteniendo que los impuestos son un robo, aun siendo un jefe de Estado, y por eso no voy a cesar en bajar todo lo que pueda el gasto público para devolverle el dinero a sus verdaderos generadores", afirmó el mandatario. Según los números que expuso ante los empresarios, desde su llegada al poder ya les restituyeron "más de US$25.000 millones" a los contribuyentes y anticipó cuál es su hoja de ruta hacia adelante: "La economía se va a convertir en un mega RIGI, pero para eso necesito bajar el gasto público".

Al profundizar sobre la función de los empresarios, Milei advirtió que la disponibilidad de ahorro y la desregulación no alcanzan por sí solas para impulsar la actividad. "Ustedes pueden tener ahorros, desregular, tener personas con una capacidad humana sublime, pero no van a crecer si no hay espíritu empresarial", afirmó. En ese sentido, destacó a quienes se animan a emprender y buscan soluciones a los problemas de la sociedad.

Al profundizar sobre el rol de los hombres de negocios, el jefe de Estado los instó a asumir un papel activo en la transformación productiva. "Si nosotros queremos ser un país grande nuevamente, los invito a que sean benefactores sociales ganando mucho dinero, porque eso es lo que crea prosperidad", planteó. En ese pasaje, volvió a destacar que no alcanza solo con desregular si no hay emprendedores que arriesguen capital y resolvió su diagnóstico con una sentencia política: "Se terminó la estafa de la mentira del Estado en la Argentina".

El discurso también incluyó un fuerte tramo electoral pensando en los comicios presidenciales de 2027, donde Milei buscará la reelección. El mandatario advirtió que el costo del financiamiento no terminará de ceder "hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a orcolandia". "El año que viene van a tener de un lado a todo el pasado, a todos los que fracasaron, a todos con las mismas ideas que vienen fracasando desde hace 100 años", disparó, asegurando que por primera vez los votantes elegirán entre "el partido del Estado, con más o menos grado de orco" y "la opción de la libertad".

La presencia del Presidente en el Hotel Alvear (donde estuvo escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo) cerró un lunes de intensa sintonía con el sector corporativo. Al mediodía, la misma cúpula oficial había recibido en la Casa Rosada a directivos de Toyota, quienes confirmaron una millonaria inversión bajo el esquema del RIGI para levantar una nueva planta en la localidad bonaerense de Zárate.

Por qué Milei pierde peso en la conversación en las redes sociales

Una semana marcada por la agenda económica y el desembarco de Tesla

Mientras sus operadores buscan votos en el Senado para destrabar la reforma electoral, Milei sostendrá en los próximos días un cronograma enfocado en el vínculo con los mercados y el sector privado. Este martes a las 17 volverá a hablar en las Jornadas Monetarias y Cambiarias organizadas en el Palacio Libertad junto al canciller Pablo Quirno, regresando al escenario donde recientemente compartió acto con el papa León XIV, quien había planteado que "la economía debe estar al servicio de la persona".

El martes por la mañana, se reunirá la mesa política en Balcarce 50, en paralelo a una conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier y una recorrida de Karina Milei por la Feria Alimentar en La Rural. El miércoles será el turno de Luis Caputo en el summit "El País que se Viene" de Somos Pymes, minutos antes de que el Presidente reciba el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

El tramo final de la semana combinará compromisos institucionales con el esperado cierre empresarial junto a Elon Musk. El jueves por la tarde, Milei recibirá en la sede de la AMIA la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial y por la noche disertará en la cena del Foro Argentino contra el Antisemitismo en Puerto Madero. Finalmente, el viernes el jefe de Estado encabezará el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina.

TC/MSS