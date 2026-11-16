La Quinta de Olivos tiene hoy una dinámica muy distinta a la de hace unos meses. Drones que sobrevuelan el predio, perros entrenados para interceptar intrusos y militares que ahora se ocupan incluso de la cocina, la jardinería y la administración forman parte del nuevo esquema que rodea a Javier Milei.

A partir del 17 de septiembre, cuando el Gobierno dispuso que la Casa Militar, cuyo segundo al mando es el coronel Fernando Alberto Tereso, quedara al frente de la seguridad integral de la residencia presidencial, comenzaron los cambios. Desde entonces, el organismo también fue sumando funciones que antes estaban en manos de empleados civiles y otras áreas de la administración. Entre todos los turnos, el despliegue reúne a poco más de 200 uniformados, según informó Clarín.

Detrás del refuerzo de la custodia del Presidente y su familia, también hubo cambios en el funcionamiento interno de la quinta. También alcanza el funcionamiento interno de las más de 30 hectáreas que ocupa la quinta, delimitada por las calles Villate, avenida Maipú, Hipólito Yrigoyen y Antonio Malaver. En ese espacio se renovaron las cámaras de seguridad, el centro de monitoreo y el armamento de los efectivos. Además, comenzaron a operar drones que recorren el terreno desde el ingreso de la calle Villate hasta el límite sobre avenida Maipú.

Personal militar también comenzó a ocuparse de la cocina, la jardinería y distintas funciones administrativas. Incluso el servicio del chalet presidencial quedó en manos de uniformados, una modalidad con la que Milei habría manifestado conformidad.

El general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar | Crédito: Imagen Web

El coronel Fernando Alberto Tereso, segundo de Ibáñez y responsable del control de la Quinta de Olivos | Crédito: Archivo

La incorporación de los llamados "perros de guerra" también forma parte del nuevo esquema de seguridad. Se trata de animales entrenados para acompañar a los militares y actuar ante la presencia de personas sospechosas. La idea es que puedan interceptar a posibles intrusos sin que necesariamente tenga que intervenir un efectivo con su fusil reglamentario.

Pero no son los únicos perros que tienen un lugar dentro de la quinta. Milei también tiene allí a sus mastines, a los que considera sus "hijitos de cuatro patas" y suele pasear por un sector donde se construyeron caniles individuales. Para su cuidado trabaja personal de veterinaria del Ejército que, según fuentes consultadas por Clarín, en alguna oportunidad también habría tenido que cumplir funciones de vigilancia para las mascotas presidenciales.

Javier Milei junto a sus perros mastines en la Quinta de Olivos | Crédito: Archivo

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El cambio de estructura llegó después de una crisis interna en el entorno de Karina Milei, que derivó en la salida de la funcionaria María Belén Agudiéz y de una docena de trabajadores vinculados con la administración de la residencia. Entre los desplazados estuvo Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como administrador de la quinta y era cuñado de Agudiéz.

María Belén Agudiéz, exfuncionaria de la Secretaría General de la Presidencia | Crédito: Archivo

Se produjo en medio de cuestionamientos por posibles irregularidades en compras y contrataciones de Olivos, además de sospechas oficiales sobre filtraciones de información vinculada con la actividad del Presidente y su entorno. De hecho, desde la Casa Rosada aseguraron que "hubo filtraciones que afectan la seguridad presidencial" y señalaron que la desconfianza sobre el personal civil fue uno de los motivos que aceleró los cambios.

Aún, el Gobierno también dio una explicación formal para justificar la medida. En el comunicado difundido el 17 de septiembre, sostuvo que el objetivo era "elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno", en medio de lo que definió como una "escalada de la inseguridad a nivel global".

Karina Milei y Javier Milei en una actividad oficial en el Congreso | Crédito: Noticias Argentinas

Incluso, el propio Milei se refirió al nuevo esquema durante una entrevista con LN+. Allí confirmó que la residencia funciona como una base militar y justificó el refuerzo de los controles por cuestiones vinculadas con su seguridad personal. "Tengo algunos enemigos pesados en el mundo", sostuvo. Y agregó: "Hay determinadas cuestiones que tienen cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones en que estaba la quinta".

MV/MSS