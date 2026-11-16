Hugo Vezzetti: "El proyecto de Milei juntó a la elite conservadora y al autoritarismo plebeyo del peronismo"

Lejos de las etiquetas psicopatológicas y con la mirada puesta en los procesos históricos de largo aliento, Hugo Vezzetti observa una sociedad atravesada por una profunda sensación de pérdida que ya alcanzó de lleno a los sectores medios. En entrevista con Modo Fontevecchia , por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190), el reconocido psicólogo, historiador e investigador principal jubilado del CONICET —distinguido este año con el Konex de Platino— analizó la erosión del consenso democrático de 1983, la crisis de representatividad de los partidos tradicionales y los factores profundos que hicieron posible el fenómeno libertario, al que definió como una síntesis entre la visión jerárquica de las elites y las bases autoritarias del peronismo.

Hugo Vezzetti es psicólogo, historiador, intelectual e investigador, reconocido por sus estudios sobre la historia del psicoanálisis y la memoria de la historia reciente de la Argentina. Es profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal jubilado del CONICET. Fue decano normalizador de la Facultad de Psicología de la UBA, fundó la Cátedra de Historia de la Psicología y presidió la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Recientemente fue galardonado con el Premio Konex de Platino 2026 en la disciplina de Psicología.

Un gusto tenerlo acá, Hugo. Felicitaciones también. Recién el locutor hizo toda la presentación de su CV. Felicitaciones también por el Konex de Platino que acaba de recibir en Psicología. Y usted sostuvo recientemente que un sector de la sociedad atraviesa una fase maníaca frente al escenario político actual. Me gustaría que, de la manera más didáctica...

No sé en qué momento dije eso. No sé exactamente ahora.

Pero bueno, ¿cómo ve la situación de la sociedad desde una perspectiva que le da su propia actividad? Acá me dicen que lo dijo hace un mes, acá en nuestro propio programa.

No, bueno, era otro momento. Uno diría en este momento que...

¿Cómo lo ve? Después del Papa, después del Papa qué cambió.

Usted dice que existe, usted sabe que existe eso que se llama trastorno bipolar, donde entonces hay fases maníacas y...

Y depresivas.

Quizás el episodio del Papa generó una suerte de situación de excepción; hay que creer que refleja algo que puede dar cuenta de una situación más permanente.. En todo caso, lo que muestra sí es un extraordinario grado de necesidad de creer en la sociedad y encontrar, la vía, las figuras, las ideas de algo en lo que creer. Ojalá eso tenga un impacto —yo tengo mi duda, pero ojalá tenga un impacto—, pero el fondo no sería tanto maníaco; el fondo sería más bien una idea extendida de pérdida, de que esta sociedad ha perdido cosas. Incluso ya no solamente aquellos que tradicionalmente, uno puede decir, que estaban en los sectores más desfavorecidos de la sociedad; incluso esto se ha extendido fuertemente a los sectores medios, que finalmente, bueno, usted lo sabe, son los que de alguna forma dominan y tienen capacidad de incidir en la opinión pública, en fin. A mí no me interesa, no me gusta mucho caracterizar las cosas en términos de categorías psicopatológicas, pero en todo caso hay un momento de caída, digamos, si ya veníamos —porque esto no es nuevo—, uno puede decir que ha habido en las últimas décadas una progresiva caída de las ilusiones, de las expectativas, etcétera. Lo que pudo haber en su momento, y para algunos ha parecido como una alternativa superadora, en fin, con algún nivel de promesa en la propuesta de Milei, hoy se va cayendo claramente. Al mismo tiempo, en lo que es el sistema político, una especie de microclima y microcultura política, pareciera que están en otra cosa; que no sé si hay una suerte de disociación entre lo que pasa —es muy notorio eso, digamos, y no estoy diciendo nada nuevo—, entre lo que está pasando por el nivel de preocupación, incluso de sufrimiento en la sociedad, de una clase política que se preocupa simplemente por, en general —puede haber excepciones—, por conservar sus propias posiciones. Esta discusión sobre las PASO: ¿a quién le importan las PASO? Salvo a los que efectivamente ven allí una herramienta posible para manipular los sistemas electorales, cosa que no es nueva, digamos, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en función de obtener ventaja por parte de quien tiene más poder para tratar de conseguirla.

Usted decía que eso no es nuevo, que sucede habitualmente. ¿Podríamos decir que el poder tiende siempre a desacoplarse de la realidad por su propia naturaleza? Los palacios y la calle.

Sí, sí, sí, bueno, sí, hay una tendencia, si uno piensa, por lo menos, en una idea que estaba muy fuerte... Bueno, no sé, usted estaba aquí en el 83, no sé, había vuelto.

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En el último año... No, a fin, llegué a fin de año.

El nivel de expectativa, no sé si se recuerda, porque hay que ver el vocabulario, ¿no? Y en esa época, una palabra fuerte, no solo la democracia, era "participación". Una vez digo: pregúntele, ¿quién se siente partícipe de las decisiones que se toman, del modo como se orienta la vida y que incide sobre millones de personas? Esa palabra se ha borrado, se ha borrado del vocabulario. O sea, que eso da una idea, efectivamente, de la situación más bien poco esperanzadora en la que estamos. Esa es la realidad. Ojalá pudiera traer palabras que prometan otra cosa.

Hugo, ¿cómo se ve esto en la clínica? ¿Qué efectos concretos produce esta desazón en las personas?

Yo no hago clínica hace 40 años, por eso justamente. A mí me han dado premios por trabajo en historia de la Psicología, que justamente es lo que tiene que ver con las humanidades, el rublo disciplinar en el que entraba era humanidades.

Usted hizo el contacto con todos sus colegas todo el tiempo.

Claro. En realidad, hay que decirlo, me daba cierta ventaja, porque por parte de un jurado que incluye historia, sociología, filosofía, etcétera, yo soy más conocido que los psicólogos que hacen clínica de niños o salud mental. Pero por eso tampoco me creo... el premio lo puede llevar a que uno crea "son 10 años yo he sido el psicólog más importante de los últimos 10 años". No, mire, yo no me lo creo eso, francamente. Lo reconozco y lo aprecio, porque realmente es un jurado de calidad y se que valoró mis méritos pero se que trabajo en esa zona. Pero sobre la clínica la verdad es que no puedo decir mucho. Yo hice la clínica justamente, durante la dictadura yo solamente pidía vivir de lo que podía conseguir de mi consultorio, porque me habían expulsado de los cárgos públicos que tenía, yo trabajaba en el Hospital Borda. Y en ese momento fue en gran medida, en mi experiencia, un refugio, digamos, donde se podía, limitadamente, pero se podía. Yo discutía con quienes decían —de afuera—, quien aplicaba una especie de dogma, decían: "No, en una dictadura no puede haber psicoanálisis porque el psicoanálisis supone que uno tiene que hablar libremente y en una dictadura no se puede hablar libremente". Yo discutía: me parece un razonamiento demasiado mecánico, porque depende del tipo de clima que se genera en una relación terapéutica que crea sus propias reglas.

Memoria, Derechos Humanos y Democracia

Ahora, fíjese, yo le pregunto de la clínica y a usted le viene automáticamente una asociación con la dictadura. Y en su libro Memorias, derechos humanos y democracia. Textos e intervenciones, de 2024, usted planteó la necesidad de evaluar las realizaciones, los frenos, los fracasos de nuestra construcción democrática. ¿En qué momento aquel consenso del "Nunca Más" se desvaneció y quedó esta polarización que hoy tenemos?

Bueno, yo creo que ahí hay que ver dos procesos. Uno puede decir —lo ha visto, usted sacaba el Diario del Juicio, que fue una iniciativa extraordinaria—: en ese momento, aún con el nivel de apoyo, de entusiasmo, etcétera, estaban los sectores, estaban los carapintadas, pero ojo, había sectores de la Iglesia, había sectores de la política, había sectores del sindicalismo, recuérdelo. O sea, que no es que se borraba aquello que la dictadura... Lo que había hecho posible la dictadura tampoco cayó del cielo como un rayo, ¿no? Y lo que había producido la dictadura. Ahora, ¿cuáles son —uno puede decir—, cuáles son las condiciones que ese núcleo —creo que es un término del psicoanálisis— de resistencia a lo que venía cambiando y a lo que se venía construyendo, particularmente en el período de Alfonsín, pero también el de Menem. Porque hay que ponerle, hay que hacer justicia también con lo que Menem pudo construir, digamos—, empiezan a encontrar la posibilidad de expresarse más públicamente y de tener algún tipo de apoyo? Y ahí hay dos procesos. Hay uno que nos corresponde, digamos, nos corresponde en la medida que yo me coloco también en el lugar de los que en su momento apoyaron el movimiento de derechos humanos: el movimiento de derechos humanos se sectarizó. Digamos, ni hablemos cuando eso termina —porque esto empieza antes—, pero ni hablemos cuando eso termina poniéndose, digamos así, al servicio y en una relación muy estrecha con el propio proyecto kirchnerista y con la utilización y manipulación que de eso se hace. Entonces, este es un primer problema, hay un primer desprestigio. La primera erosión de lo que significaba el valor sustantivo, ético, digamos, político de los derechos humanos, que opera desde dentro de la propia cultura de los derechos humanos. Y esto tenemos que hacernos responsables. Nosotros no fuimos capaces, digamos —yo podría poner muchos ejemplos de las cosas que escribí, quizás las conoce, en el libro ese que mencionó hay trabajos que empiezan hace 40 años, para tratar de juzgar—, bueno, pero eso es así. Y después, por supuesto, aparece un giro en el mundo de las ideas, porque el tema de la democracia era un tema que no era solamente el argentino; el tema de la democracia era un tema que atravesaba lo que estaba pasando en ese momento en América Latina, en fin, aún en Europa, aún en Estados Unidos.

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Y en el Este europeo también, o sea, todo el proceso.

Claro, y el papel que Europa tuvo en el diálogo.

La democracia estaba de moda, podríamos decir, en aquel momento.

Vamos a decirlo así, sí. Y eso acá encontró su expresión en un tipo de razonamiento que coloca en la economía —y coloca en la economía, en el sentido más crudo—, en la propiedad y en el beneficio, digamos, en el centro mismo de la vida social. Entonces, yo creo que estamos volviendo, por momentos, a una suerte de capitalismo salvaje, de la écopa en la que se hablaba del darwinismo social: que predominen los más fuertes y que los otros desaparezcan. Había expresiones crudas de eso en el siglo XIX y ahora hay expresiones más o menos parecidas.

¿Encuentra que llegaron a un techo y que la derrota de Bolsonaro en Brasil, de Trump en Estados Unidos, la incapacidad de formar el gobierno de Netanyahu, el mismo discurso del Papa más allá de la pregnancia de pueda generar, como usted dice "hay una demanda de creer en algo, de creer en valores" Encuentra síntomas de que ese sentimiento está encontrando su techo?

Sí, bueno. Encuntro eso que decía Giambattista Vico "Corsi e ricorsi". Ojo, yo discuto mucho con quienes tienen una especie de visión apocalíptica, incluso alrededore de la inteligencia artificial: "se va a extinguir el género humano", ese tipo de visiones apocalípticas que existen hace como dos mil años, y finalmente de un modo u otro, la sociedad de la humanidad como un conjunto ha encontrado formas de enfrentar, así que tengo esperanza. Por lo menos puedo decir "mire, el conflicto no está cerrado". Porque, ojo, hubo un momento en que parecía que el capitalismo era el fin de la historia ¿Usted recuerda, no? Fukuyama y todas esas ideas. Ahora parece que el fin de la historia ya no es el capitalismo liberal, sino el fin de la historia es este títpo de regimenes que aplastan libertades, derecho, etc. en nombre del poder y en nombre del beneficio. Yo no creía en aquel momento que la historia se terminaba, ni tampoco creo ahora. Entonces, efectivamente, estas son señales que a mí me permiten decir: "Bueno, esto sigue", incluso en términos de panorama internacional.

Me quedé con la idea de que a usted le produjo automática asociación —me pongo yo ahora en el papel de psicólogo— automática asociación cuando le pregunté sobre la clínica y lo remitió, obviamente, a su propia historia con la dictadura...

Cuando todavía hacía clínica. En realidad yo decía, yo vi en ese momento en la clínica —y por eso digo, bueno, habría que ver qué está pasando ahora— pasar de ese momento donde el reducto terapéutico era una especie de refugio donde uno podía decir cosas que no se podían decir en ningún lado y ser escuchado, etcétera, al entusiasmo, porque yo también hice clínica en los primeros años de la democracia. Digamos, ya en el fin de la dictadura, cuando ya la dictadura no tenía el nivel de poder y de dominación sobre la sociedad. Digo, en ese sentido, tengo la impresión de que algo de eso debe estar sucediendo también en las clínicas.

Si no interpreto mal, usted plantea que aquello que había dado origen a la dictadura seguía vigente, incluso en el momento del triunfo de la democracia con Alfonsín, porque no había caído del cielo la dictadura.

Absolutamente.

Mi pregunta es: ¿usted cree que esas fuerzas —usó la palabra de resistencia—, esas fuerzas de resistencia anidaron en el proyecto de Milei?

Sin duda. Incluso, más allá de lo que podría ser ideológico, uno podría decir: "Bueno, mire —porque hay a veces una mirada un poco unilateral, como diciendo—, bueno, hay que explicarlo por las razones económicas, ¿no? ¿A quién sirve este proyecto? ¿Quién se beneficia?, etcétera". Pero hay formas de la política que están a la venta y que no son económicas. No solo figuras, cuadros formados en el justicialismo y el peronismo e incorpora prácticas. Ahora discutimos las colectoras, pero la discusión de las colectoras, ustedes lo saben mejor que yo, es una discusión que la inventó el peronismo, las colectoras, no vino de otro lado, Entonces, yo creo que recoge la resistencia de los dos lados, en términos de lo que puedo decir: recoger la resistencia de los sectores más conservadores —y por lo tanto, naturalmente más dispuestos a una visión, digamos, jerárquica, digamos, de la sociedad más tradicional— y zonas de este otro autoritarismo plebeyo, o por lo menos que se asienta sobre bases populares, que representa el peronismo. Entonces, yo no quiero empezar a discutir acá sobre el peronismo, que nos llevaría a mucho, pero efectivamente hay un núcleo autoritario.

En marketing siempre se dice, tomando prestada una palabra totalmente desafortunada, pero que el éxito es esquizofrénico, que el éxito combina componentes desarmónicos y que los armoniza. Que el éxito es casualmente lograr sumar el agua y el aceite, que todo aquello que logra armonía de opuestos se convierte en una fórmula muy exitosa. Y usted aquí lo que plantea es que el éxito de Milei es la conjugación de dos elementos que funcionaron antitéticamente en el pasado, que es la visión jerárquica de la élite, la conservadora, y el autoritarismo plebeyo de las masas. Me parece una linda definición de lo que sucedió con Milei. Otras veces se han juntado estos extremos.

Es cierto.

¿Cómo cree que podrá resolverse la desazón de ambos, tanto de los jerárquicos que ven que la economía no está dando resultados que esperaban incluso para sí, porque finalmente nadie gana al póker en el Titánic, muy pocos ganan al póker en el Titanic, y aquellos que vieron las clases más populares que normalmente votaban al peronimos, que vieron en Milei un pebeyo que venía a "mojarle la oreja" supuestamente a la elite?

En el primer caso... Yo no espero mucho de esta dirigencia, debo decir, (risas). Ojalá me equivoque pero han demostrado que en los momentos decisivos, y este es un momento decisivo, hay momentos decisivos en los que juega mucho, juestamente la decisión, el jugarse, decir "bueno, este es momento de tomar una posición fuerte". Y lo que hemos visto a nuestras elites, en general económicas pero sobre todo, pero también sociales. La iglesia está jugando un papel muy importante, hay que reconocerlo, yo decía hace poco yo que me considero de izquierda qué mal que está la izquierda para que el Papa sea lo más progresista que tenemos. Pero es así. Entonces, por ese lado no espero mucho. Y como la fantasía, fantasía o proyecto, por ahí después se raliza y yo me tengo que rectificar, de que puede haber una especia de mileísmo sin Milei y de ahí aparece Patricia Bullrich, que efectivamente es más política, digamos, destreza política para jugar en la ejecución. Pero en el otro caso, digo, efectivamente, lo que me parece es que ahí vuelvo a lo que habíamos visto al principio: hay como una desconexión cada vez más fuerte entre esa masa, digamos así, plebeya —vamos a decir peronista, pero ya hay muchos que no se identifican mucho con el peronismo— y una dirigencia que cada vez lo representa menos. Y ese es el fracaso de que no aparezca una renovación. Con decisión en el término de la élite. En eso hay que reconocerle a Milei que tuvo una capacidad extraordinaria de construirse como líder desde la nada.

Una hipótesis, a ver si le resulta plausible, Hugo: que la posibilidad de haber unido a la élite conservadora, que tiene una visión jerárquica, con el autoritarismo plebeyo y disruptivo de lo popular se logró —porque Trump logró exactamente lo mismo en Estados Unidos— con un abracadabra, que es desplazar el concepto de elite del poder económico de los superricos al de la llamada aquí "la casta", en Estados Unidos "el pantano de Washington", a la política. O sea, finalmente se colocó la elite en otro lugar. Y finalmente eso permitió una metonimia entre lo que sería normalmente la élite, que por su naturaleza tiene que ser jerárquica y conservadora del statu quo, del cual es privilegio, con una élite que eran los políticos. ¿Le parece que ahí estuvo la posibilidad de transfigurar las clases sociales y poder unir estos dos sectores que en el pasado votaban diferente?

Yo creo que sí, fue un centro fundamental del cambio que venía desarrollándose desde antes; es el desprestigio de la clase política, recuerde el 2001: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo". Y después no se fue nadie.

Pero convertida en elite.

Y efectivamente yo creo que se acentúa un proceso por el cual hay una capa política cada vez más dispuesta sobre todo a defender sus propias posiciones. La preocupación de los intendentes es cómo reelegirse y la preocupación del gobierno es cómo hacer para elegirse evitando que se reúna y se establezca la alianza de la oposición. Esta es la realidad. Efectivamente, yo creo que estuvo ahora ahí; por eso yo no quiero cargar tanto, porque es muy fácil —ya nos pasó, digamos, nos pasó con la dictadura— si poner ahí: "Bueno, acá está el monstruo, acá está el responsable de todo". No quiero poner a Milei en ese lugar, y no estoy eludiendo su responsabilidad.

Entiendo, perfecto.

Efectivamente, los sectores...

Nuevamente, no era la dictadura, sino las causas que lo hicieron posible. No es Milei, sino las causas que lo hicieron posible.

Claro, y acá está... ¿Qué hace posible ese discurso? Porque digo, el discurso de la casta podría... De hecho, había una forma que también venía del peronismo para referirse a la política, o no era "la politiquería", pero algo así, ¿no? Siempre hubo una visión...

No, la idea de que no era un partido, sino un movimiento...

No, no, pero para referirse justamente a la política, que no era...

A la partidocracia.

A la partidocracia. La idea de la partidocracia, eso estuvo siempre. Ahora, ¿qué es lo que la hace audible? Efectivamente, algún fracaso y alguna responsabilidad tienen los propios políticos.

Hugo, un placer, como siempre, conversar con usted. Vamos a seguir abusando e invitándolo. Y nuevamente, felicitaciones, independientemente de que usted no se crea ser el psicólogo de la década, pero por ser para el Konex el psicólogo de la década. Muchísimas gracias.

Bueno, muchas gracias a usted. Un gusto conversar con usted.

De la misma forma.





MEG





