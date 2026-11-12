Instalan cámaras en semáforos de Corrientes: en qué esquinas se encuentran ubicadas

En el marco de las políticas de ordenamiento del tránsito y reducción de la siniestralidad urbana, la Municipalidad de Corrientes avanza con la instalación de cámaras de monitoreo electrónico en distintos cruces semaforizados de la Capital. El despliegue tecnológico apunta a desalentar el paso de vehículos con luz roja, una de las faltas graves más frecuentes en las arterias de mayor circulación.

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Según precisaron desde la comuna capitalina, la iniciativa pone especial énfasis en el control de los motociclistas, sector que concentra los índices más altos de reiteración en este tipo de maniobras peligrosas y de vulnerabilidad física ante colisiones.

A fin de garantizar la transparencia del sistema, el Ejecutivo difundió el mapa exacto de los puntos operativos, ratificando que el objetivo central es la concientización vial y la prevención de accidentes, descartando una finalidad meramente recaudatoria.

Seguridad vial y responsabilidad frente a la señalización lumínica

Desde las áreas operativas de tránsito de la Municipalidad de Corrientes insistieron en la obligatoriedad de respetar la señalización lumínica en toda la traza urbana, remarcando que la luz roja exige la detención total de la marcha sin excepciones horarias ni de flujo vehicular.

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El programa busca consolidar una cultura vial basada en la prevención y el resguardo tanto de los conductores como de los peatones, combinando la fiscalización tecnológica mediante videovigilancia con campañas permanentes de educación ciudadana en la provincia de Corrientes.

Mapa de las ocho intersecciones operativas y ampliación en avenida Armando Romero



La Municipalidad de Corrientes confirmó que los dispositivos de control ya se encuentran instalados y en pleno funcionamiento en ocho puntos estratégicos de la ciudad:

•Avenida Independencia y Chacabuco. •Avenida Gobernador Ruiz y Santiago del Estero. •Avenida Gobernador Ruiz y Cocomarola. •Avenida Armenia 3277 (banda sur). •Avenida Centenario y Güemes. •Avenida Maipú y Teniente Ibáñez. •Avenida Maipú y Guayquiraró. •Avenida Libertad y Laprida.

Finalmente, las autoridades comunales adelantaron que este esquema de monitoreo continuará expandiéndose durante las próximas semanas con la colocación de nuevos equipos a lo largo de la avenida Armando Romero, buscando cubrir los corredores viales de mayor densidad de tránsito en la Capital.