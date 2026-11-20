El Senado aprobó, con 42 votos a favor y 26 en contra, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales, y determina un mecanismo de desalojos “exprés”.

De esta forma, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel departamental, provincial y nacional; y también el tope de 1.000 hectáreas en espejos de agua, zonas núcleo del país y zonas de frontera.

Además, la versión aprobada de la Ley de Propiedad Privada modifica la Ley de Expropiaciones, restringiendo la capacidad del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, e incluye una reforma de la ley de Desalojo para permitir reducir considerablemente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades que hayan sido usurpadas.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), votaron a favor La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal, y Movimiento por Misiones; votaron en contra el bloque Justicialista, Moveré Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero, y Justicia Social.

Qué pasará con los desalojos a partir de ahora

Se podrá implementar un desalojo exprés exclusivamente en los casos en que sean inmuebles usurpados o tenedores precarios: el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

Además, el magistrado podrá intimar, dentro de las 72 horas, la devolución del inmueble si así lo pide el dueño, que deberá demostrar, con prueba documental, que es el propietario de ese terreno, vivienda o campo.

Para el caso de los deudores morosos habrá plazos más extensos, ya que los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir del propietario una carta documento y otorgar un plazo de, por lo menos, diez días corridos para ponerse al día, que se contarán desde el día que reciben la notificación.

Expropiaciones

El Estado deberá fundamentar, claramente, la razón para realizar la expropiación. El dictamen además determinó que habrá un tope del 30% de indemnización por lucro cesante (en el proyecto original no figuraba ningún porcentaje).

La tasa de interés que se pagará será la del Índice de precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.