La cercanía de las urnas moderó los discursos más duros del poder. En Balcarce 50 entendieron que sostener frentes abiertos con los principales grupos industriales es un costo demasiado alto, especialmente cuando empieza la cuenta regresiva electoral y el círculo rojo presiona por una tregua que devuelva previsibilidad a los negocios. La señal más clara de ese acercamiento fue la licitación que terminó ganando Techint, tras presentar una propuesta más competitiva y recibir un guiño explícito del Gobierno. Hubo un mejor movimiento de la “T” y un Javier Milei obligado a bajar la guardia ante la presión política. “Se mejoraron las relaciones, se mejoró la oferta y el empresariado está haciendo su parte”, resumió una fuente del círculo rojo. “Por un tiempo, Paolo Rocca dejará de ser Don Chatarrín de los tubitos caros”, ironizó otro referente del establishment.

Ese mismo cambio de rumbo atravesó al negocio minero, donde el proyecto Vicuña decidió revisar su estrategia y apostar por proveedores locales, luego de la fallida y defectuosa compra en China para levantar el campamento donde duermen sus trabajadores. Aquella primera licitación había provocado un fuerte malestar entre las empresas del sector que venían comprando en el país y que terminaron sentadas en las rondas de negocios impulsadas por el Gobierno. “Si después de semejante movida compraban en China, era un fracaso”, admitió una fuente vinculada con las megaempresas que dominan la extracción en la cordillera de los Andes.

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Bajo la presión oficial y empresaria, la compañía anunció un esquema de tres campamentos. Mientras el principal de alta montaña, a 4.000 metros de altura, quedó en manos de la chilena Tecnofast —única firma de Sudamérica con módulos de estándar hotelero para esa altitud, con ensamble de una empresa salteña— sin generar resistencia en San Juan, los campamentos intermedios logísticos de menor calibre, clave para cubrir los 200 kilómetros desde la comunidad y sostener caminos y eventualidades, se volcaron a jugadores locales. En el sector aclaran que la operación en el exterior se acotó a los módulos habitacionales —dado que las empresas argentinas del rubro ofrecen soluciones básicas que no alcanzan las especificaciones de 4.000 metros—, dejando el resto del equipamiento y la red logística abiertos a firmas locales.

En la cordillera sanjuanina saben que la licencia social se juega en esa letra chica. Mientras proyectos como El Pachón pierden la ventana de exploración de este verano complicados por los accesos tras el deshielo y Hualilán transita otra etapa, otras operadoras en fase similar coinciden en que, cuando falta tecnología local para un hotel de alta montaña, la salida más conveniente es asociarse con proveedores sanjuaninos de raíz y transferirles know-how para que compartan el contrato y defiendan el proceso en el territorio.

Si en el frente empresario asoma una distensión calculada, la negociación política con los gobernadores empezó a trabarse. Los mandatarios provinciales ya no le reclaman únicamente fondos a Luis Caputo: a medida que se acercan las elecciones, las exigencias pasan por espacios reales de poder y no solo por plata. Ese cambio de reclamo frena los acuerdos y traslada la tensión al Congreso, donde Martín Menem tiene por delante una definición delicada: arbitrar quién se queda con la representación del tercer bloque entre el PRO y Provincias Unidas en el Consejo de la Magistratura. En los pasillos parlamentarios todos miran de reojo hacia el primer piso de la Rosada para saber si el otro Caputo, Santiago, terminará interviniendo en esa pulseada. Sin un árbitro claro, los números en el recinto vuelven a quedar atados al filo de cada sesión.

Al oficialismo lo favorece, por ahora, el desorden de enfrente. El peronismo buscó que la foto de la unidad funcionara, al mismo tiempo, como una muestra de su propia interna, en una escena contradictoria donde Sergio Massa vuelve a posicionarse como puente de diálogo entre sectores enfrentados. Esos vaivenes de una oposición que no logra capitalizar las idas y vueltas del Gobierno terminan descomprimiendo el clima en el círculo rojo, que ve llegar finalmente el tiempo de las decisiones pragmáticas por encima de las peleas políticas. “Veremos si es el inicio o es apenas un suspiro”, advirtió con cautela un empresario que esta semana se vio favorecido.