El proyecto de ley que suspende las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios de 2027 obtuvo dictamen favorable esta noche, luego de que La Libertad Avanza (LLA) aceptara eliminar el artículo que habilitaba las listas colectoras tras negociar con distintos sectores políticos.

Patricia Bullrich firma dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política: | Crédito: X @PatoBullrich

"Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política: Sin PASO; Sin colectoras; Con Ficha Limpia: Se reducen 50 por ciento los espacios cedidos de publicidad", celebró la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

El Gobierno cedió para conseguir el dictamen y poder avanzar con la suspensión de las PASO

Además de la eliminación de las primarias, el principal objetivo del Poder Ejecutivo, la dirigente resaltó la supresión de las restricciones previas a los comicios. "Chau a la veda electoral: no se limita hablar a candidatos ni se frena la actividad de espectáculos y gastronómicos", destacó Bullrich sobre los alcances de la iniciativa consensuada.

Con este despacho, el Gobierno quedó habilitado para llevar el proyecto al recinto la próxima semana. Desde el oficialismo proyectan reunir entre 38 y 40 votos para lograr la media sanción y estiman que la reforma electoral podría convertirse en ley durante la primera semana de diciembre en la Cámara de Diputados.

Sin las Paso, creadas hace casi dos décadas, más una lista de obligaciones borradas.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se crearon en diciembre de 2009 y se implementaron por primera vez en agosto de 2011.

Fueron impulsadas durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante la Ley 26.571 (Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral), sancionada el 2 de diciembre de 2009.

Desde su estreno en los comicios presidenciales de 2011, se aplicaron de manera ininterrumpida en siete turnos electorales nacionales (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 y 2023) hasta su primera suspensión aprobada por el Congreso para las legislativas de 2025.

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Se crearon con el objetivo central de democratizar la selección de candidatos y ordenar el sistema político tras la crisis de representatividad de 2001. Hasta ese momento, las candidaturas se definían a puertas cerradas por las cúpulas partidarias o en internas de afiliados; al hacerlas abiertas y obligatorias para todo el padrón, se buscó que la ciudadanía eligiera quiénes competirían en las elecciones generales.

Además, la ley buscó frenar la atomización de los llamados "partidos sello" imponiendo un piso mínimo del 1,5% de los votos para pasar a la instancia definitiva, al tiempo que intentó transparentar y equilibrar el financiamiento político prohibiendo aportes de empresas privadas y centralizando en el Estado el reparto gratuito de espacios publicitarios en medios. Con el correr de los años, sin embargo, la práctica de acordar listas únicas entre dirigentes terminó diluyendo la competencia interna real, lo que impulsó los debates sobre su costo y eventual suspensión.

En segundo lugar, el oficialismo retiró el artículo que habilitaba las listas colectoras, dando marcha atrás con el mecanismo que permitía que boletas de distintos partidos para cargos legislativos adhirieran a una misma candidatura presidencial.

Por otra parte, la iniciativa plantea el fin de la veda electoral tradicional, eliminando tanto los plazos restrictivos para emitir publicidad como la prohibición de que los candidatos realicen declaraciones públicas hasta el día de la votación. Según destacó Bullrich, esta modificación también implica que ya no se suspenderán los espectáculos públicos ni se restringirá la actividad de los locales gastronómicos durante el fin de semana electoral. Finalmente, aunque el Gobierno resignó su intención original de suprimir por completo la pauta gratuita en radio y televisión, el despacho consensuado reduce en un 50% los espacios cedidos por los medios de comunicación para las campañas políticas.

Además de estos recortes enumerados por la legisladora, el dictamen incorpora de manera permanente el régimen de Ficha Limpia, que inhabilita a postularse a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, suma el casillero de "boleta completa" en la Boleta Única de Papel y restringe la obligatoriedad de los debates presidenciales únicamente a una eventual segunda vuelta.