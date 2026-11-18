La Libertad Avanza no consiguió este miércoles el quórum en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como “ley Malvinas”, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A las 12.30 se registraron 126 legisladores presentes, por debajo de los 129 que se necesitan para abrir la sesión. El oficialismo no logró el apoyo total de los bloques aliados con los que venía negociando y la noticia es un baldazo de agua fría para el gobierno de Javier Milei.

La caída de la sesión la confirmó Martín Menem en el recinto cuando el reloj marcó exactamente las 12.31: "Si no hay quórum, no hay quórum", planteó el riojano, y automáticamente los ojos libertarios buscaron quiénes eran los aliados que no se sentaron en sus bancas. Parados en el recinto pero sin dar quórum aparecían diputados que responden a gobernadores aliados como el cordobés Martín Llaryora (no se sentó Juan Schiaretti, por ejemplo) o el santafesino Maximiliano Pullaro.

El proyecto de Soberanía venía golpeado desde el inicio, cuando el Gobierno lo envió en septiembre y Milei lo anunció en cadena nacional. Obtuvo dictamen el 28 de octubre con firmas de La Libertad Avanza y aliados, pero el texto siguió negociándose, y pasó de 133 artículos a 154. La Casa Rosada apuraba la votación porque quería llegar antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie, previsiblemente el 28 de noviembre, sobre las medidas provisionales contra el proyecto petrolero Sea Lion. Ahora sin que la Cámara baja la apruebe hoy, el oficialismo podría insistir la semana próxima, cuando tiene en agenda tratar el Presupuesto 2026. En todo caso, el Senado no alcanzaría a tratarla antes del fin del período ordinario, el 30 de noviembre.

Menem tuvo que reconocer en el recinto que el oficialismo fracasó en el quórum.

Que fracasara el quórum es un golpe a una ley que estaba muy cuestionada incluso por aliados. El punto más resistido es el Título VII, que prevé penas de 5 a 12 años de prisión para quien organice una “campaña de injerencia extranjera” en procesos electorales. Como modifica normativa electoral, requiere mayoría absoluta, es decir, 129 votos. La UCR decía que había detalles pendientes y Argentina Federal quería directamente que se retire; a su vez, Provincias Unidas estaba dividida y los tres diputados de Catamarca no habían definido su voto.

Si el texto no cambia de acá a los próximos días, ese capítulo podría podría ser amputado del proyecto original. Hasta último momento de este miércoles, LLA incorporó modificaciones al dictamen, como anticipó PERFIL: el capítulo de injerencia extranjera afecta a las ONG que reciben financiamiento del exterior y desató un pedido especial dentro de LLA: la diputada Sabrina Ajmechet señaló que el articulado expone a organizaciones como la que ella fundó, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo, donde hablará este jueves el presidente Javier Milei, al prohibir el financiamiento extranjero.

Por su parte, Unión por la Patria había anticipado que solo acompañaban los aspectos del Título I referidos específicamente a Malvinas. Para el bloque peronista, el resto del proyecto, que toca las leyes de Defensa, de Inteligencia y de Financiamiento de Partidos y el Código Penal, no tiene relación con las islas y debió tratarse por separado. También cuestionaba que el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, que encabezaría Milei, tenga que aprobar las inversiones de capitales estatales, porque lo interpreta como una cláusula dirigida contra empresas chinas y contra Petrobras.

El otro tema fuerte de la sesión era la reforma del BCRA, que volvía del Senado con cambios y podía convertirse en ley. La principal modificación de la Cámara alta establece que solo el Senado podrá designar y remover a los directores, por mayoría absoluta, en lugar de ambas cámaras con dos tercios. El texto fija como misión principal del Banco Central preservar el valor de la moneda y le prohíbe financiar al Tesoro.

Completaban el temario el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA, dos convenios de traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y un cambio a la ley PyME para incluir a las cooperativas.

JD/MC