A pocas horas de que Diputados se reúna en sesión especial, la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, llega con retoques de último momento. Desde La Libertad Avanza confirmaron a PERFIL que el dictamen sumó modificaciones, aunque no precisaron cuáles. Según el CELS, que detalló los cambios, el artículo 45 cambia la etiqueta de "Seguridad Nacional" por la de "Asuntos Estratégicos", la figura de injerencia extranjera pierde parte de su redacción y el Ministerio de Seguridad deja de ser miembro permanente del Consejo que crea el proyecto.

El título VII, el de las campañas electorales y la participación de extranjeros, sigue siendo el que más resistencia genera entre los aliados. Según pudo saber PERFIL, dentro del bloque de La Libertad Avanza hubo un pedido especial de la diputada Sabrina Ajmechet, que señaló que el articulado expone a organizaciones como la que ella fundó, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo, donde hablará este jueves el presidente Javier Milei, al prohibir el financiamiento extranjero. Desde el oficialismo aseguran que trabajan en cambios al dictamen original, por ejemplo en ese título, pero no confirmaron que ese punto haya quedado resuelto.

Unión por la Patria, en tanto, advierte que un conjunto de artículos tiene un sesgo "anti-China". Cuestiona en particular el 111, que pondría en manos del Consejo la decisión sobre inversiones de capitales estatales en el país.

Asuntos Estratégicos e injerencia extranjera: lo que cambió, según el CELS

Paula Litvachky, directora ejecutiva del organismo, analizó la nueva versión. Sobre el reemplazo de "Seguridad Nacional", un estado de protección, por "Asuntos Estratégicos", definidos como las acciones o medios destinados a resguardar los derechos, la soberanía, los intereses vitales y la seguridad internacional, planteó que "el término intereses estratégicos es tan amplio que se vuelve totalmente difuso". Las funciones y facultades del Consejo siguen siendo las mismas, con poderes ejecutivos excepcionales amparados por el secreto. "Los peligros del proyecto no cambian por este cambio terminológico", afirmó.

Para el CELS, la clave sigue en el artículo 119, que reforma la ley de Defensa para pasar del concepto de agresión externa al de riesgos, amenazas y desafíos de origen externo, estatales o no estatales, cinéticos o no. Eso extiende la defensa nacional hacia las llamadas guerras híbridas y altera la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior.

En el capítulo de injerencia extranjera, el artículo 225 bis perdió la referencia a "afectar sustancialmente la libre formación de la voluntad política de la población" y quedó solo con "alterar un proceso electoral o condicionar el proceso decisorio de las autoridades constituidas de la Nación". También se quitó el sabotaje, que dejó solo los actos de violencia, y se agregó una cláusula de atipicidad para ciudadanos y terceros que se limiten a difundir, compartir o expresar su adhesión a contenidos de una campaña de injerencia. Según Litvachky, eso atenúa el problema para la comunicación pública, pero "mantiene el problema de que una manifestación puede ser una amenaza por interferir con el Congreso".

Las sanciones administrativas, en cambio, quedaron igual salvo pequeños ajustes, con la amplitud y la arbitrariedad en torno al financiamiento extranjero que ya objetaba el organismo. Y el Ministerio de Seguridad, que sale como miembro permanente del Consejo y solo podrá ser convocado para temas determinados, ya no cambiaría de nombre: se eliminaron también los artículos que reformaban su estructura orgánica, del 150 al 152 del dictamen.

Ajmechet, Giudici y la distancia de Bullrich

La articuladora de la ley es Silvana Giudici, otra legisladora cercana a Patricia Bullrich, y su autor material es el asesor Santiago Caputo. La senadora, en cambio, tiene suficientes dolores de cabeza: las internas y el apuro del Gobierno por sacar adelante la suspensión de las PASO, cuya comisión se reúne este mediodía en paralelo a la sesión de Diputados. Mañana tendrá además la sesión del Senado, donde buscará aprobar la ley de Discapacidad sin los cambios que pretendía el ministro Luis Caputo.

Por eso todavía no puso el foco en la Ley Malvinas, aunque siguió de cerca los movimientos de Javier Milei con el proyecto. "Hicieron un poco de show y después, cuando vieron que desalentaban la inversión de empresas que ya invierten en la Argentina, tuvieron que recular", dijeron desde su entorno a PERFIL.

Si la ley sale de Diputados, habrá que ver cómo la recibe el Senado, aunque no alcanzaría a tratarla antes de que termine el período ordinario, el 30 de noviembre.

Unión por la Patria: el artículo 111 y las inversiones estatales

El bloque kirchnerista sostiene que el Consejo, "hegemonizado por Santiago Caputo", decidiría sobre los capitales estatales que quieran invertir en la Argentina, una cláusula que lee dirigida contra China y contra Petrobras. "Es un escándalo", dijeron.

Con Malvinas el bloque tiene otra actitud. "Tuvimos un posicionamiento claro", afirmaron a PERFIL, y reservan esa discusión para el primer título, donde prefieren reformar la ley Solanas antes que reemplazarla y rechazan el régimen de desistimiento, al que consideran "un blanqueo". Todo lo demás, dicen, no tiene relación con las islas y debió tratarse por separado.

JD/MC