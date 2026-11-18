Después de una jornada larga, tensa y con más de un giro, La Libertad Avanza consiguió alinear a sus aliados y obtuvo dictamen para la reforma política, cuyo objetivo central para el Gobierno es suspender las PASO de 2027. Las colectoras quedaron afuera y, como es habitual en esta gestión, el proyecto llegará al recinto recortado y retocado frente al original, y todavía con interrogantes sobre la sesión que, en principio, se prevé para el jueves 26. A la vez, incorpora Ficha Limpia, que impide ser candidato a quien tenga una condena confirmada en segunda instancia, y habilita la afiliación partidaria por medios digitales.

El texto tiene 25 artículos divididos en tres capítulos. El primero reúne las disposiciones permanentes. El segundo fija reglas transitorias solo para 2027. El tercero aclara que esas reglas excepcionales caducan de pleno derecho cuando termine ese proceso electoral. La distinción importa: la suspensión de las PASO es por única vez, mientras que Ficha Limpia y el fin del debate obligatorio quedarían en la ley de manera permanente.

La reforma electoral que el oficialismo llevará al recinto del Senado cambia bastante más que el calendario. El dictamen del oficialismo que ya tenía ocho firmas este miércoles, al que accedió PERFIL, suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 y deroga el debate presidencial obligatorio que rige desde 2016. A la vez, incorpora Ficha Limpia, que impide ser candidato a quien tenga una condena confirmada en segunda instancia, y habilita la afiliación partidaria por medios digitales.

El peronismo mostró cómo quedaría una boleta única para las presidenciales 2027. | Crédito: Sofia Areco/ Comunicacion Senado

Sin PASO, por única vez

El artículo 17 suspende “durante el año 2027” las primarias previstas en la Ley 26.571 y todas las obligaciones vinculadas con su organización. Es un repliegue respecto del proyecto original del Poder Ejecutivo, que proponía derogarlas. El esquema repite el que se usó en 2025, aunque con agregados.

Sin internas abiertas, los candidatos se definirán según las cartas orgánicas de cada partido y, en el caso de las alianzas, según su reglamento electoral. Los plazos del cronograma se recalcularán tomando como referencia la fecha de la elección general, y será la Cámara Nacional Electoral (CNE) la que publique el calendario. El sorteo que define la ubicación de cada fuerza en la boleta se hará dentro de los dos días posteriores a la oficialización de las listas.

Sin debate obligatorio en primera vuelta

El cambio de mayor peso simbólico es la derogación de los artículos 64 sexies a 64 duodecies del Código Electoral, incorporados por la Ley 27.337, que establecieron el debate presidencial obligatorio. Con esa norma se realizaron los debates de 2019 y 2023. El capítulo del Código pasa a llamarse “De la campaña electoral y el debate presidencial”, sin el adjetivo “obligatorio”.

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En su lugar, el texto establece que la CNE “organizará” un debate entre los dos candidatos que lleguen a una eventual segunda vuelta, dentro de los diez días previos a la elección. Es decir, el debate solo seguirá siendo obligatorio en caso de balotaje.

Con Ficha Limpia

Pese a que los bloques aliados habían pedido tratarla por separado, Ficha Limpia forma parte del texto. Los artículos 2 a 5 agregan a la lista de impedimentos para ser candidato una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia o en instancia de revisión, siempre que haya sido dictada antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección. Si la confirmación llega durante el año electoral, el impedimento rige recién cuando termina ese proceso. La inhabilitación se mantiene hasta que la condena sea revocada o se cumpla la pena.

El dictamen crea un Registro Público de Ficha Limpia a cargo de la CNE. Los tribunales deberán comunicar estas sentencias dentro de las 24 horas, y los jueces electorales tendrán que controlar de oficio que ningún candidato figure en ese registro. Los recursos ordinarios, extraordinarios o de queja no suspenden la inhabilitación. Los partidos deberán presentar, por cada candidato, el certificado de antecedentes penales y una declaración jurada.

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El alcance excede lo electoral. Quienes queden comprendidos tampoco podrán ser designados jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados, diplomáticos ni directores de empresas con participación estatal.

Sin avales digitales

Un borrador previo del dictamen, que circuló durante la jornada, obligaba a los partidos a reunir avales ciudadanos a través de una plataforma digital de la CNE para poder presentar candidatos. Ese requisito no figura en el texto final, por lo que en 2027 no habrá un filtro que reemplace al de las primarias. Lo que sí se mantiene, de manera permanente, es la afiliación partidaria por medios electrónicos, con validación de identidad biométrica y bajo administración de la Justicia Electoral.

Patricia Bullrich, en Asuntos Constitucionales este miércoles. | Crédito: NA

Sin colectoras

Lo que no estará es el sistema de adhesiones. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció este miércoles que se eliminaba el artículo que habilitaba las listas colectoras y que se volvía al sistema D’Hondt de representación proporcional. El mecanismo había sido incorporado un día antes como prenda de negociación con el radicalismo, pero dividía a los libertarios y a sus aliados. El dictamen lo deja por escrito: en 2027, cada agrupación deberá presentar “una sola lista por categoría”, sin que se admita la coexistencia de listas “aunque sean idénticas” entre una alianza y los partidos que la integran. Además, cada candidato podrá serlo por una sola agrupación y para una sola categoría.

Campaña: menos espacios gratuitos, más publicidad paga

El dictamen fija en 2,5% el tiempo total de programación que los servicios de radio y televisión deben ceder gratis para fines electorales, lo que implica reducir a la mitad la cesión que hoy contempla la ley de financiamiento de los partidos. A la vez, habilita que los avisos pagos para captar el voto en televisión, radio, gráfica, vía pública, internet y telefonía puedan emitirse incluso fuera del plazo de campaña que fija el Código.

El texto también deroga los incisos b) y c) del artículo 71 del Código, que hoy prohíben los espectáculos públicos y la venta de bebidas alcohólicas en torno a la jornada electoral.

Boleta única y escrutinio

La Boleta Única de Papel se mantiene, con ajustes. Cada columna deberá identificar el nombre, el símbolo, el número y, para 2027, también el color de la agrupación. En la categoría de diputados figurarán, como mínimo, los cinco primeros candidatos, con foto de los dos primeros. Las listas completas, con los suplentes, deberán exhibirse en afiches dentro de cada cabina o cuarto oscuro. Se mantiene el casillero para votar por lista completa con una sola marca.

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El texto precisa los criterios del escrutinio. Si un elector marca la lista completa y además una categoría de la misma fuerza, el voto es válido. Si marca la lista completa y una categoría de otra fuerza, el voto se anula solo para esa categoría. El conteo de mesa no podrá comenzar antes de las 18, aunque ya hayan votado todos los electores.

Para los casos en que las elecciones provinciales o municipales coincidan con las nacionales, las categorías locales podrán incorporarse a la misma boleta única, cuya oficialización y distribución quedarán a cargo del juez federal electoral. Las provincias que quieran adherir a la simultaneidad deberán comunicarlo al Poder Ejecutivo con al menos 90 días de anticipación.

Mercosur: sin elección directa

Los parlamentarios del Mercosur dejan de votarse. Hasta que el bloque regional fije el “Día del Mercosur Ciudadano” para una elección simultánea, las 19 bancas del distrito nacional serán cubiertas por 12 diputados y 7 senadores nacionales, en proporción a la representación de cada sector político en su cámara. Las 24 bancas regionales quedarán en manos de legisladores provinciales designados por cada legislatura.

No cobrarán una remuneración adicional a la de su cargo, solo los viáticos vinculados con la actividad del Parlasur, y no tendrán otras inmunidades que las que otorga el protocolo del Mercosur. Asumirán cuando termine el mandato de los parlamentarios actuales. Para 2027, la boleta ya no incluirá esa categoría.

El trámite

Con el dictamen listo para las firmas en la comisión que preside el libertario Agustín Coto, La Libertad Avanza buscará llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre. Allí necesitará 37 votos, la mayoría absoluta, para aprobarlo en general y en particular. Después deberá pasar por Diputados, donde el piso es de 129.

MC/MSS