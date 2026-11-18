La sesión que el oficialismo había convocado para este miércoles en la Cámara de Diputados se cayó por falta de quórum y dejó al Gobierno frente a un escenario que no figuraba en sus cálculos. En el recinto llegaron a sentarse hasta 126 legisladores, a tres del número necesario para habilitar el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocida como Ley Malvinas, y de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había regresado del Senado con modificaciones. En ese caso, la Cámara baja solo puede aceptar los cambios introducidos por los senadores o insistir con su versión original, algo que exige dos tercios de los votos.

Cámara de Diputados | Crédito: Captura Web

El traspié coincidió con una agenda presidencial que transcurría lejos del Congreso. Mientras los bloques aliados se negaban a dar el presente, Javier Milei recibía un doctorado honoris causa en la Universidad de Belgrano, la casa de estudios donde se graduó de economista. Casi en paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desplegaba su agenda en El Talar con la visita a un centro de logística del Club de la Milanesa.

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Un proyecto herido

La caída de la sesión dejó herida prácticamente de muerte a una iniciativa que el propio Presidente había convertido en bandera. Semanas atrás, Milei utilizó una cadena nacional para anunciar el envío del proyecto, que endurece las sanciones contra las empresas que operen en Malvinas sin autorización argentina y crea un Consejo de Seguridad Nacional. Desde entonces, el texto sufrió numerosos cambios, tanto a pedido de los aliados como de la diplomacia norteamericana, que buscó poner a resguardo las inversiones de compañías estadounidenses.

El RT de Santiago Caputo luego de la caída de la Ley Malvinas.

La estrategia mediática y comunicacional detrás de aquel anuncio llevó la firma del asesor presidencial Santiago Caputo. Por eso, en los pasillos del Congreso la sesión fallida se leyó como un fuerte golpe a la narrativa del estratega.

En redes sociales, el asesor hizo suyas unas palabras de Nicolás Promanzio, un exasesor del Ministerio de Defensa, que se descargó en X: "Los políticos de mierda que tenemos en este país siguen demorando la aprobación de la ley Malvinas. El nivel de irresponsabilidad es total. Siempre les chupó y les va a seguir chupando un huevo hacer las cosas bien. Solo les importa rosquear un lugar de mierda en un Consejo inútil y aprobar sus changuitas electorales. Por eso la sociedad los va a odiar siempre. Porque son unos negligentes. Y le quieren seguir dejando todo en bandeja a los piratas, como siempre lo hicieron. Basuras. Ojalá recapaciten rápido y estén a la altura de lo que la Nación demanda".

A ese mensaje, Santiago Caputo no solo le dio RT, sino que sumó: "Dejo en actas que en este caso concreto sí lo es. Así piensa un Ciudadano Libre. Alguien no contaminado por la mierda de la política. Que bueno que todavía haya voces que representen al ciudadano libre".

La interna, otra vez

Los movimientos en la Cámara baja reavivaron la disputa entre el ala karinista y el sector caputista, que el Gobierno creía haber aplacado con la “malvinización” de la agenda. Cerca del titular de Diputados, Martín Menem, intentaron minimizar los roces internos y remarcaron que la tropa propia respondió a la convocatoria. Dentro del bloque oficialista, la única ausencia fue la de Rocío Bonacci, que había dado aviso previo.

Según pudo saber PERFIL, en el entorno de Menem atribuyeron la falta de quórum a la presión de algunos bloques aliados que reclamaban vacantes en el Consejo de la Magistratura y el tratamiento de la ley de biocombustibles. Los diputados cordobeses y santafesinos encabezaron esa resistencia.

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En Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que referencia Caputo, la lectura fue muy distinta. Allí se lamentaron de que “los piratas” estarían festejando, convencidos de que la sesión se cayó solo para evitar que uno de los sectores del Gobierno se alzara con un triunfo.

Silencio en Balcarce 50

La Casa Rosada optó por el silencio ante una situación incómoda que abre dudas sobre el apretado y ambicioso cronograma legislativo que el propio Ejecutivo se autoimpuso. En el horizonte inmediato aparecen debates trascendentes como el Presupuesto 2027 y la reforma política, que en el Senado ya atraviesa múltiples modificaciones.

Con la Carta Orgánica del BCRA a la espera de la sanción definitiva y la Ley Malvinas en terapia intensiva, el oficialismo deberá volver a sentarse con los bloques de Córdoba y Santa Fe, que este miércoles dejaron en claro el precio de su presencia en el recinto.

PV/MC