La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció este mediodía que eliminarán el artículo que incluía las listas colectoras en el proyecto de suspensión de las PASO. Se trata de un artículo que dividía a los libertarios, como la ex ministra de Seguridad, y aliados.

De este modo, con el camino despejado en un punto clave, el oficialismo buscará reunir las firmas necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen y dejar el proyecto en condiciones de llegar al recinto. El debate pasó a un cuarto intermedio para las 16 de este miércoles.

El texto requiere al menos 10 firmas en dicha comisión para conseguir despacho. Si alcanza esa meta, LLA intentará debatir el proyecto el jueves 26 de noviembre, donde el Gobierno necesitará 37 votos, la mayoría absoluta de la Cámara alta, tanto para la aprobación en general como para cada artículo.

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Pese a que desde la Casa Rosada alimentaron la posibilidad de un acuerdo por el artículo que habilitaba colectoras en la próxima contienda electoral, Bullrich expresó que hubo un pacto con los distintos bloques aliados para descomprimir una presión que impedía el avance de la iniciativa.

De hecho, la senadora ya había expresado su desacuerdo ante los suyos y confirmó este miércoles que se decidió dejar fuera del dictamen el sistema de adhesiones para volver al sistema D’Hondt, de representación proporcional, que históricamente caracteriza al sistema electoral argentino. “Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto”, explicó.

Bullrich en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales | Crédito: NA

También se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión. Para la jefa del bloque violeta, el objetivo pasa por generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad.

Además, se pactó con la oposición permeable al diálogo que la elección de los parlamentarios del Mercosur estará basada en que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. Por su parte, de los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

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Bullrich también detalló que el dictamen incorpora disposiciones sobre la simultaneidad electoral, para permitir que las categorías locales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día. Además, propuso modificar el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales, al considerar que responden a una dinámica social que ya no existe.

Por lo pronto, y ante las negociaciones en marcha, Agustín Coto (LLA) presidente de la comisión, expresó que antes de la reanudación del órgano a las 16, los senadores recibirán en sus manos una propuesta de dictamen. Y se mostró permeable a seguir discutiendo el texto con la oposición.