Las PASO se convirtieron en una prueba de gobernabilidad para Milei

Hay dos temas que atraviesan la política argentina en este momento. Uno tiene que ver con las PASO. El otro, con la relación entre el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich.

Respecto de las PASO, mañana hay una reunión de comisión en el Senado para habilitar el tratamiento de su reforma, eliminación o suspensión temporaria. Y hay todo tipo de negociaciones.

El Gobierno está conversando básicamente con gobernadores y radicales para conseguir primero el dictamen y después los votos necesarios en el recinto. Hacen falta 37 votos. La Libertad Avanza tiene 21 senadores y necesita aliados.

Según las cuentas de quienes siguen el tema parlamentario, el oficialismo tendría alrededor de 31 votos asegurados. Es decir, todavía le faltan y para conseguirlos aparecen negociaciones de todo tipo. Entre ellas, acuerdos con gobernadores y con sectores del radicalismo. Incluso aparece la posibilidad de habilitar listas colectoras, un sistema muy discutido mediante el cual distintos candidatos pueden llevar su boleta asociada a la de un cargo superior. Es una cuestión controvertida.

Pero resulta evidente que el Gobierno está dispuesto a negociar mucho para conseguir la eliminación o, por lo menos, la suspensión de las PASO.

Los acuerdos con los gobernadores

El Gobierno también habría asumido compromisos con gobernadores radicales para no complicarles sus elecciones provinciales. Es decir, evitar presentar candidatos propios de La Libertad Avanza que puedan perjudicarlos. Habrá que ver si finalmente esos compromisos se cumplen.

Mientras el oficialismo intenta acelerar la eliminación o suspensión de las PASO, el peronismo busca avanzar en la dirección contraria y hay gobernadores peronistas cercanos al Gobierno que están en una situación bastante incómoda. Tienen que decidir si acompañan al oficialismo nacional o si se alinean con el peronismo. Naturalmente, el Gobierno dispone de muchas herramientas para negociar con los gobernadores.

Pero lo que más me llama la atención es otra cosa. La política le está otorgando a las PASO una importancia extraordinaria. Casi como si el futuro del Gobierno, la eventual reelección de Milei, el ordenamiento de la interna peronista y poco menos que el destino de la patria dependieran de este sistema electoral. Yo mismo le había bajado un poco el precio a esta discusión.

Con PASO o sin PASO

Me cuesta imaginar que Milei, siendo Presidente y buscando eventualmente su reelección, acepte competir en una interna. Eso prácticamente no ocurre con un presidente en ejercicio. Y también tengo muchas dudas respecto de que el peronismo pueda ordenarse simplemente porque existan o no existan las PASO. La política argentina está demasiado fragmentada, con PASO o sin PASO.

Entonces yo pensaba que el tema tenía menos importancia, pero Jorge Liotti plantea algo diferente que me parece muy interesante. No pone tanto el énfasis en el contenido de la ley. Lo pone en si el Gobierno consigue aprobarla o no, y esa diferencia es importante. Porque, según este razonamiento, la aprobación de la reforma podría marcar el comienzo de una recuperación política del Gobierno y su fracaso podría marcar el principio de una declinación.

No solamente está en juego cómo se elegirán los candidatos. También está en juego la capacidad del Gobierno para conseguir acuerdos con los gobernadores, transmitir previsibilidad y evitar fracturas internas. Es decir, la discusión por las PASO puede convertirse en una señal de gobernabilidad y ahí sí la cuestión adquiere otra dimensión.

La interna entre Javier Milei y Patricia Bullrich

Después está el asunto Milei-Bullrich.

En los últimos días aparecieron distintos intercambios en redes sociales que sugieren una confrontación. Y Bullrich está impulsando además el tratamiento de una nueva ley vinculada con discapacidad. Entiendo que es un proyecto que incomoda particularmente al ministro Luis Caputo. Bullrich pretende convocar a una sesión para el 19 de noviembre para tratar el tema. Y sabemos que el Gobierno ha tenido muchas objeciones a este tipo de iniciativas.

Ahora aparece además una versión, publicada por Santiago Fioriti, según la cual Karina Milei estaría evaluando plantearle una suerte de ultimátum a Bullrich: "¿Está con nosotros o está contra nosotros?". Esa es una consigna bastante conocida en la política argentina. “O estás con nosotros o sos un enemigo”. Suena bastante parecido a cosas que hemos escuchado durante el kirchnerismo.

¿Todo depende de Bullrich?

También se está intentando colocar sobre Patricia Bullrich una parte importante de la responsabilidad por el éxito o fracaso de la ley de las PASO. Yo no estoy tan seguro. No veo que la aprobación dependa directamente de ella. En todo caso, Bullrich podría intentar dificultarla si considera que políticamente le conviene mantener las primarias. Pero las negociaciones principales parecen estar pasando por Santilli, los gobernadores y los distintos bloques del Senado.

Entonces responsabilizar a Bullrich por lo que ocurra con la ley parece, en algún punto, una manera de buscar pelea. Y ahí cobra un poco más de sentido esta versión del “está con nosotros o está contra nosotros”. Porque, por un lado, el Gobierno necesita construir acuerdos para demostrar gobernabilidad.

Y, al mismo tiempo, empieza a aparecer una discusión interna que puede complicar precisamente esa construcción. Por eso quizás la discusión sobre las PASO sea más importante de lo que parecía. No tanto por las PASO, sino por lo que puede mostrar sobre la capacidad del Gobierno para hacer política.