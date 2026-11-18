Javier Milei dio un discurso sobre crecimiento económico donde arremetió contra la justicia social y defendió los avances tecnológicos y la desregulación del mercado, al recibir el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

Fue en el marco del simposio institucional Los juicios de Nuremberg, con la compañía de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios.

Milei a favor de la innovación tecnológica: "Adam Smith era un tecnooptimista"

Milei comenzó su discurso de aceptación afirmando que estamos en "el mejor momento de la historia, en términos de bienestar". Se remitió a Adam Smith, el más clásico de los economistas, a quien defnió como "un tecnooptimista".

"Adam Smith señala que la división del trabajo, los rendimientos crecientes, están limitados por el tamaño del mercado", dijo . "Si tomáramos esta idea en serio, tomaríamos conciencia de que los luditas de los últimos 250 años y los tecno pesismistas siempre han estado equivocados". Y describió el movimiento ludita, contrario a la tecnología, como quienes destruyeron un telar para que no generara desempleo.

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"Los tecnopesimistas no tienen razón. A lo largo de la historia se han equivocado. Es más, seguramente si Ford hubiera hablado con un tecnopesimista le iba a decir que lo que había que hacer era, básicamente, caballos más ligeros o carros más livianos. Bueno, él decidió hacer un auto", ironizó. "Entonces, si hubiéramos estado así también cuando el hombre inventó el fuego alguien hubiera dicho ‘no, no hagamos el fuego porque va a haber incendios’.

​El presidente volvió a llamar "robo" a la justicia social

Luego volvió a criticar la noción de justicia social, a contramano de las palabras del papa León XIV, que citó textualmente este concepto en su visita a la Universidad Católica Argentina y lo refirió al papa Francisco.

"En cada momento en el cual se produce mucha generación de riqueza, siempre aparecen las ideas de la izquierda de que quieren apropiarse del resultado de otro", dijo. "Es decir, la idea de la justicia social en términos redistributivos; que tiene un par de problemas: que es un trato desigual frente a la ley y es robo. Y que cuando ustedes generan esa situación, no solo que van a estar penalizando el ahorro, también van a estar penalizando la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados. Y, consecuentemente, tienen un problema de incentivos y se les cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece."

Continuó: "Por lo tanto, si querían mejorar la situación de los más vulnerables, elremedio, fue peor que la enfermedad. Es decir, lejos de estar la gente mejor, está peor; si quieren un caso emblemático de eso, se llama Argentina. De ser un país de los cinco más importantes del mundo, cuando nosotros llegamos estábamos en la mitad de la tabla e íbamos camino a convertirnos en Cuba con un estadio previo en Venezuela". Y luego aseguró que el país no se hundió gracias a "el mejor ministro de Economía la historia, Toto Caputo". El funcionario sonrió desde la platea.

En tren de detallar los problemas de las regulaciones, Milei criticó a Europa: "Son expertos en regular. Son expertos en matar los rendimientos crecientes. Naturalmente, en Europa son expertos en haber matado el crecimiento económico. Por eso Europa, hace años y años que está estancada". Y luego completó: "Es lo que hacemos desde el ministerio de Desregulación, pero al revés. Federico Sturzenegger desregula para liberar los rendimientos crecientes".

Humanismo, justicia social y soberanía

Luego, el presidente arremetió contra quienes "quieren hacer matchear la realidad con sus modelos", y aseguró que si trabajan en empresas "le van a hacer perder mucha plata", y que si son hacedores de política económica "son mucho más peligrosos, porque le van a hacer mucho daño a la población, disfrazado de buenas intenciones".

Milei invitó a la audiencia a la presentación de su nuevo libro, La moral como política de Estado, que se realizará en el Palacio Libertad (ex CCK) el 30 de noviembre. "Para poder determinar qué es justo, no va el relativismo moral", dijo. "Soy loco, pero no como vidrio. Cuando hablo de los valores que no son negociables, son los valores judeocristianos, los diez mandamientos: el respeto por la vida, por la libertad, no mentir. Así se generan las condiciones que derivan en la optimalidad de Pareto, y se termina con todos los fundamentos por los que se intervienen los mercados, y se abren las puertas para que se liberen". E invocó una pregunta recurrente de Sturzenegger: "¿Esto lo tiene que hacer el Estado?".

"Criticar es fácil, lo puede hacer cualquiera", sentenció Milei. "¿Cómo puede ser que para la teoría económica sea malo algo que sacó a tanta gente de la pobreza?", dijo, aludiendo a la desregulación del mercado. Y expuso la idea de que existe un 'equilibrio malo', donde "la gente trabaja poco, porque no le gusta trabajar, produce poco, ahorra poco y queda atrapada en una trampa de pobreza", y un "equilibrio bueno", donde "se trabaja más, se ahorra más y si se desregula el mercado se puede obtener rendimientos crecientes".

Como conclusión, sentenció: "La justicia social nos hunde; vivir del otro nos hunde". Elogió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: "Cuando llegó al cargo, la gente le pedía planes. Hoy hay una revolución subterránea que no se ve: ahora le piden trabajo, la gente dejó de pedir limosna, dejó de querer ser esclava, que es lo que es el pan gratis".

"Hemos abierto más de 500 mercados. Si seguimos así, para el 2031 estaremos comerciando con el 90 por ciento del planeta", afirmó el presidente. "Estamos aplicando buena teoría y está funcionando. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que estamos ingresando al siglo de oro liberal y que Argentina va a ser grande nuevamente".

Felicitaron a Milei por su lucha contra el antisemitismo

"Señor presidente, usted no llega a esta universidad como un visitante, sino como uno de los nuestros, aquí se formó", lo había recibido José Luis Biondi, el rector de la Universidad de Belgrano. "En la tradición bíblica, recordar es comprometerse a actuar", aseguró luego. Calificó de la postura de Milei contra el antisemitismo como "un ejemplo", y lo felicitó por su "coherencia" y "claridad".

Javier Milei recibe el título de Doctor Honoris Causa | Crédito: Captura

Las autoridades le entregaron el diploma que acredita el doctorado Honoris Causa, y también un cuadro enmarcado con la shemá israel, una declaración de fe monoteísta tomada de la Torá, las sagradas escrituras judías.