La estabilidad no es el final de ese recorrido, es la plataforma que nos permite empezar a transitar su parte más interesante: la construcción de una economía más productiva”, definió el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Una frase que parece respuesta al círculo rojo, que en más de dos años de gobierno de Javier Milei, pide que empiecen a verse los brotes verdes de la macroeconomía ordenada. Como contraparte,el Gobierno asegura que no será posible sin inversión. Esa hipótesis es la que el ministro de Economía, Luis Caputo, iba a defender este lunes en las Jornadas Monetarias 2026 del BCRA. Pero, tuvo que atender el llamado del Presidente.

El titular de la cartera económica tenía que estar en dos fotos: una con los directivos de Toyota, con el anuncio de uno de los pocos megaRIGI de raíz productiva, y la otra con el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), que por la noche cerró el año con una cena en el Hotel Alvear con el mandatario nacional. Así, se acopló a la agenda de Casa Rosada en un momento en el que el núcleo de los hermanos Milei busca eliminar la posibilidad de una Patricia Bullrich que coquetea con aspirar a la presidencia en 2027. Justo la candidata que el empresariado nacional no dudaría en apoyar, si se anima a dar el paso, en un momento en el que busca un “mileísmo sin milei”.

El círculo rojo testea a Bullrich y Macri en busca de un candidato “razonable”

Caputo jugó desde temprano. En una entrevista radial, en la previa a la apertura de mercados, el funcionario señaló: “No tengo dudas de que va a reelegir en primera vuelta, cualquiera que sea el escenario”. Fue un mensaje llano en un contexto de suba sostenida del riesgo país, al doble de hace pocos meses, y dudas sobre el programa financiero en 2027 que se traducen en los precios implícitos de los bonos que redujeron del 90% al 50% las chances de reelección de Milei en cuatro meses.

A la vez, el equipo económico atraviesa fuertes cuestionamientos a un programa económico que muestra una recesión técnica que recortó las proyecciones de actividad del 3% al 1% aproximado en un año. La hipótesis en los despachos oficiales es que la volatilidad externa condicionó los planes. Y que ahora, para que el crecimiento realmente ocurra, es el sector privado el que tiene que empezar a invertir fuerte.

El "espejo" griego: recesión, ancla y destrucción creativa

Ese fue el eje del panel donde Caputo iba a ser figura central, “La resolución de una crisis soberana” en el Palacio Libertad. Con reprogramación, el Central utilizó su vidriera para pasarle la pelota al sector privado. A través de las exposiciones internacionales de los exbanqueros centrales de Grecia y Australia, Bausili buscó demostrar que la estabilización macroeconómica siempre conlleva costos recesivos y que, de ahora en más, el crecimiento de la economía dependerá exclusivamente de un empresariado dispuesto a aplicar la "destrucción creativa" y hundir capital.

A lo largo de su exposición, el presidente del Banco Central de Grecia, Yannis Stournaras, apuntó que la estabilización financiera por sí sola no reactiva la economía si no hay un cambio de régimen productivo.

Al carecer de soberanía monetaria por pertenecer a la Zona Euro —un ancla que funcionó para contener las expectativas de inflación, un rol que aquí el Gobierno busca emular cerrando la emisión y sosteniendo el tipo de cambio—, Grecia no pudo licuar pasivos ni ganar competitividad con un salto cambiario. La receta fue una “devaluación interna”. Esto significó un ajuste por la vía de los ingresos. "La rápida recuperación de la competitividad de costos tuvo un elevado costo económico y social: los salarios nominales cayeron mucho más rápido que los precios, erosionando el poder adquisitivo de los hogares y deprimiendo el consumo", reconoció el funcionario griego.

El Gobierno promete un fin de año con repunte, pero el círculo rojo teme por la volatilidad de tasas

Durante el tramo de preguntas, Bausili aprovechó este punto para trazar un puente con el debate argentino: la dolarización (y el cambio de régimen monetario), comparado con la tentación que tuvo Grecia de abandonar el Euro en su peor momento. La respuesta de Stournaras fue que "Dejar la moneda no es devaluar, es mucho peor que eso, hay que negociar millones de contratos", advirtió el banquero central griego. Para Stournaras, la discusión cambiaria muchas veces escondía la resistencia política a hacer el ajuste de fondo: "En materia teórica no importa si el tipo de cambio es fijo o flexible, hay que tener políticas monetarias correctamente implementadas. Los argumentos para abandonar el Euro eran una justificación para no implementar una política monetaria sólida", disparó.

Recordó, además, que en aquel momento la presión era alta porque "los académicos nos decían qué teníamos que hacer, era confundir abandonar el Euro con devaluar". Finalmente, el ancla se mantuvo y el saneamiento se hizo por la vía dura: "Nos encontramos haciendo una reforma en la relación del PBI de 10 puntos porcentuales, hemos logrado estabilidad política y deseamos continuar con las políticas que nos dieron para avanzar con este objetivo".

El modelo griego pasó de sostenerse en la ilusión del consumo interno financiado con déficit, a depender estrictamente de la inversión productiva y las exportaciones. "La estabilidad monetaria es una condición necesaria que, sin embargo, no es suficiente", sentenció. Para que el capital regresara y la actividad rebotara, Grecia tuvo que aplicar esa "destrucción creativa" que hoy reclama Bausili. Limpiaron la morosidad bancaria del 49% al 3% y liquidaron empresas inviables para liberar recursos estancados y reasignarlos a sectores de alta productividad.

La lección de Australia: normalización y fin del cepo

A su turno, Ian Macfarlane, expresidente del Banco de la Reserva de Australia (RBA), explicó que el despegue australiano requirió desmantelar lo que denominó "dominancia fiscal y represión financiera”. En la antigua economía australiana, el Estado obligaba a los bancos y fondos a absorber títulos públicos a tasas artificialmente bajas para financiarse barato. Para cortar esto, Australia tomó la decisión de dejar que el mercado fijara la tasa de los bonos. "El gobierno determina cuánto tiene que pedir prestado (...) y deja que el mercado sea el que determine la tasa", explicó Macfarlane. Al normalizar los rendimientos, el público y los extranjeros empezaron a invertir genuinamente en deuda local, cortando la dependencia de la emisión monetaria.

El frente cambiario fue el otro pilar. Frente a las presiones externas de los años 70 y 80, Australia entendió que el tipo de cambio fijo ya no servía. Migraron primero a un crawling peg ajustable (similar a las microdevaluaciones locales) y luego decidieron que el mercado fijara el precio, proceso que culminó a fines de 1993 cuando "se abolieron todos los controles de capital".

¿Cuál fue el resultado de sincerar el tipo de cambio, levantar el cepo, dejar de obligar a los bancos a financiar al Tesoro y atravesar una dura recesión estabilizadora? La inversión privada traccionó y Australia logró la expansión económica ininterrumpida más larga de su historia moderna: casi 28 años y medio de crecimiento continuo (1991-2019). "Una inflación baja es la clave para poder sostener una expansión prolongada, duradera y sólida", concluyó.