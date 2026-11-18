El presidente Javier Milei buscó desactivar las versiones de una interna con Patricia Bullrich, a quien definió como su "socia política", pero al mismo tiempo marcó diferencias frente a sus planteos sobre el rumbo económico. En una entrevista televisiva, el mandatario descartó que exista la posibilidad de desplazar a la senadora del oficialismo y ratificó que no piensa modificar los principales lineamientos de su programa, pese a los reclamos de cambios de cara a las elecciones de 2027.

"¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política", afirmó Milei en diálogo con Eduardo Feinmann por A24. Consultado sobre la posibilidad de que Bullrich se aleje del Gobierno, respondió: "No, bajo ningún punto de vista". Luego atribuyó las versiones sobre un enfrentamiento a sectores del poder económico y político: "Es el deseo del círculo rojo, porque gran parte del círculo rojo es parte del statu quo que pierde con este modelo".

El respaldo público llegó después de una serie de versiones sobre diferencias entre ambos dirigentes, alimentadas por una publicación del Presidente en Instagram. "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán", había escrito Milei, en un mensaje que fue interpretado como una posible indirecta hacia la exministra de Seguridad.

Sin embargo, el mandatario negó que el posteo estuviera dirigido a Bullrich. "Ni loco", contestó cuando le preguntaron si había sido una referencia a la senadora. Según explicó, el mensaje estaba destinado al kirchnerismo, al que acusó de intentar desestabilizar su administración mediante iniciativas legislativas y protestas callejeras.

"Soy un estoico con conciencia intertemporal", afirmó el Presidente al justificar su postura. Con esa definición, buscó transmitir que no toma sus decisiones en función de las disputas coyunturales, sino de los objetivos de largo plazo de su proyecto político.

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Milei rechazó los cambios económicos que pidió Bullrich

Más allá de la ratificación del vínculo político, Milei dejó en claro que no está dispuesto a modificar los pilares de su programa económico. La respuesta llegó después de que Bullrich planteara la necesidad de introducir cambios de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en un contexto de dificultades económicas y reclamos por el impacto del ajuste.

En ese sentido, el Presidente descartó aplicar medidas de estímulo al consumo similares a un "Plan Platita" y enumeró los aspectos de su gestión que no piensa modificar: la emisión monetaria, el equilibrio fiscal y la política monetaria. "Que me pidan un Plan Platita sería un problema", sostuvo.

El mandatario justificó su postura desde una perspectiva moral y volvió a cuestionar las políticas expansivas del pasado. "Es un robo, una estafa, es moralmente incorrecto. No podemos hacer lo mismo que hacen los delincuentes", argumentó.

De esta manera, el Presidente diferenció el respaldo político a Bullrich de la posibilidad de revisar el rumbo económico. Aunque descartó una ruptura con quien conduce el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, no dio señales de que vaya a incorporar sus planteos a la estrategia económica del Gobierno.

La inflación y el impacto del ajuste

Durante la entrevista, Milei también se refirió a la aceleración de la inflación, que llegó al 2,2% en octubre, y la atribuyó a un "shock externo negativo". Según explicó, el incremento del precio internacional del petróleo elevó los costos y contribuyó a la suba del nivel general de precios.

El Presidente defendió el programa económico y sostuvo que la desaceleración inflacionaria avanza a un ritmo menor por la caída de la demanda de dinero y las dificultades de la actividad económica. También responsabilizó al kirchnerismo por el escenario financiero previo a las elecciones.

Consultado por las dificultades de los sectores que no llegan a fin de mes, Milei cuestionó esa formulación, aunque reconoció que parte de la población atraviesa privaciones. "Si usted me dice que el problema es que la gente experimenta privaciones, entonces no es 'la gente no llega a fin de mes'; es 'la gente experimenta privaciones'. Bueno, eso está capturado en el indicador de pobreza", respondió.

En la misma entrevista, reivindicó la reducción de la pobreza durante su gestión y aseguró que hay 12 millones de personas pobres menos que durante el último gobierno kirchnerista.

Las definiciones económicas y políticas del Presidente dejaron expuesta una diferencia entre el respaldo a Bullrich como aliada dentro del oficialismo y la resistencia a modificar el programa de Gobierno. Por ahora, Milei descartó una ruptura, pero también cerró la puerta a un cambio de rumbo.

Bullrich ya se definía como "socia" del proyecto libertario

Antes de las declaraciones de Milei, la propia Patricia Bullrich ya se había definido como "socia" del proyecto libertario. "Yo soy una socia de este proyecto. El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo", había afirmado en una entrevista con Perfil.

La senadora había ratificado así su pertenencia al oficialismo, aunque también había planteado la necesidad de introducir cambios para fortalecer el programa económico y mejorar su impacto de cara a las elecciones de 2027.

La coincidencia en la definición política no elimina, sin embargo, los matices sobre la estrategia económica. Mientras Bullrich considera que el rumbo necesita un refuerzo, Milei descartó modificar los pilares de su programa.