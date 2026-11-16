Los Milei aceleran con su obsesión

Pasada a toda velocidad la bruma de concordia papal, el Gobierno encara una semana decisiva para avanzar con el proyecto que más lo obsesiona, porque cree que va a apuntalar la reelección presidencial: evitar las PASO. En teoría, este martes 17 el oficialismo intentará que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado a lumbre un dictamen de mayoría de la reforma política, que básicamente busca cancelar las primarias obligatorias, con el fin de ser tratado en el recinto antes de que finalicen las sesiones ordinarias, a fin de mes.

Inicialmente, La Libertad Avanza proyectaba eliminar las PASO. En vista de las complicaciones para conseguir el respaldo de sus aliados habituales, ya que el peronismo se abroqueló en contra de la iniciativa, se contenta con una nueva suspensión, como ya sucedió en las legislativas del año pasado.

El argumento oficial para eludir esos comicios es que el Estado se ahorraría unos 200 millones de dólares en la organización de la elección, además de que no hay por qué obligar al votante a asistir a sufragar por las candidaturas de los partidos.

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Desde lo teórico y lo práctico, esas explicaciones pueden resultar atendibles. Salvo que omiten las razones más poderosas por las que el Gobierno pretende postergar las primarias.

La primera pasa por el riesgo de gobernabilidad. Un mal resultado para Javier Milei en las PASO de agosto, o inferior a la expectativa creada para que el Presidente tenga el camino despejado a la reelección en la primera vuelta de octubre o en balotaje de noviembre, expondría a la gestión libertaria a una posible tormenta financiera justo antes del voto decisivo. El vendaval que sobrevino a la derrota de Mauricio Macri en las primarias de 2019 pesan como antecedente.

Es cierto que no necesariamente eventos similares pueden generar efectos similares. Ahí está Luis ‘Toto’ Caputo asegurándose dólares para los pagos externos 2027 y como colchón ante la eventualidad de algún viento en contra.

También el Gobierno cuenta con el férreo respaldo de Estados Unidos, tal como quedó exhibido justamente en la previa de los comicios de medio término de 2025. Pese al reciente cachetazo electoral a Donald Trump, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió en que Washington desplegará lo que haga falta para contribuir a la reelección de Milei. Sin embargo, los esfuerzos de Caputo y Bessent no parecen endulzar los oídos de los mercados, que desde hace varias semanas vienen castigando a la Argentina.

El contexto internacional ayuda poco, pero otra vez el componente local contribuye a multiplicar las miradas negativas. En especial desde que hasta los índices oficiales insisten en marcar caídas de la actividad económica y una inflación en torno al 2% mensual. Una estanflación que pondría en peligro un triunfo mileísta, algo que los mercados preferirían dar por descontado a esta altura.

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Hay una segunda motivación oculta violeta para dejar de lado las PASO. Y es el daño que creen que le harían al peronismo para definir sus candidaturas y liderazgos, en medio de una interna permanente que alimentan Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, Sergio Massa y Axel Kicillof.

Algo de razón debe tener el Gobierno al respecto. En los últimos meses, en lo único que concordaron estos dirigentes peronistas -que incluyó cumbres reservadas- fue en defender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Confían en salirse con la suya y que naufrague la idea oficial de reforma electoral, sobre todo cuando el calendario de las urnas se acelera: Neuquén ya anunció que se votarán autoridades provinciales el 14 de febrero, en tres meses.

Esta línea de largada para las elecciones en cada provincia puede complicar al Gobierno en su negociación con los gobernadores para alumbrar el final de las PASO: los mandatarios aumentan sus exigencias. ¿Será por eso que Karina Milei, la arquitecta de la reforma, privilegia ese proyecto antes que el Presupuesto? La tensión por esa prioridad se intensifica tanto en el Ministerio de Economía como en las gobernaciones.

Como ocurre con otras iniciativas violetas, resulta algo confusa y hasta contradictoria la conducción de los cambios electorales.

Por ejemplo, hasta el fin de semana ningún senador de LLA había accedido al borrador final que se analizará el martes en Asuntos Constitucionales. Ni siquiera la jefa del bloque, Patricia Bullrich. Tampoco el presidente de la Comisión, el libertario Agustín Coto, o la niña mimada de la hermanísima Karina, la neuquina Nadia Márquez.

Puede que el desconocimiento de Bullrich obedezca más a la saga de cortocircuitos que se acumulan entre ella y los hermanos Milei que al secretismo -o la improvisación- en torno a las modificaciones.

De hecho, la senadora dijo que el oficialismo aún no consiguió los votos en el Senado para quitar las PASO, lo que contradice el eterno optimismo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que manifestó lo opuesto.

Pese a que Bullrich evitó plantearlo, habrá que ver si lo hace en el regreso de la reunión de mesa política de este martes, en Casa Rosada ronda la sospecha de que ella tampoco está muy de acuerdo en eliminar las primarias, con la fantasía de competirle al Presidente en agosto próximo.

Cuesta creer que los Milei permitan semejante vuelo bullrichista. Un posteo presidencial de la semana pasada (“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”) y una declaración del jefe de la Cámara de Diputados, el karinista Martín Menem (“tenemos un sólo candidato a presidente, nodos” ), ejemplifican que el horno no está para bollos.