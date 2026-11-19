La Fundación Teatro Colón celebró el martes su Gala Anual 2026 en el Salón Dorado del histórico teatro porteño, en una noche que reunió a referentes de la política, la cultura, el empresariado y el mundo artístico. El evento tuvo como objetivo recaudar fondos para el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC), institución dedicada a la formación de las futuras generaciones de artistas.

Entre los invitados estuvo el expresidente Mauricio Macri , acompañado por su pareja Dolores Teuly; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny ; la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes ; el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi ; el empresario Alberto Roemmers y su esposa, Gina Vargas Roemmers. También participaron los diseñadores Gino Bogani y Javier Saiach, y la artista Chola Poblete , entre otras personalidades.

La Fundación Teatro Colón celebró su Gala Anual 2026 a beneficio del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón | Crédito: Fundación Teatro Colón

La gala se desarrolló en un año especialmente significativo para el Instituto. En 2026, el Ministerio de Educación de la Ciudad reconoció oficialmente sus títulos y entregó los primeros diplomas oficiales a Julio Bocca y Paloma Herrera. Además, en diciembre está prevista la inauguración de su nueva sede bajo la Plaza Vaticano , un regreso al corazón del Teatro Colón después de varias décadas.

La Fundación Teatro Colón celebró su Gala Anual 2026 a beneficio del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón | Crédito: Fundación Teatro Colón

Durante la bienvenida, el actor Michel Noer, director de la velada, destacó la importancia de acompañar el crecimiento de la institución: ““Nos reúne una causa de la que estamos y podemos sentirnos realmente muy orgullosos, que es acompañar el crecimiento del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la casa donde se forman los profesionales de la escena que mañana van a seguir dando vida a este maravilloso teatro. Estar aquí hoy para mí es una forma concreta de creer en el arte y en el futuro de nuestras jóvenes promesas”.

Por su parte, la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricarde , hizo hincapié en el trabajo conjunto entre las áreas de Cultura y Educación para fortalecer la formación artística. En ese sentido, adelantó que trabajar en un programa para que los estudiantes de ballet, música y canto puedan cursar sus estudios primarios en el mismo espacio físico donde desarrolla su formación artística.

“Lo importante ahora es colaborar con la formación de estos artistas porque, si bien su educación es gratuita, pública y representa un gran semillero , hay muchos jóvenes a los que les cuesta venir de tan lejos y esa ayuda puede ser la diferencia entre seguir su vocación y no poder hacerlo”, sostuvo.

También tomó la palabra Melissa Elias, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Teatro Colón, quien agradeció la presencia de los invitados y destacó el valor del compromiso colectivo: “Soy una fiel creyente de que nadie se salva solo, nos necesitamos los unos a los otros”.

Música, ópera y homenaje a Eugenio Zanetti

La programación artística estuvo a cargo de estudiantes del ISATC, que ofrecieron distintas presentaciones en espacios del teatro. En el Foyer, la soprano Tahyana Perret, el barítono Julián Molinero, el ensamble vocal y el Ensamble Instrumental de la Academia Orquestal, bajo la dirección musical de Pablo Bocchimuzzi, interpretaron el «Brindis» de El murciélago, de Johann Strauss II.

Luego, en el Salón Dorado y con el acompañamiento al piano del maestro Marcelo Ayub, se presentaron otros números líricos. La soprano Constanza Díaz Falú interpretó el aria de Olympia de Los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach, mientras que Tahyana Perret y la mezzosoprano Mónica Nogales cantaron la «Barcarola» de la misma ópera.

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El tenor Diego Bento, junto al ensamble vocal, interpretó «Nessun dorma», de Turandot, de Giacomo Puccini. El cierre musical estuvo a cargo del «Brindis» de La Traviata, de Giuseppe Verdi.

La noche también estuvo atravesada por un homenaje al director y artista Eugenio Zanetti (1946-2026), creador de la producción de Les Contes d'Hoffmann que el Teatro Colón estrenó en 2019. Zanetti falleció en septiembre de este año, mientras preparaba la reposición de la obra. La Fundación agradeció a Sebastián Sabas por su acompañamiento durante la gala y por contribuir a mantener vivo el legado del regisseur.

En el cierre de los discursos, Dante Camaño, presidente de la Fundación Teatro Colón, convocó a dejar de lado las diferencias políticas, sociales y económicas para acompañar la educación artística de los jóvenes.

"Son muchas las diferencias que hay en esta sala. No compartimos religión, ni estado social, ni financiero, ni partidos políticos, pero estamos todos juntos y queremos ayudar a los chicos y chicas a través de la Fundación. Basta de tanta desunión en la Argentina", expresó.

Fundada en 1978, la Fundación Teatro Colón es una organización sin fines de lucro que busca contribuir, mediante iniciativas privadas, al desarrollo de las actividades del teatro. A lo largo de más de cuatro décadas, acompañó proyectos estructurales, artísticos y educativos, y otorgó más de 1400 becas a jóvenes talentos del Instituto Superior de Arte.

RM