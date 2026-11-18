El helado artesanal tuvo su noche de gala. En la previa de una de las fechas más esperadas por los fanáticos, la Asociación Fabricantes Artisanes de Helados y Afines (AFADHYA) inauguró este lunes la 42.ª Semana del Auténtico Helado Artesanal y celebró los diez años de La Noche de las Heladerías, una iniciativa que cada año reúne a locales de distintos puntos del país.

Su apertura se realizó en la Fábrica del Teatro Colón y tuvo música en vivo a cargo de la Orquesta Músicos Clásicos de Buenos Aires (MCBA). La celebración contó con la conducción de Roberto Funes de Ugarte y la participación de representantes del sector, proveedores y autoridades, entre ellos el presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone, y el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi.

Ahora, la edición aniversario tendrá su momento central este miércoles 18 de noviembre. Desde las 19 y hasta el cierre de cada establecimiento, casi 600 heladerías adheridas ofrecerán una promoción de 2x1 en un cuarto kilo de helado artesanal. La propuesta se extenderá a distintos puntos de la Argentina y el listado de locales participantes se puede consultar en la página oficial de La Noche de las Heladerías.

Uno de los protagonistas de esta edición será Maní Split, el nuevo sabor presentado por AFADHYA. La receta combina crema de maní tostado, dulce de leche natural, láminas de chocolate con leche y cristales de sal marina. Una mezcla que reúne algunos de los ingredientes clásicos de la mesa argentina, pero en una propuesta distinta. "Maní Split es una propuesta que combina sabores muy presentes en las mesas y celebraciones de los argentinos como son el maní, el dulce de leche y el chocolate", explicó Héctor Emede, integrante de la comisión directiva de AFADHYA y recientemente designado capitán de la Selección Argentina del Helado Artesanal.

La Orquesta Músicos Clásicos de Buenos Aires acompañó con un repertorio en vivo | Crédito: Prensa AFADYA

Maní Split, el nuevo sabor de edición limitada de AFADHYA | Crédito: Prensa AFADYA

El lanzamiento forma parte de las novedades que los maestros heladeros preparan cada año para acercar nuevas combinaciones al público. Sin embargo, desde la asociación remarcaron: “El público quiere conservar sus sabores afectivos y, además, descubrir cosas nuevas”, señaló Maccarrone.

La Noche de las Heladerías en la Ciudad de Buenos Aires: habrá 2x1 en más de 500 locales

Qué dicen los argentinos sobre el helado artesanal

La presentación también sirvió para dar a conocer los resultados de un estudio de mercado realizado por la consultora D’Alessio IROL, que relevó los hábitos y las preferencias de consumo en el país. Uno de los datos más llamativos es que el 94% de los encuestados considera que el helado artesanal es el mejor postre para cualquier época del año. Además, más de la mitad afirmó que lo consume al menos una vez por semana.

A su vez, el relevamiento mostró que, incluso en un contexto en el que los consumidores cuidan sus gastos, el 67% considera que el helado artesanal sigue siendo “un pequeño placer que vale la pena darse”. A su vez, el 76% asegura que puede reconocerlo y diferenciarlo de otros tipos de helado.

| Crédito: Prensa de AFADYA

La valoración también aparece entre quienes visitan el país: casi el 90% de los encuestados cree que todo turista que llega a la Argentina debería probarlo y el 85% considera que es uno de los mejores del mundo.

MV