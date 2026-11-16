La Noche de las Heladerías en la Ciudad de Buenos Aires: habrá 2x1 en más de 500 locales

La décima edición de La Noche de las Heladerías se celebrará este miércoles 18 de noviembre con promociones especiales en más de 500 establecimientos de todo el país. La iniciativa, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), comenzará a las 19 y se extenderá hasta el cierre de los locales adheridos, con una propuesta de 2x1 en helado artesanal.

El beneficio permitirá comprar un cuarto de helado y recibir otro de igual tamaño sin costo adicional. Sin embargo, cada establecimiento podrá establecer límites de promociones por persona y condiciones sujetas a la disponibilidad de stock.

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La noche de las Heladerías | Crédito: CeDoc

Para conocer cuáles son los comercios participantes, AFADHYA publicó en su sitio oficial el listado completo de las heladerías organizadas por región. De esta manera, los consumidores podrán consultar qué locales ofrecen la promoción y verificar las condiciones particulares de cada uno.

La celebración coincidirá con una nueva edición de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre. Bajo el lema “El sabor de lo nuestro”, la campaña busca destacar la identidad del helado artesanal argentino, sus materias primas, los productores de las distintas regiones del país y el trabajo de los maestros heladeros.

En ese marco, la asociación presentará una nueva creación denominada “Maní Split”, desarrollada especialmente para esta edición. El sabor combina una crema elaborada a base de maní tostado, dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal, que aporta un contraste de sabores y texturas.

La noche de las heladerías | Crédito: Prensa, afadhya.com.ar

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El presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone, destacó la importancia de la iniciativa para poner en valor la producción nacional y la tradición gastronómica argentina. “Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro”, expresó.

Además, sostuvo que el helado artesanal argentino tiene una historia y una forma de elaboración propia, vinculadas con la calidad de las materias primas del territorio. En ese sentido, consideró que tanto la Semana del Auténtico Helado Artesanal como la décima edición de La Noche de las Heladerías representan una oportunidad para mostrar el trabajo que hay detrás de cada producto y fortalecer su reconocimiento.

Con diez ediciones, la propuesta se consolidó como una de las iniciativas gastronómicas que convoca a los amantes del helado en todo el país, con promociones especiales y actividades destinadas a celebrar la producción artesanal.

PC