El cambio en la gastronomía argentina: por qué el éxito de un restaurante ya no depende solo de la comida

La gastronomía cambió. Hoy la experiencia no termina en lo que hay adentro del plato: la luz, la música, el lugar y la vajilla forman parte de un conjunto que la gente quiere fotografiar y compartir en redes sociales. En este escenario, TINA —la unidad comercial de Tramontina en Argentina pensada para el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering), desarrollada junto a MyF Distribuidora— llega para conectar la durabilidad del equipamiento profesional con el estilo de la nueva cocina de autor.

En esta entrevista, sus referentes explican cómo trabajan, por qué apuestan al asesoramiento directo antes que a competir solo por el precio, y qué proyectan para los próximos años.

Diseño, resistencia y la mesa en la era de las redes

-Perfil: Hoy en día, la vajilla y los cubiertos son parte de la experiencia total: la gente saca el celular y los sube a las redes. ¿Cómo logran que el diseño de TINA acompañe esa onda estética y visual que buscan los nuevos lugares, sin perder la resistencia que exige una cocina profesional?

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-Agustin Prieto, CEO de TINA: Hoy la gastronomía es mucho más que lo que sucede dentro de un plato. Hay una experiencia completa que empieza cuando entrás a un lugar, sigue con la música, la iluminación, el servicio y termina, muchas veces, con una foto de lo que tenés sobre la mesa. Nos gusta pensar que el producto tiene que funcionar tan bien dentro de la cocina como verse sobre la mesa.

El diseño también se sirve a la mesa: la estética de la vajilla y los detalles en el emplatado forman parte de la experiencia visual que busca capturar el público actual.

Para conectar con una escena gastronómica joven y dinámica, la estrategia de TINA parte de la escucha activa. “Lo primero que hacemos es escuchar. Nos interesa entender qué quiere contar ese proyecto, quién está detrás, qué tipo de cocina propone y qué experiencia quiere generar” afirma.

Este enfoque responde a las transformaciones que atraviesa la cocina local, donde conviven restaurantes, barras integradas, cafeterías de especialidad y espacios con una sólida identidad visual. “La gastronomía argentina está viviendo un momento muy interesante. Hay una generación de cocineros y emprendedores que está rompiendo con algunos formatos tradicionales”, destacan desde la empresa.

Con ese espíritu, vienen generando vínculos con referentes como Olivia Saal, Tomás Treschanski, Nicolás Tykocki, Julián Galende y Chiara Caversaschi, además de proyectos como Nicky Cheese.

TINA: asesoramiento frente a la “guerra de precios”

En un contexto donde los costos se miran al detalle, reducir la elección de equipamiento a un solo número suele dejar afuera aspectos clave de durabilidad y logística. Abrir un restaurante implica materializar una idea trabajada durante meses o años, y la estrategia de TINA pasa por involucrarse en ese proceso.

“Entendemos que el precio importa, especialmente en el contexto argentino. Pero también creemos que reducir toda la decisión a un número es dejar afuera muchas cosas que tienen valor. Cuando alguien abre un restaurante, no está simplemente comprando platos, ollas o cubiertos. Está materializando una idea en la que probablemente lleva meses o años trabajando”, sostiene Ilan Kuchevasky, el director de Marketing & Growth.

Calidad y durabilidad: herramientas pensadas para acompañar la labor diaria de los chefs y el desarrollo de nuevas propuestas gastronómicas.

Con la meta de entablar relaciones duraderas, agregan: “Queremos ofrecer alternativas inteligentes, encontrar el equilibrio entre inversión, diseño y durabilidad, y acompañar el crecimiento de nuestros clientes. Preferimos que nos elijan por lo que construimos juntos y no solamente por haber sido los más baratos en una cotización”.

Para simplificar la operación de los locales, la marca ofrece un catálogo de aproximadamente 800 SKUs de equipamiento liviano, que incluye vajilla de porcelana, cubiertos, cuchillería, baterías de cocina, contenedores y utensilios, pensado exclusivamente para uso profesional.

Esta variedad permite abordar los proyectos desde una perspectiva global. “Lo interesante de tener un catálogo tan amplio es que nos permite participar de prácticamente todos los momentos de una experiencia gastronómica. Nos gusta pensar una apertura de manera integral”, explican.

Soluciones integrales: con un catálogo de más de 800 productos, TINA ofrece utensilios, cuchillería y accesorios diseñados exclusivamente para el sector HORECA.

De este modo, adaptan su propuesta a identidades tan diversas como la de Nicky Cheese, la propuesta de alta cocina de Trescha o el concepto circular de Alcanfor. “Creemos que la cocina y la mesa no deberían pensarse como mundos separados. Son parte de una misma experiencia. Nuestro objetivo es que TINA se convierta en un aliado creativo y profesional de quienes están imaginando nuevos espacios gastronómicos”, enfatiza el Director de Marketing & Growth.

Estructura, HotelGA y el futuro en Villa Crespo

Para estar a la altura de las exigencias del sector, la compañía reestructuró su enfoque creando un equipo dedicado y una comunicación alineada con el lenguaje de los chefs. Su reciente paso por la feria HotelGA 2026 dejó en claro esta impronta con un stand de 64m² en formato de museo y activaciones como la CanTina y el Banquete Azul.

-Perfil: ¿Qué tuvieron que mover o cambiar a nivel interno y logístico acá en el país para poder estar a la altura de los tiempos y las exigencias que maneja la alta cocina?

-Agustin Prieto: Lo más importante fue entender que no alcanzaba con tener una gran marca y buenos productos. TINA nace justamente de esa idea. Tomar todo lo que representa Tramontina y desarrollar una propuesta mucho más cercana al universo de los chefs, los restaurantes, la hotelería y las nuevas aperturas.

El equipo al frente de TINA durante su presentación en HotelGA, impulsando la propuesta de asesoramiento directo y acompañamiento a proyectos gastronómicos.

Estamos proyectando además un espacio propio en Villa Crespo, pensado no solamente como showroom, sino como un punto de encuentro para la comunidad gastronómica. Queremos que TINA tenga presencia en la vida de la gastronomía, no solamente en sus cocinas.

Visión de futuro y autenticidad

La nueva escena gastronómica exige marcas auténticas y alianzas genuinas por encima de la publicidad tradicional. Frente a este cambio, desde TINA señalan que “lo primero que nos pide el nuevo público es autenticidad”, remarcando que el objetivo no se mide en un porcentaje marcado, sino en el lugar que ocupan en el sector: “Nuestra ambición es que, cuando un cocinero esté imaginando su próximo restaurante, cuando un grupo gastronómico esté desarrollando una apertura o cuando un arquitecto esté diseñando un espacio, TINA aparezca naturalmente entre las marcas que quieren tener cerca”.

Así, la firma busca acompañar el crecimiento de una nueva generación de chefs en el país.