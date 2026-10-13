Quini 6 millonario: dos afortunados se repartieron un pozo histórico de más de $5.300 millones

La Segunda del sorteo N° 3416 repartió su pozo entre dos apuestas, una realizada en la ciudad de Santiago del Estero y la otra en Ceres, provincia de Santa Fe: más de $2.651 millones para cada una. El próximo sorteo arranca con un pozo estimado de $8.000 millones.

El pozo de La Segunda, $5.303.023.815,60, se dividió en partes iguales entre dos apuestas que acertaron los números 00, 04, 05, 06, 08 y 26: $2.651.511.907,80 para cada una. Un cupón se compró en Santiago del Estero capital; el otro, en Ceres, en el noroeste de la provincia de Santa Fe. Otras 40 apuestas, con cinco aciertos, se llevaron más de $1.426.000 cada una.

En la modalidad Siempre Sale, con cinco aciertos, el premio se repartió entre once provincias: $511.459.596 para 29 apuestas ganadoras de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, con los números 02, 03, 11, 13, 37 y 45. Cada una se llevó más de $17.600.000.

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El Premio Extra sumó otros $200 millones repartidos entre 1.393 apuestas ganadoras, más de $143.000 para cada una.

El Tradicional Primer Sorteo (13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 29) y la Revancha (00 – 01 – 06 – 27 – 42 – 45) quedaron vacantes.

Dos cupones, una misma franja del mapa. Uno se compró en la ciudad de Santiago del Estero; el otro, en Ceres, la localidad santafesina que queda a pocos kilómetros del límite con esa provincia. Los dos eligieron los mismos seis números y los dos cierran la semana con premios de más de $2.651 millones cada uno.

Y la ilusión no se toma descanso. Con el Tradicional y la Revancha vacantes, el Quini 6 vuelve a jugarse el miércoles con un pozo estimado de $8.000 millones repartidos entre todas sus modalidades. En Santiago del Estero y en Ceres ya saben lo que pasa cuando los seis números coinciden.

Los números de la suerte del sorteo N° 3416

Tradicional Primer Sorteo: 13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 29

La Segunda: 00 – 04 – 05 – 06 – 08 – 26

Revancha: 00 – 01 – 06 – 27 – 42 – 45

Siempre Sale: 02 – 03 – 11 – 13 – 37 – 45

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 14 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de $8.000 millones. Ya podés acercarte a tu agencia de confianza, elegir tus números y jugarle a la suerte.

Porque el Quini 6 lo cambia todo.