El Quini 6 pone 11.650 millones de pesos en juego: los detalles del pozo del domingo

En solo nueve meses el Quini 6 dejó más de un nuevo millonario por semana en todo el país y repartió premios de Jujuy a Tierra del Fuego. Este domingo, la ilusión vuelve a jugarse en grande. Conocé en esta nota los detalles para participar del premio de 7,5 millones de dólares que se jugará el fin de semana.

Pocas marcas lograron lo que el Quini 6: hacerse presente en las conversaciones de todos los días. “Ni que me hubiera sacado el Quini”, dice cualquiera cuando le piden un gasto de más, y “¿qué harías si te sacás el Quini?” es una pregunta que alguna vez se hizo en toda sobremesa argentina. Desde hace casi cuatro décadas, el nombre del juego funciona como sinónimo de hacerse millonario de un día para el otro.

De acuerdo a los datos oficiales de la Caja de Asistencia Social de Lotería de Santa Fe, en los 78 sorteos realizados entre enero y septiembre el Quini 6 repartió más de 139.510 millones de pesos en premios, el equivalente a 90 millones de dólares.

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De ese total, más de 82.000 millones de pesos fueron a las manos de cuarenta apostadores que acertaron los seis números del Tradicional, La Segunda o la Revancha. Los promedios marcan el ritmo del juego, más de 500 millones de pesos repartidos por día desde enero y el mes de septiembre fue un buen ejemplo de ese pulso: en solo 9 sorteos se repartieron casi 19.000 millones de pesos, cerca de 12 millones de dólares.

Cifra récord: este fue el monto máximo entregado por el Quini 6 durante septiembre

El dato más fuerte del mes lo dejó la Revancha: un único apostador se llevó $9.179.466.652, el equivalente a casi 6 millones de dólares. Y el Siempre Sale cumplió con su nombre: 197 apostadores con cinco aciertos se repartieron a lo largo del mes algo más de 3.800 millones de pesos.

Con ese antecedente, el domingo el Quini 6 vuelve a poner sobre la mesa un pozo estimado de $11.650 millones. La fórmula es la de siempre: seis números del 00 al 45, un ticket y suerte.