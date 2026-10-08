Grupo Gaman ganó el galardón a la Excelencia en Gestión Integral de Riesgos y su Presidente apuesta a seguir invirtiendo en el país

Grupo Gaman fue una de las compañías distinguidas en la 21° edición de los Premios Fortuna, que se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La empresa recibió el Premio a la Excelencia en la Gestión Integral de Riesgos, que le entregó Luis Secco, columnista de Fortuna, y que recibió su Presidente, Juan Manuel Manganaro.

Tras la ceremonia, Manganaro habló con Revista Fortuna sobre el momento que atraviesa la actividad productiva y comercial, el rol del empresario en el país y los planes de la compañía. Consultado sobre cómo evalúa el pulso de la actividad, el ejecutivo eligió la cautela:

"Estamos expectantes y analizando el contexto con prudencia. Somos humildes en ese sentido: no pretendemos opinar como economistas. Somos empresarios y hablamos desde nuestra experiencia y nuestra realidad". Explicó que su tarea consiste en moverse entre aspectos gobernables y no gobernables. Y sobre lo que le compete a la compañía, fue directo: "Estamos invirtiendo cada vez más en el país, porque es la única alternativa que tenemos".

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Al ser consultado por el esfuerzo de las pymes y las corporaciones nacionales para salir adelante en contextos financieros difíciles, Manganaro puso en valor los eventos como los Premios Fortuna. Según dijo, motivan al empresario argentino a seguir adelante, porque "tal vez el común denominador de las personas no entiende la función del empresario, hay un desprestigio muy grande sobre el empresario argentino”. Y destacó a los colegas presentes en la ceremonia: "Me honra estar cerca de ellos por todo lo que apostaron al país".

El ejecutivo también se refirió a la transformación digital, un desafío en un sector tradicionalmente conservador como el de seguros. Afirmó que "en este momento todas las empresas están muy obligadas a invertir en la digitalización, en la tecnología" y que "llegar cada vez más al escritorio del cliente es sumamente importante", un objetivo en el que la compañía está "invirtiendo mucho". Reconoció que ese proceso "se contrapone un poco con el tema del capital humano", pero planteó que hay que "ser dueños de nuestros tiempos y ver cómo podemos confluir ambas energías".

Sobre los proyectos para el año próximo, Manganaro adelantó que la hoja de ruta es continuar por el mismo camino: "Vamos a seguir invirtiendo en el país y ampliar nuestra plataforma de servicios. También vamos a continuar apostando a la regiones como Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Estamos haciendo intentos muy positivos”.

Una nueva edición de los Premios Fortuna

La ceremonia, organizada por la Revista Fortuna, de Editorial Perfil, contó con la presencia de Ceferino Reato, director de la revista, y reunió a referentes de la agroindustria, la banca, la energía, el comercio, los servicios, la tecnología y a grandes referentes de la política nacional. Con una marcada expectativa del arco empresario, financiero e industrial, el galardón reconoce desde hace años a las compañías que potencian la economía nacional, apuestan por la producción federal y demuestran solidez en contextos desafiantes.

Los premios se definen mediante un análisis técnico, económico y financiero, realizado junto a especialistas, que evalúa balances, niveles de inversión, innovación y generación de empleo. En un escenario marcado por la necesidad de competitividad, la apertura de mercados y la transformación digital, la premiación pone el foco en la capacidad de adaptación, la resiliencia institucional y la visión de largo plazo del sector privado.