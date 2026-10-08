Experiencia Gigared: conectividad, entretenimiento y seguridad para el hogar

La conectividad dejó de ser simplemente el acceso a internet. En los hogares actuales, la tecnología está presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana: permite trabajar, estudiar, comunicarse, disfrutar contenidos, conectar dispositivos y también incorporar nuevas herramientas para cuidar y proteger los espacios.

Esta transformación plantea una nueva manera de entender los servicios de telecomunicaciones. Ya no se trata únicamente de ofrecer una conexión, sino de desarrollar soluciones capaces de acompañar las diferentes necesidades que aparecen alrededor de ella.

En este escenario se desarrolla la Experiencia Gigared, un concepto que reúne la propuesta de la compañía y busca integrar conectividad, entretenimiento, seguridad y tecnología en un mismo ecosistema.

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Una experiencia que empieza con la conectividad

La conexión a internet es el punto de partida de buena parte de las experiencias digitales actuales. Desde una computadora de trabajo hasta un televisor, un celular o una consola, cada vez son más los dispositivos que dependen de una conexión estable y de calidad. Gigared cuenta con planes de internet de alta velocidad, con opciones que alcanzan hasta 1000 Mbps.

Pero una buena experiencia de conectividad también implica que la señal pueda llegar a los distintos espacios del hogar. En este sentido, GigaMesh amplía las posibilidades de conexión mediante una solución pensada para mejorar la cobertura de WiFi y acompañar hogares donde la cantidad de dispositivos y espacios conectados continúa creciendo.

De esta manera, la conectividad deja de estar concentrada en un único punto y pasa a formar parte de los diferentes ambientes donde transcurre la vida cotidiana.

Entretenimiento para disfrutar en cualquier momento

La transformación digital también modificó la manera de consumir contenidos. Televisión, streaming y contenidos online conviven actualmente en una misma experiencia de entretenimiento.

Gigared cuenta con planes de internet de alta velocidad

Dentro de esta propuesta se incorpora GigaredPlay al ecosistema de servicios de la compañía. La plataforma permite acceder a contenidos desde distintos dispositivos, acompañando nuevas formas de disfrutar televisión y entretenimiento.

Así, la conexión que permite trabajar durante el día también puede convertirse en la puerta de entrada al entretenimiento cuando llega el momento de desconectarse de las obligaciones y disfrutar.

Tecnología para cuidar los espacios

La evolución del hogar conectado también alcanza a la seguridad. Las cámaras de vigilancia de Gigared incorporan tecnología para que los usuarios puedan monitorear sus espacios y contar con una herramienta adicional para el cuidado del hogar.

De esta manera, la tecnología no solamente permite estar conectados y acceder a contenidos, sino también sumar soluciones que aporten mayor control sobre aquello que sucede en los espacios que las personas habitan.

Un ecosistema pensado para la vida cotidiana

Conectividad, entretenimiento y seguridad pueden parecer necesidades diferentes, pero tienen un punto en común: todas forman parte de una vida cada vez más atravesada por la tecnología.

La compañía busca reunir estas dimensiones dentro de una misma propuesta, acompañando al usuario en diferentes momentos y necesidades.

Internet para trabajar o estudiar. GigaMesh para llevar la conectividad a distintos espacios. GigaredPlay para disfrutar contenidos. Cámaras de vigilancia para monitorear y cuidar.

Son diferentes soluciones que forman parte de una misma experiencia.

En un mercado de telecomunicaciones que continúa evolucionando, Gigared desarrolla su propuesta con una mirada puesta en ampliar las posibilidades que ofrece la conectividad, incorporando servicios y soluciones que acompañen las nuevas formas de vivir, trabajar, entretenerse y cuidar los espacios.

Mucho más que estar conectados

La tecnología continúa transformando la vida cotidiana y, con ella, también cambian las expectativas sobre los servicios de telecomunicaciones.

La conectividad es el punto de partida, pero las posibilidades que se construyen a partir de ella son cada vez más amplias.

Con Experiencia Gigared, la compañía busca integrar esas posibilidades en un mismo universo: conectar, entretener y proteger a través de una propuesta que acompaña distintos momentos de la vida cotidiana.

Hoy estar conectados significa mucho más que tener internet. Significa tener acceso a experiencias, soluciones y herramientas que hacen que la tecnología esté cada vez más presente en la vida diaria.

Más info en www.gigared.com.ar/packs