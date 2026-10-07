Innova CFI: se abrió la segunda convocatoria para financiar startups tecnológicas en todo el país

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) abrirá desde el 1 de octubre y hasta el 4 de noviembre de 2026 la segunda convocatoria de Innova CFI, su fondo de inversión en innovación destinado a financiar startups de base científico-tecnológica de todas las provincias argentinas. La iniciativa busca acompañar a proyectos que resuelvan desafíos productivos estratégicos y transformen el conocimiento local en soluciones de impacto regional y global.

La propuesta está dirigida a empresas en etapas tempranas (Pre-seed y Seed) que cuenten con un nivel de madurez tecnológica inicial y desarrollen sus actividades de investigación en la Argentina. El financiamiento se otorga mediante un esquema flexible de deuda condicionada, en el que la devolución se vincula a la facturación y al crecimiento comercial del proyecto, con opción de convertibilidad en participación accionaria.

Al respecto, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, señaló: "La apuesta que hace el Consejo junto a las provincias es dotar al país de herramientas ágiles y estratégicas que acompañen a las startups de base científico-tecnológica que realizan inversiones en investigación y desarrollo en sus propios territorios".

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Esta nueva ronda forma parte de un ciclo continuo de convocatorias periódicas orientado a acompañar al ecosistema emprendedor. La convocatoria está abierta a todas las verticales tecnológicas con impacto directo en el desarrollo productivo provincial.

Primera edición: más de 30 proyectos finalistas en evaluación

Esta nueva apertura se da en paralelo a la definición del primer llamado del fondo, lanzado en abril y cerrado a fines de junio, que convocó a más de 300 iniciativas de casi todas las provincias del país. El proceso técnico transitó inicialmente por un filtro de elegibilidad documental y una evaluación exhaustiva de métricas tecnológicas y de solidez comercial, a partir de la cual se estableció un orden de mérito que decantó en más de 30 proyectos preseleccionados de gran calidad y diversidad regional.

Actualmente, las propuestas finalistas atraviesan la etapa de due diligence, una auditoría integral que examina la viabilidad de la tecnología, el modelo de negocio, el tamaño de mercado y la conformación de los equipos de trabajo —en particular el balance entre liderazgo de gestión y dirección técnica especializada—. De forma complementaria, los desarrollos son auditados por especialistas externos que validan aspectos de propiedad intelectual, productivos y comerciales en seis dimensiones: producto, mercado, equipo, negocio, tracción e impacto socioeconómico.

Las iniciativas en evaluación abarcan cuatro ejes estratégicos: biotecnología aplicada a salud y agro, energías de transición, transformación digital y sistemas complejos de ingeniería. Entre ellas figuran desarrollos para el diagnóstico de patologías por biología molecular, bioinsumos agrícolas diseñados bajo principios de economía circular a partir de descartes industriales y herramientas de infraestructura de datos orientadas a optimizar cadenas de valor tradicionales. Las startups seleccionadas para recibir financiamiento se darán a conocer a lo largo de octubre.

Con la consolidación de este ciclo continuo de financiamiento, el CFI reafirma su trayectoria de más de 67 años en la planificación estratégica y el desarrollo sostenible de las provincias argentinas, articulando la innovación tecnológica y financiera para potenciar el empleo local y la matriz productiva federal.

Características y requisitos para participar

El funcionamiento de Innova CFI se basa en un esquema de financiamiento flexible adaptado a modelos de negocio intensivos en investigación y desarrollo (I+D). El instrumento utilizado es la deuda condicionada, un préstamo que comienza a repagarse únicamente cuando el proyecto alcanza el éxito comercial, con cuotas proporcionales a la facturación de la empresa. Adicionalmente, cuenta con una cláusula de convertibilidad, permitiendo que la inversión se transforme en participación accionaria sin intervenir en el management de la compañía.

Entre los requisitos excluyentes para acceder al fondo, las empresas postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener una antigüedad máxima de 7 años.

Contar con un nivel de madurez tecnológica mínima de TRL-4.

Presentar un plan de inversión proyectado a 24 meses.

Desarrollar sus actividades de I+D dentro de la República Argentina, contribuyendo a fortalecer el entramado de alguna de las provincias.

La tesis de inversión del fondo es agnóstica en cuanto a sectores de actividad. Esto permite dar respuesta a una amplia gama de demandas tecnológicas —desde desarrollos en biotecnología hasta soluciones aplicadas a la economía del conocimiento—, priorizando siempre el impacto territorial de la propuesta.

Con la apertura de esta ventanilla de financiamiento, el CFI reafirma su compromiso histórico de más de 65 años con la planificación y el desarrollo sostenible de las provincias argentinas, integrando la innovación financiera y tecnológica como pilares de su estrategia de asistencia técnica para fortalecer el entramado productivo federal.