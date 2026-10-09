Ariel Sujarchuk en el podio: el intendente de Escobar escaló al segundo puesto y recibió un premio internacional

Ariel Sujarchuk se ubica en el segundo lugar del ranking de imagen de intendentes del Gran Buenos Aires elaborado por la consultora CB Global Data en su medición de octubre, con un diferencial de +22,9 puntos porcentuales. Solo lo supera Fernando Gray (Esteban Echeverría), que encabeza con +24,4.

Según la encuesta realizada entre el 1 y el 4 de octubre de 2026, sobre una muestra de 668 casos, Sujarchuk registra 59,6% de imagen positiva y 36,7% de negativa, mientras que el 3,7% restante no sabe o no contesta.

Dentro de la valoración positiva, el 26,3% de los consultados calificó su gestión como "muy buena" y el 33,3% como "buena". En el otro extremo, el 16,9% la considera "mala" y solo el 19,8% "muy mala".

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Lo más destacable es la evolución: Sujarchuk mejoró 4,2 puntos respecto de septiembre, cuando su diferencial había sido de +18,7. Fue la segunda mayor suba entre los 24 intendentes relevados, solo detrás de la de Fernando Moreira, intendente de San Martín.

El podio y los primeros cinco

Detrás de Gray y Sujarchuk, el tercer lugar quedó para Federico Otermín (Lomas de Zamora), con +22,5 puntos, aunque retrocedió respecto del mes anterior, cuando registraba +25,8. En cuarto lugar se ubicó Federico Achával (Pilar), con +19,9, y en quinto Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con +19,3.

El ranking utiliza como principal indicador el diferencial de imagen, que resulta de restar la imagen negativa a la positiva de cada dirigente. Así, permite medir no solo el nivel de aprobación sino también el grado de rechazo que genera cada intendente en su distrito.

Entre los peor posicionados aparecen Julián Álvarez (Lanús), último con −20,2 puntos y la mayor caída respecto de septiembre (−5,1); Gustavo Menéndez (Merlo), con −19,9; y Ramón Lanús (San Isidro), con −18,7. En la comparación con septiembre, el que más creció fue Fernando Moreira (General San Martín), con +4,6 puntos, aunque todavía se ubica entre los ocho últimos.

Un reconocimiento internacional

Por otra parte, Sujarchuk recibió esta semana un reconocimiento internacional. El intendente de Escobar -que además preside el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC)-, obtuvo el Seoul Smart City Prize 2026 en la categoría Liderazgo, durante la apertura de la cumbre Smart Life Week, en el Centro de Convenciones COEX de Seúl, Corea del Sur.

El certamen es organizado por el Gobierno Metropolitano de Seúl junto a la Organización Mundial de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (WeGO). El jurado internacional lo eligió ganador entre finalistas como Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de Ciudad de México; Ioannis Konstantatos, alcalde de Elliniko-Argyroupoli (Grecia); y Muhammad Farhan, alcalde de Bandung (Indonesia).