Imagen de intendentes: quiénes lideran el ranking en GBA y quiénes cayeron este mes

Los tres intendentes del Gran Buenos Aires mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen son: Fernando Gray (Esteban Echeverría), quien encabeza el ranking con un diferencial de +24,4 puntos porcentuales; seguido por Ariel Sujarchuk (Escobar), con +22,9 puntos; y, en tercer lugar, Federico Otermín (Lomas de Zamora), con un saldo positivo de +22,5 puntos.

En el otro extremo del ranking, los intendentes del GBA con peor desempeño son: Julián Álvarez (Lanús), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de −20,2 puntos porcentuales; seguido por Gustavo Menéndez (Merlo), con −19,9 puntos; y Ramón Lanús (San Isidro), con un saldo de −18,7 puntos.

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció fue Fernando Moreira (General San Martín), con una mejora de +4,6 puntos porcentuales. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Julián Álvarez (Lanús), quien registró un descenso de −5,1 puntos porcentuales.