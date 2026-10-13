Renovación en los hogares: una reconocida marca de tecnología busca dominar el mercado de las heladeras

Buenos Aires, octubre de 2026. Hyundai Electronics continúa fortaleciendo su presencia en el mercado argentino de línea blanca con el lanzamiento de su nueva línea de heladeras. De la mano de Solnik, distribuidor y comercializador de la marca en el país, la compañía incorpora una propuesta que combina tecnología, eficiencia energética y diseño, ampliando así su oferta para retailers y consumidores.

La nueva línea está compuesta por seis modelos que responden a diferentes necesidades de uso y capacidad: versiones Side by Side de 612, 518 y 403 litros, y alternativas con freezer superior de 457, 276 y 220 litros.

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Con este lanzamiento, Hyundai consolida una familia completa de productos para el hogar que incluye televisores, acondicionadores de aire, lavarropas, lavasecarropas y ahora también heladeras, reafirmando su estrategia de crecimiento en categorías clave de línea blanca.

“La incorporación de heladeras representa un paso estratégico para seguir fortaleciendo la presencia de Hyundai en el segmento de electrodomésticos. Nuestro objetivo es ofrecer a retailers y consumidores un portfolio cada vez más completo, con productos que combinan innovación, eficiencia y respaldo de marca”, señaló Diego Otamendi, Director Comercial de Solnik.

Entre los principales atributos de la nueva línea se destacan la tecnología Inverter, que optimiza el consumo energético y mejora el rendimiento del equipo; el sistema No Frost, que evita la formación de escarcha y elimina la necesidad de descongelamiento manual; estantes de vidrio templado, iluminación LED y dispenser de agua en modelos seleccionados. Además, todas las heladeras cuentan con una garantía de 5 años en el compresor.

Portfolio Hyundai Heladeras

Hyundai Side by Side 612L

Disponible en gris inox.

Mayor durabilidad

Motor Inverter.

Fábrica de hielo.

5 años de garantía en el compresor.

Hyundai Side by Side 518L

Disponible en gris inox.

Motor Inverter.

Fábrica de hielo.

5 años de garantía en el compresor.

Hyundai Side by Side 403L

Disponible en negro y gris inox.

Motor Inverter.

Fábrica de hielo.

5 años de garantía en el compresor.

Hyundai 457L Freezer Superior

Disponible en negro y gris inox.

Motor Inverter.

Puerta reversible.

Fábrica de hielo.

5 años de garantía en el compresor.

Hyundai 276L Freezer Superior

Color gris inox.

Motor Inverter.

Estantes de vidrio.

Puerta reversible.

5 años de garantía en el compresor.

Hyundai 220L Freezer Superior

Color gris inox.

Motor Inverter.

Estantes de vidrio.

5 años de garantía en el compresor.

Acerca de Solnik

Somos un grupo económico argentino en expansión regional, líderes en electrónica de consumo con presencia en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Con casi 50 años de historia, el grupo ha consolidado una plataforma comercial encargada de distribuir y comercializar productos de tecnología en toda la región, interpretando y desarrollando estrategias de establecimiento de las principales marcas globales. Apple, Xiaomi, Hyundai Electronics, Beko y Bose Professional confían en nuestra cultura para acercar sus soluciones a más personas y mercados.