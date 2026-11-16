La Ciudad de Buenos Aires suma una nueva biblioteca a la red de subtes: estará en el Pasaje Lima

La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires sumará una nueva biblioteca pública este lunes 16 de noviembre en la conexión de las líneas A y C. Se trata de la Bibliosubte Mario Vargas Llosa, que estará ubicada en el Pasaje Lima y se convertirá en la segunda sede de este tipo, después de la inaugurada en Plaza de Mayo. El proyecto es impulsado por el Ministerio de Cultura porteño y Subterráneos de Buenos Aires, con el objetivo de facilitar el acceso a los libros y promover la lectura entre los pasajeros.

La biblioteca contará con un catálogo de 860 títulos que abarcan literatura argentina e internacional, obras infantiles y juveniles y narrativa gráfica. Entre los autores nacionales se encuentran Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez, Martín Kohan, Selva Almada y Leila Guerreiro.

También habrá publicaciones de escritores internacionales como Han Kang, Margaret Atwood, Ursula K. Le Guin, Clarice Lispector y Stephen King.

La colección incluirá, además, libros para chicos de Julia Donaldson, Beatrix Potter y Michael Ende, junto con novelas gráficas de Tute, Luciano Saracino y Raquel Riba Rossy, entre otros autores.

Bibliosubte | Crédito: Prensa GCBA

Los ejemplares estarán disponibles para préstamo bajo las condiciones de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad. Para acceder al servicio será necesario estar asociado al sistema, un procedimiento que puede realizarse de manera online. Quienes ya tengan una inscripción vigente en alguna de las bibliotecas públicas no deberán volver a completar el trámite.

La Bibliosubte funcionará de lunes a viernes de 9 a 19, y tendrá un sector equipado con mesas, sillas y conexión Wi-Fi. El espacio estará destinado no solo a la lectura, sino también al estudio y al desarrollo de actividades personales.

También se suma a distintas iniciativas que buscan acercar la literatura a los usuarios, como el “Vagón de lectores”, una convocatoria de la booktuber Cecilia Bona que invita a compartir viajes en subte mientras se lee.

Cómo funciona la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad

La nueva sede se integrará al sistema de bibliotecas porteñas, que reúne 29 espacios abiertos a toda la comunidad. La red cuenta con un fondo bibliográfico de más de 320.000 ejemplares de distintos géneros, destinado a lectores de todas las edades e intereses.

Una vez asociados, los usuarios pueden retirar hasta tres libros por vez durante un período de 30 días. Al finalizar ese plazo, tiene la posibilidad de renovar los préstamos o seleccionar nuevas obras. La inscripción se gestiona online y permite utilizar cualquiera de las 29 bibliotecas disponibles.

La disponibilidad de cada ejemplar puede consultarse a través del catálogo virtual. De todas formas, se recomienda comunicarse previamente con la biblioteca elegida para confirmar que el material esté disponible para consulta o préstamo.

Entre los beneficios de asociarse también se encuentra la recepción de un newsletter mensual con información sobre talleres, eventos y actividades culturales.

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