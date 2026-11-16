La tragedia de Remedios de Escalada: operativo y corte en la avenida Hipólito Yrigoyen tras nuevos escapes de gas

Desde hace tres días, los vecinos de Remedios de Escalada no tienen paz: según reportan en redes sociales, las sirenas de los bomberos suenan día y noche.

Tras la explosión y el incendio que mató a un hombre y dejó decenas de heridos y familias que lo perdieron todo por un escape de gas, la zona no consigue volver a la normalidad. En la madrugada del lunes hubo un nuevo foco de incendio en el lugar donde había un vivero, a cinco cuadras del sitio donde sucedió la explosión el viernes. A media mañana, la policía cortó la avenida Hipólito Yrigoyen frente a la sucursal del Banco Francés de la estación Lanús, en el marco de un operativo preventivo.

Como consecuencia de la fuerte explosión del viernes, 60 vecinos evacuados todavía no pudieron volver a sus casas. En algunos casos, no tienen adónde volver: lo perdieron todo. Por eso, está convocada una marcha de protesta desde Larroque e Yrigoyen hacia las oficinas de Metrogas.

Por su parte, el municipio de Lanús anunció en un comunicado que querellará a la empresa por los daños.

Noticia en desarrollo