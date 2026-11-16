SociedadMovilización a Metrogas

La tragedia de Remedios de Escalada: operativo y corte en la avenida Hipólito Yrigoyen tras nuevos escapes de gas

En la madrugada del lunes se reportaron focos de incendio cerca del lugar de la explosión. Hay un gran operativo preventivo junto a lla estación Lanús. El municipio de Lanús querellará a Metrogas.

La tragedia de Remedios de Escalada: operativo y corte en la avenida Hipólito Yrigoyen tras nuevos escapes de gas
Escape de gas frente a la estación Lanús | Captura web
Marcela Basch
Hoy 10:04

Desde hace tres días, los vecinos de Remedios de Escalada no tienen paz: según reportan en redes sociales, las sirenas de los bomberos suenan día y noche.

Tras la explosión y el incendio que mató a un hombre y dejó decenas de heridos y familias que lo perdieron todo por un escape de gas, la zona no consigue volver a la normalidad. En la madrugada del lunes hubo un nuevo foco de incendio en el lugar donde había un vivero, a cinco cuadras del sitio donde sucedió la explosión el viernes. A media mañana, la policía cortó la avenida Hipólito Yrigoyen frente a la sucursal del Banco Francés de la estación Lanús, en el marco de un operativo preventivo.

Como consecuencia de la fuerte explosión del viernes, 60 vecinos evacuados todavía no pudieron volver a sus casas. En algunos casos, no tienen adónde volver: lo perdieron todo. Por eso, está convocada una marcha de protesta desde Larroque e Yrigoyen hacia las oficinas de Metrogas.

Por su parte, el municipio de Lanús anunció en un comunicado que querellará a la empresa por los daños.

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