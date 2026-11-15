CABA: cerca de 1,4 millones de personas coparon las calles por la Noche de los Museos

Si bien la hora de apertura estaba prevista para las 19, desde temprano una multitud se acercó a las puertas de los diferentes museos y espacios culturales para disfrutar a pleno la 22ª edición de La Noche de los Museos, uno de los eventos más esperados de la agenda cultural porteña, junto con la Noche de las Librerías.

Ya sea en grupos de amigos o familiares, parejas o personas solas, horas antes del inicio, se fueron acercando a las puertas de los principales museos, edificios emblemáticos o espacios culturales y formaron largas colas que, en algunos casos, superaron los cien metros de extensión.

La Noche de los Museos 2026 convocó a miles de personas en distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. | Crédito: Marcelo Escayola

De acuerdo con estimaciones oficiales, y al cierre de esta edición, más de un millón trescientos mil vecinos y turistas visitaron y recorrieron los 350 espacios culturales que este año formaron parte de la movida este año, que ya forma parte del ADN cultural porteño. Una cifra, según informaron desde el Ministerio de Cultura porteño, que superó holgadamente la edición del año pasado.

Entre las novedades de la presente edición, se destacó la propuesta artística internacional de Olivier Grossetête en el Polo Circo, en el predio de Avenida Garay y Combate de los Pozos. Allí, el consagrado artista erigió junto con vecinos y visitantes un monumento de cartón de más de 25 metros de altura. Lo novedoso de esta actividad radicó en que continuará hoy, cuando se desarme la obra y sus piezas se reciclen. Se trató, en definitiva, de una experiencia comunitaria y participativa que marcó un diferencial en la tradicional velada cultural porteña. El lugar además, tomó realce ya que allí se llevó a cabo la apertura oficial del evento cultural.

La Noche de los Museos 2026 convocó a miles de personas en distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. | Crédito: Marcelo Escayola

La Noche de los Museos 2026 convocó a miles de personas en distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. | Crédito: Marcelo Escayola

Otro punto alto en la Noche de los Museos fue la inauguración de la sede del Museo del Humor (MUJU!), que abrió sus puertas en la histórica casa Altos de Elorriaga II, en Alsina 417, Monserrat. Desde las 19, el público conoció y disfrutó de la muestra “Salú Caloi!”, dedicada al universo del creador de Clemente, y una muestra sobre la historia del humor gráfico argentino. La apertura también contó con un ring de dibujantes, una jam de dibujo, talleres artísticos y música en vivo, entre otras actividades.

Otra sede que no pasó desapercibida fue el Centro Cultural Recoleta. En el emblemático espacio porteño, la programación conectó tradición y vanguardia, registrando una gran convocatoria.

La Noche de los Museos 2026 convocó a miles de personas en distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. | Crédito: Marcelo Escayola

La Noche de los Museos 2026 convocó a miles de personas en distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. | Crédito: Marcelo Escayola

La Noche de los Museos 2026 convocó a miles de personas en distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. | Crédito: Marcelo Escayola

La Noche de los Museos 2026 convocó a miles de personas en distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. | Crédito: Marcelo Escayola

La Noche de los Museos 2026 convocó a miles de personas en distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. | Crédito: Marcelo Escayola

La Noche de los Museos 2026 convocó a miles de personas en distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. | Crédito: Marcelo Escayola

La Noche de los Museos 2026 convocó a miles de personas en distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. | Crédito: Marcelo Escayola

También acapararon la atención de los visitantes fueron el Museo de Arte Moderno, en San Telmo; el Museo de la Ciudad; el de Arte Decorativo; el Malba, y los clásicos museos nacionales de Arte Decorativo, Bellas Artes e Histórico Nacional.

La Torre Monumental (ex-Torre de los Ingleses) también acaparó la atención de quienes participaron de la velada cultural. En este sentido, las fotos y selfies desde el mirador de la Torre fueron una de las actividades más realizadas por los visitantes del lugar.

Dentro de los puntos destacables del evento, la Usina del Arte fue la sede más elegida por quienes optaron por recorrer el sur de la CABA.

En este sentido, los visitantes armaron un recorrido que abarcó a la Usina y al Museo del Cine, al Colón Fábrica y al Museo Benito Quinquela Martín. En el caso del Colón Fábrica, por ejemplo, ofreció una gran oportunidad para conocer el detrás de bambalinas, porque ahí se guardan y exhiben escenografías, utilería y el vestuario de las óperas y ballets que pasaron por el Teatro Colón.