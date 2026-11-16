Nueva Ley de Tránsito en la provincia de Buenos Aires: quién pasa primero en los cruces sin semáforo

Desde el domingo 8 de noviembre, los conductores que llegan desde una calle a una avenida en la provincia de Buenos Aires deben detenerse antes de cruzarla o incorporarse y dejar pasar a los vehículos que circulan por ella, aunque lleguen desde la derecha. La obligación también se aplica al ingreso o cruce de autopistas, semiautopistas, rutas y carreteras de mayor jerarquía.

Cambió la prioridad de paso en Buenos Aires: cuándo deja de tener preferencia el que viene por la derecha

La Ley 15.657 incorporó el artículo 28 quater al Código de Tránsito bonaerense. La Legislatura sancionó la reforma el 6 de octubre de 2026 y la norma se promulgó y publicó el 30 de octubre en el Boletín Oficial provincial. Como el texto carece de una fecha especial de vigencia, comenzó a regir después del octavo día de su publicación, según el plazo general del Código Civil y Comercial.

Quién tiene prioridad de paso en una avenida bonaerense

En una esquina sin semáforo ni señalización específica, si un auto circula por una avenida y otro llega desde una calle lateral, tiene prioridad el que va por la avenida. El conductor que viene de la calle debe hacer una detención completa antes de avanzar. La obligación de detenerse rige también cuando la avenida está despejada.

La regla vale tanto para quien quiere atravesar la avenida como para quien busca girar e incorporarse. En una avenida de doble mano, por ejemplo, el conductor que llega desde una calle debe detenerse antes de entrar al cruce y ceder el paso a los vehículos que circulan por la avenida en ambos sentidos.

En el cruce de dos calles pavimentadas de igual jerarquía, la regla general sigue siendo ceder el paso al vehículo que llega por la derecha. Si hay un cartel de PARE o de CEDA EL PASO, corresponde respetar esa señalización. Y si una calle de tierra desemboca en una vía pavimentada, tiene prioridad quien circula por el pavimento.

Por qué cambió la Ley de Tránsito en la provincia de Buenos Aires

La provincia adhirió a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 mediante la Ley 13.927. El artículo 41 de la norma nacional incluye expresamente a las semiautopistas entre las excepciones a la prioridad de la derecha. El tratamiento de las avenidas quedaba abierto a interpretación, una diferencia relevante en los cruces urbanos sin semáforo.

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La iniciativa de la diputada bonaerense Silvina Vacarezza incorporó de forma expresa a las avenidas entre las vías de mayor jerarquía. Así, el criterio para resolver un cruce entre una calle y una avenida quedó escrito en el Código provincial.

Cuándo se pierde la prioridad de quien viene por la derecha

El nuevo artículo también establece que se debe ceder el paso a los vehículos ferroviarios y a los vehículos públicos de urgencia cuando cumplen sus funciones y emiten las señales de advertencia correspondientes. La norma protege, además, a los peatones que cruzan o están por cruzar por la senda peatonal o por un cruce habilitado.

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En las rotondas, quien pretende ingresar debe esperar a los vehículos que ya circulan dentro. El artículo prevé, además, que quien detiene por completo la marcha antes de entrar a una intersección pierde la prioridad frente a otro vehículo que llega en movimiento. Si un conductor gira hacia una vía transversal, debe ceder el paso a quienes ya circulan por ella.

Cuando en ambas calles hay filas de vehículos que avanzan lentamente y esperan para cruzar, el paso debe alternarse de a un vehículo por cada vía. Si coinciden varias excepciones en una misma intersección, se aplica el orden en el que figuran en el artículo 28 quater.

El artículo incluye dos reglas adicionales. En zonas rurales, establece que peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los demás vehículos, salvo en cruces señalizados que les otorguen prioridad. En cuestas estrechas, debe retroceder el vehículo que baja, salvo que lleve un acoplado o remolque.

Cómo funciona la prioridad de paso en la Ciudad de Buenos Aires

La reforma acerca el criterio bonaerense al que aplica la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 6.7.2 de la Ley 2.148 establece que, en cruces sin semáforo entre arterias de distinta jerarquía, primero pasa quien circula por la vía de mayor importancia. El orden que fija el código porteño es avenida, calle y pasaje.

Entre arterias porteñas de igual jerarquía, también rige como regla general la prioridad de quien llega desde la derecha, con las excepciones del código local. En el cruce sin semáforo entre una calle y una avenida, ambos distritos coinciden en el criterio central: quien llega desde la calle debe ceder el paso a quien circula por la avenida.