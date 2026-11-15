Cambió la prioridad de paso en Buenos Aires: cuándo deja de tener preferencia el que viene por la derecha

​La prioridad de paso para los conductores que circulan por la derecha dejó de ser una regla absoluta en la provincia de Buenos Aires. Desde el domingo pasado, rige una modificación del Código de Tránsito bonaerense que establece que los vehículos que ingresen o crucen una avenida, ruta, carretera, semiautopista o autopista deberán detenerse y ceder el paso a quienes transiten por esas vías, independientemente de la mano por la que circulen.

La reforma fue aprobada a mediados de octubre y promulgada el 30 de ese mes mediante la ley 15.657, publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa, impulsada por la diputada radical Silvina Vacarezza, incorpora el artículo 28 quarter a la ley 13.927 y busca resolver una controversia que durante años generó interpretaciones diferentes en los tribunales y confusión entre los automovilistas.

Hasta ahora, la normativa contemplaba excepciones a la prioridad de quien llega desde la derecha, pero no mencionaba expresamente a las avenidas como vías de mayor jerarquía. La legislación nacional 24.449, a la que Buenos Aires adhirió en 2009, incluía a las semiautopistas entre las excepciones, aunque dejaba un vacío respecto de las avenidas.

Ley tránsito provincia Buenos Aires | Crédito: Seguridad Vial

Esa falta de precisión derivó en fallos judiciales contradictorios, especialmente por accidentes ocurridos en esquinas sin semáforos. Uno de los casos llegó a la Suprema Corte bonaerense en 2018, cuando el máximo tribunal provincial resolvió a favor de un automovilista que había embestido a un motociclista que circulaba por una avenida. En esa oportunidad se aplicó el criterio de la denominada "derecha absoluta".

Según explicó Vacarezza, la ausencia de una regla clara también generaba dificultades para quienes manejaban en ciudades y pueblos de la Provincia. "No había unanimidad entre los jueces porque se registraron cambios en la legislación en los últimos años. Ahora quedó claro y establecido que las calles de mayor jerarquía son las que deben preservar el derecho al paso", sostuvo.

Cómo queda establecida la prioridad de paso

Con la modificación, el Código de Tránsito fija un orden de jerarquía entre las vías de circulación: autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras, avenidas, calles y pasajes. Quienes pretendan incorporarse o cruzar una de mayor categoría deberán frenar y esperar a que pasen los vehículos que circulan por ella.

Por ejemplo, si un conductor llega desde una calle a una avenida sin semáforos ni señalización, deberá detenerse y ceder el paso a los autos que transitan por la avenida. La obligación se mantiene incluso si el vehículo que intenta cruzar llega desde la derecha.

En cambio, cuando se trata de dos calles de igual jerarquía, continúa vigente la regla tradicional: tiene prioridad quien se aproxima por la derecha. La reforma tampoco altera las disposiciones que obligan a ceder el paso a ambulancias y vehículos ferroviarios, ni las reglas de circulación alternada en bocacalles donde hay filas de autos esperando en ambas arterias.

La iniciativa también apunta a reducir los riesgos en los cruces. Entre sus fundamentos, se sostiene que otorgar prioridad a quienes circulan por avenidas constituye un principio de seguridad vial que busca disminuir los siniestros, las víctimas y los daños materiales. La diferencia de velocidades máximas entre ambas vías también forma parte del criterio: el límite general es de 40 kilómetros por hora en calles y de 60 en avenidas.

La diferencia con la Ciudad de Buenos Aires

La modificación bonaerense también busca unificar criterios con la normativa de la Ciudad de Buenos Aires, donde la cuestión ya estaba contemplada en el Código de Tránsito y Transporte porteño, establecido por la ley 2148.

En el ámbito porteño, el artículo 6.7.2 determina que, en cruces sin semáforos entre arterias de distinta jerarquía, tiene prioridad quien circula por la vía más importante. El orden establecido es avenida, calle y pasaje. Si las dos arterias tienen la misma categoría, se mantiene la prioridad para el vehículo que llega desde la derecha.

La diputada Vacarezza planteó que la homogeneización de las normas resulta necesaria por el tránsito frecuente de conductores entre ambas jurisdicciones y permite evitar confusiones al volante.

La nueva disposición tiene plena vigencia desde el 30 de octubre. Los accidentes ocurridos con anterioridad a esa fecha deberán analizarse bajo la legislación que regía al momento de los hechos, por lo que las controversias vinculadas con la prioridad de paso todavía podrán llegar a los tribunales.

PC