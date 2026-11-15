Explosión de gas en Remedios de Escalada: vecinos reclaman falta de información y asistencia

Luego de la trágica explosión de gas en Remedios de Escalada, los vecinos marcharon por las calles del barrio afectado y denunciaron la falta de información y asistencia luego del lamentable hecho que se produjo el pasado viernes por la mañana en la localidad bonaerense. En paralelo, esperan respuestas por los daños ocasionados en viviendas y comercios.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, otro de los reclamos gira en torno al operario de Metrogas Marcelo García, de 47 años, sobre el cual sus compañeros y allegados aseguran que permanece desaparecido desde el siniestro.

Galería de fotos y videos: explosión e incendio en el centro de Remedios de Escalada por un caño maestro de gas

"A nosotros nadie nos informó en ningún momento. Nos autoevacuamos solos", reclamó la dueña de un colegio, el Charles Chaplin, ubicado a dos cuadras del lugar del hecho. La mujer señaló que, en su caso, debieron evacuar por sus propios medios a los alumnos al advertir la presencia de humo y reclamó que no se acercó personal de Defensa Civil, la Policía y/o la empresa distribuidora para advertir del peligro.

Los damnificados, por otra parte, también le exigieron a Metrogas hacerse cargo de la reubicación de las familias que perdieron sus viviendas y de quienes sufrieron daños en sus propiedades. Al mismo tiempo, una vecina advirtió sobre la presencia de otra fuga de gas en la zona de su casa, a cuatro cuadras del lugar de la explosión que dejó un muerto, en Doctor Melo, entre Saénz Peña y De la Cruz.

Explosión e incendio en Remedios de Escalada | Crédito: NA

Por su parte, los Bomberos ya se retiraron de la zona y comenzaron las tareas de remoción de escombros en el lugar del siniestro. Previamente, la Policía Federal trabajó con perros entrenados para descartar la presencia de personas entre los restos de los edificios.

Metrogas, a su vez, confirmó que comenzó a restablecer el servicio de gas en la zona de Remedios de Escalada bajo "las más estrictas condiciones de seguridad". De todas formas, se aclaró que la normalización del suministro en la zona del accidente se concretará tras la autorización de las autoridades correspondientes.

La empresa confirmó que se encuentra en contacto con funcionarios municipales para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el regreso de los vecinos a sus domicilios y reiteró que la situación se encuentra bajo control desde la madrugada y que están dispuestos a brindar asistencia y colaboración a los damnificados y a las autoridades.