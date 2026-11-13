Explotó un caño de gas en pleno centro de Remedios de Escalada: los videos de la tragedia

Mientras se realizaban obras de renovación de redes por encargo de Metrogas, una fuerte explosión conmocionó el centro de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, en el municipio de Lanús, este viernes por la mañana. Por el estallido tembló el pavimento. Treinta personas resultaron heridas y un local y al menos 29 autos sufrieron grandes daños. Hay un muerto confirmado y dos personas desaparecidas. Metrogas aún no cortó el abastecimiento y la fuga continúa, por lo que las llamas a las 19 horas todavía no habían podido extinguirse.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en la esquina de Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea, uno de los puntos más transitadas de la localidad, a pocos metros de la Avenida Hipólito Yrigoyen. Vecinos denunciaron a la prensa que momentos antes de la explosión había "un olor impresionante a gas".

Inicialmente, se reportan 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad. Con las horas, el Municipio de Lanús confirmó la primera muerte por la explosión y el posterior incendio, al tiempo que hay 30 heridos, siete de ellos de gravedad, y dos desaparecidos.

El estallido se produjo mientras se realizaban tareas vinculadas al servicio de gas en la zona y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión que, además de herir gente, provocó daños totales en al menos tres comercios.

En un comunicado, Metrogas informó que personal de la empresa logró prensar uno de los extremos del caño de media presión afectado pasadas las 12.15 y que trabajaba en el prensado del otro extremo para interrumpir por completo el suministro de gas.

Según precisaron, las tareas requieren la realización de pozos en sectores alejados del lugar del siniestro. Una vez completado el procedimiento en ambos extremos, se podrá reducir y posteriormente eliminar la fuga, lo que permitirá extinguir las llamas.

La empresa explicó que el incidente se originó cuando una máquina tunelera dañó uno de los caños de la red de distribución durante los trabajos de renovación que realizaba en la zona. Mientras reparaban el escape, se produjo la explosión por motivos que todavía se investigan.

Explosión en Remedios de Escalada: los testimonios de comerciantes afectados

“Hay varios autos quemados, negocios y casas de arriba también. Un desastre hicieron. El fuego tomó todo. Ya pasó una hora y todavía no llegó nadie de Metrogas. Hay dotaciones de bomberos de todos lados y no pueden apagarlo”, dijo el dueño del comercio más afectado, en diálogo con A24.

"Yo no estaba al momento del incendio, pero sí mis empleados. Hay varios heridos. Fue una explosión terrible, no paran de salir las llamas. Me destruyó todo el local, me arruinó”, señaló a la prensa el hombre que arribó al lugar de los hechos a los pocos minutos de comenzado el incendio en su local.

En este marco, aseguró no saber el trabajo que se estaba haciendo en su vereda. "Eso es algo que tiene que informar Metrogas". En medio de la fuerte conmoción, lamentó: "Fue terrible la explosión, de hecho sigue explotando. El local está tirado abajo, ya no tengo local”.

El comercio más afectado es una quesería y fiambrería ubicada en la zona, cuyo frente e interior quedaron destruidos.

Además, los equipos de emergencia que trabajan en el lugar advirtieron que existe peligro de derrumbe en lo que que quedó de la estructura dañada, por lo que se dispuso un amplio vallado preventivo y el corte total de las calles aledañas.

Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: Captura

Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: X @capocchisandra

También evacuaron un geriátrico. A su vez, convocaron a bomberos de Lanús y Avellaneda para que trabajaran en el lugar.

“Mi hija va a la Escuela 16, evacuaron a todos los chicos. Salí corriendo a buscarla. Voy siempre a esa fiambrería y no sé cómo están quienes trabajan ahí. Es muy triste”, contó Romina Navarro, una vecina de la zona.

RM/LT/ML