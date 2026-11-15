La visita del Papa León XIV "ayudó" más a Milei que a otros políticos en las redes sociales

Aunque hace 5 días que se partió rumbo a Perú donde continúa con su gira por Sudamérica, el paso del Papa León XIV dejó huellas en los políticos argentinos. Un informe de la consultora Enter Comunicación analizó el impacto de esa visita en la conversación digital para los referentes políticos involucrados. De ese relevamiento surge que el que mejor capitalizó el tema fue el presidente Javier Milei.

Hubo 1.385.000 publicaciones en español, con 852 mil usuarios únicos y un alcance potencial de 75 millones de impresiones logradas a nivel global en ese período que fue del 8 al 11 de noviembre. Entre las menciones registradas exclusivamente en Argentina en ese lapso, Milei registró 234 mil.

La Misa en el Monumento de los españoles fue la que tuvo el pico de menciones el martes 9. Y en el global el sentimiento que despertó fue positivo en un 21.5% de las publicaciones que destacaron principalmente el operativo institucional y la difusión de los actos oficiales. También se elogiaron las coincidencias doctrinarias y los valores morales en temas como la defensa de la familia, el rechazo al aborto, la condena a la corrupción y el valor del trabajo. Hubo respaldo militante al celebrar la gestualidad de respeto, el abrazo entre Milei y el Papa y la emoción del primer mandatario cuando lo despidió en el aeropuerto de Ezeiza entre lágrimas.

En un 53% de los usuarios, en cambio, despertó sensaciones negativas. Las interacciones de quienes critican al líder libertario apuntaron a los comentarios del jefe de la Iglesia Católica sobre la atención que requieren los jubilados, la pobreza y la necesidad de evitar la concentración de la riqueza. Además, hubo mensajes "sarcásticos e irónicos" que cuestionaron el cambio de postura de Milei sobre la figura papal. Otros tema que apareció con fuerza fue el cuestionamiento sobre el rol de Karina Milei en los actos protocolares por sobre la vicepresidente Victoria Villarruel.

Cuáles fueron los picos de menciones sobre Javier Milei y la visita del Papa. | Crédito: Gráfico: Enter Comumicación

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece segundo en la medición del "positivismo" dentro de las redes. Tuvo 23 mil menciones en el mismo período que se midió y un 17% fueron positivas, mientras que las negativas alcanzaron el 24,5% y las neutrales (las que aparecieron en portales de noticias) llegaron al 58,5%.

Entre quienes evaluaron favorablemente a Kicillof, un 55% destacó los mensajes oficiales sobre la visita de León XIV y los gestos institucionales. Un 30% expresó su respaldo a la presencia del mandatario provincial en los actos centrales y otro 15% valoró la coincidencia con algunas posturas papales, como la reivindicación de la justicia social y su vínculo con las políticas que se impulsan desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Entre los aspectos negativos figuraron "acusaciones de oportunismos político y electoralismo", críticas a la gestión económica provincial y polémicas protocolares, por ejemplo, por el no uso de corbata del gobernador en el encuentro en el Cottolengo Don Orione de Claypole.

Axel Kicillof con el Papa León XIV, sin corbata.

Críticas a Jorge Macri por la Carpa VIP

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri acumuló 25 mil menciones, de acuerdo al informe de Enter. Tuvo un escaso 4,5% de opiniones positivas centradas fundamentalmente en mensajes que resaltaron la importancia de que el Papa haya protagonizado dos actos multitudinarios en Palermo. También se resaltó la entrega de la Llave de la Ciudad y la designación del Papa como ciudadano ilustre.

Las críticas (un porcentaje negativo del 36,5%) apuntaron al armado de un sector VIP durante la misa del 9 de noviembre por la mañana. La bronca se manifestó por los privilegios de los que gozaron los invitados a la carpa con servicios especiales de catering mientras la mayoría del público asistente esperaban bajo el sol la homilía papal. Un 86% mostró su descontento sobre este tema.



Llaryora, con números negativos

Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba, tuvo apenas un 7% de menciones positivas en esta medición. Se valoraron los actos protocolares, los regalos que se le hicieron a León XIV (típicos de la provincia mediterránea) y el rescate del clim espiritual.

En cambio fueron cuestionados el transporte desde el predio de FadeA donde se hizo el principal evento hacia la capital cordobesa por la falta de colectivos y también las deficiencias en la organización del evento porque hubo cambios repentinos en el recorrido papal y falta de señalización.



