En Lanús cortaron el gas, terminó el incendio y llega la hora de investigar qué llevó a la tragedia

La emergencia por la terrible explosión y el incendio en Remedios de Escalada ingresó en una nueva etapa este sábado, luego que MetroGAS lograra cortar la fuga de gas en la madrugada, lo que permitió que poco después los Bomberos extinguieran por completo las llamas que habían signado la escena desde ayer, cuando unas obras en cañerías de gas terminó en explosión y tragedia. El siniestro dejó una persona fallecida, 30 heridos, varios de ellos graves, y enormes daños materiales.

La Municipalidad de Lanús confirmó que, una vez controlado el fuego, los equipos comunales comenzaron las tareas de evaluación de daños en el área afectada. Además, las familias que fueron evacuadas durante el operativo reciben asistencia del área de Desarrollo Social para organizar el retorno progresivo a sus viviendas.

Las llamas de la tragedia en Lanús. | Crédito: Captura TV

A través de un comunicado, el Gobierno local informó que la zona continuará restringida al tránsito hasta que finalicen el diagnóstico de los daños y las tareas de limpieza. En paralelo, avanza la investigación judicial para reconstruir cómo sucedieron los hechos y determinar el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

El episodio ocurrió el viernes por la mañana, durante trabajos de renovación de la red de gas en la localidad. Según informó MetroGAS, una máquina tuneladora dañó uno de los caños de distribución y provocó una fuga. La explosión se produjo en la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en un sector comercial de Remedios de Escalada. El estallido generó incendios en distintos establecimientos y afectó viviendas y edificios linderos.

El episodio obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, con la participación de Bomberos, Defensa Civil, personal sanitario, fuerzas de seguridad y equipos municipales. También se dispuso la evacuación preventiva de vecinos, comercios y establecimientos ubicados en las inmediaciones.

Durante varias horas, los Bomberos trabajaron para contener las llamas mientras permanecía activa la pérdida de gas. Finalmente, durante la madrugada de este sábado, MetroGAS consiguió interrumpir el suministro y los equipos de emergencia lograron extinguir el incendio.

La investigación judicial y las responsabilidades

La Justicia continúa investigando las circunstancias en las que se produjo la explosión y las posibles responsabilidades de las empresas involucradas en los trabajos sobre la red de gas.

Durante el operativo, la fiscalía dispuso medidas sobre dos directivos de MetroGAS que se encontraban en el lugar. La investigación busca establecer cómo se desarrollaron las tareas, qué ocurrió después de la rotura de la cañería y si se cumplieron los protocolos de emergencia correspondientes.

En las primeras horas posteriores al siniestro, el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, había señalado que la empresa tercerizada que realizaba las tareas comunicó el incidente a MetroGAS, pero no activó inicialmente los servicios de emergencia locales.

El funcionario sostuvo que, ante una pérdida de gas, corresponde dar aviso inmediato a los equipos de emergencia para que puedan intervenir y prevenir situaciones de mayor riesgo. Con la emergencia controlada, el Municipio comenzó a trabajar en la evaluación de los daños y en la asistencia a las familias afectadas. El regreso a las viviendas será gradual y estará sujeto a las condiciones de seguridad de cada sector.

Las autoridades agradecieron el trabajo del Sistema de Emergencias Lanús, integrado por Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad, además de la colaboración de dotaciones de distritos vecinos.

También destacaron el apoyo del Club Atlético Talleres, que puso sus instalaciones a disposición para el funcionamiento del Centro de Evacuados, de los grupos scout y de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios.

El Gobierno local reconoció, además, la colaboración de los vecinos y vecinas que se acercaron voluntariamente para ayudar durante el operativo y acompañaron a las familias afectadas.

CS