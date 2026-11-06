Inhabilitan la licencia de conducir por reincidencia en exceso de velocidad en CABA

Los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sobrepasen el límite de velocidad en reiteradas ocasiones pueden perder hasta 10 puntos de su licencia de conducir por cada infracción. Al llegar a 0 en el sistema de scoring, pueden quedar inhabilitados para manejar por hasta cinco años.

La medida fue establecida por la Ley N°2.148 del Código de Tránsito y Transporte porteño y está regulada por el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC). No obstante, el 29 de octubre se sancionó una reforma del sistema de scoring que entrará en vigencia una vez transcurridos 60 días hábiles desde su promulgación en el Boletín Oficial.

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Inhabilitación de licencias: Cómo funciona el sistema de scoring

El mecanismo porteño otorga un total de 20 puntos iniciales a cada conductor que obtiene su licencia emitida por el Gobierno de la Ciudad. Este saldo disminuye automáticamente al constatarse infracciones de tránsito comprobadas en el Código de Tránsito y Transporte. En el caso específico de la velocidad, la normativa aplica un descuento de 5 puntos cuando el exceso se ubica entre el 10% y el 30% del límite permitido, y de 10 puntos cuando esa marca se supera en más de un 30%.

La inhabilitación no se aplica automáticamente cuando un conductor comete la infracción, sino cuando el puntaje de scoring llega a 0. En este caso, se inicia un proceso administrativo con un Controlador de Faltas y el conductor tendrán hasta 20 días para presentarse y resolver el legajo.

La duración de la sanción dependerá de cuántas veces se haya agotado el puntaje. En caso de ser la primera vez, el plazo durará solo 60 días hábiles, mientras que para la segunda vez la cantidad aumentará a 180. Para el tercer agotamiento de scoring, la inhabilitación perdurará por 2 años y para la cuarta vez sucesiva, serán 5 años en total. A partir de la segunda baja de puntaje, la licencia se caducará, por lo que se deberá repetir el trámite de otorgamiento de la misma.

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Cómo consultar los puntos de la licencia

Los conductores que deseen verificar el estado actual de su habilitación y la cantidad de puntos disponibles pueden realizar la consulta de manera online a través del sistema de evaluación de conductores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La quita de puntos se efectiviza al pagar voluntariamente la multa correspondiente.

Asimismo, la normativa ofrece cursos voluntarios de reeducación vial para que los conductores puedan recuperar hasta 4 puntos una vez al año. Por otro lado, la legislación establece que los descuentos parciales pueden quedar sin efecto luego de transcurrir un período de tres años, siempre y cuando el conductor no haya alcanzado la inhabilitación total y logre presentar el certificado de libre deuda de infracciones.

Cómo recuperarla en caso de que se inhabilite por llegar a 0 en el scoring

Superar el período de inhabilitación impuesto por la autoridad de aplicación no habilita al conductor a circular de manera automática. Para volver a manejar, es un requisito indispensable aprobar un curso obligatorio de educación vial y prevención de siniestros. Esto incluye la realización de los exámenes teórico, prático y psicofísico.

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Una vez finalizado todo el proceso administrativo y cumplidas las exigencias de reevaluación, la persona recuperará la habilitación para conducir vehículos, pero se le asignarán únicamente 10 puntos iniciales en su legajo, la mitad del saldo con el que cuenta un conductor novel o regular que tramita su licencia por primera vez.

JSM/AF