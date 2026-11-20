En los medios se especuló sobre si Javier Milei estaba realmente conmovido durante la despedida del papa León XIV de la Argentina, con lágrimas en los ojos, o si se trataba de una actuación de las de siempre. El presidente argentino, habitualmente agresivo, no solo moderó sus excesos verbales durante la visita del Santo Padre al país, sino que incluso en los días inmediatamente posteriores pareció mostrar una mayor empatía. En su primer discurso tras la partida del Papa, durante la Gala Endeavor, Milei habló de la “dignidad humana” y hasta convocó a empresarios y emprendedores a actuar como “benefactores sociales”. No atacó a sus adversarios políticos ni insultó a los periodistas.

Para el siguiente discurso, el libertario ya había empezado a levantar un poco la temperatura. Durante la inauguración de una muestra sobre el prócer Manuel Belgrano en la Casa Rosada, lo elogió y anunció que buscaría la reelección. Allí tampoco hubo ataques, pero con Milei, lo que publica en las redes sociales es tan importante como lo que dice en sus discursos. Y fue por esa vía que lanzó: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no puede ser capitán”. El tono siguió subiendo durante su encuentro con empresarios en la cena anual del CICyP.

León XIV en la Argentina: PERFIL reúne en una edición especial coleccionable la cobertura de los cuatro días de su visita

En la misma línea, durante su visita al Banco Central para hablar sobre teoría monetaria, Milei se comparó con Alejandro Magno recurriendo a una frase aparentemente apócrifa: “No conquisté medio mundo escuchando a inútiles”. Se refería a quienes cuestionan el rumbo de su política económica. Gradualmente, el Presidente volvía a su repertorio habitual, que incluye acusar de “delincuentes” a sus adversarios y cuestionar la imparcialidad de los periodistas. Aunque todavía no alcanzó los niveles de agresividad previos a la visita de León XIV, su tono está convergiendo nuevamente hacia su estado habitual.

Es plausible que Milei se haya sentido genuinamente conmovido por la presencia del Santo Padre, que tanto su moderación como sus emociones hayan sido reales y que, temporalmente, haya buscado alinear su mensaje y su tono con los del papa León XIV. Eliminó las malas palabras de sus publicaciones en redes sociales y hasta habló de “diálogo” y “respeto” en el discurso que pronunció frente al Pontífice. El economista libertario anarcocapitalista que alguna vez calificó a la justicia social como “una aberración” incluso intentó tender puentes con uno de los pilares de la cosmovisión de León XIV (y de Francisco), al señalar que no es incompatible con su ideología, dado que ambas se sustentan en los Diez Mandamientos. Milei ya había demostrado semejantes acrobacias conceptuales cuando pasó de denunciar al papa Francisco como la “encarnación del Maligno en la Tierra” a considerarlo “el argentino más importante de la historia”.

León XIV: "Va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento"

Milei demostró ser pragmático en distintos momentos de su gestión, como ocurrió en los primeros meses, cuando permitió que sus equipos políticos negociaran para conseguir la aprobación de normas emblemáticas, incluida la llamada Ley Bases. Lo mismo está haciendo ahora con las negociaciones para suspender las elecciones primarias PASO, encabezadas por la senadora Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado marcó sus diferencias con Milei una y otra vez, y es la única persona que puede hacerlo sin despertar su ira. Aun así, el Presidente está haciendo todo lo posible para asegurarse de que Bullrich siga formando parte de La Libertad Avanza.

Una encuesta reciente de la consultora AtlasIntel ubica a Bullrich como la dirigente mejor posicionada del actual Gobierno, con un 37% de aprobación y un diferencial negativo de 20 puntos porcentuales. Milei aparece apenas un punto por detrás, con un 36% de aprobación, aunque registra un diferencial negativo mayor, de 26 puntos. Nadie más dentro del espacio libertario se acerca siquiera a esos números. Y en lo más alto de la lista aparecen, increíblemente, Cristina Fernández de Kirchner (41% de aprobación y un diferencial negativo de 12 puntos), Axel Kicillof (39% y -15) y Myriam Bregman (39% y -12). Según esos datos, el Presidente enfrenta un rechazo del 60%, que mantiene una tendencia ascendente desde hace unos 17 meses.

El desempleo es ahora la principal preocupación de los encuestados y se desplazó a la inflación , que hasta entonces encabezaba el índice en estrecha extensión con el deterioro de la imagen presidencial. La inquietud por la situación económica sigue creciendo y podría superar a la corrupción en los próximos meses.

El Presidente y su equipo político ya están en modo campaña. En sus últimos discursos confirmaron que buscará la reelección y aseguraron que su estratega político, el controvertido Santiago Caputo , pronosticó que ganarán en primera vuelta gracias al “voto joven” .

Milei necesita mantener contenta a Bullrich y dividido al peronismo para aumentar sus posibilidades de victoria. El pragmatismo probablemente llegó para quedarse. Su adhesión a las enseñanzas de la Iglesia, probablemente no.