Agradecidos con el Papa León XIV

Es cierto que la enorme mayoría de quienes nos hemos emocionado estos días con la presencia de León XIV en nuestra patria, deseábamos fervorosamente que Francisco hubiera venido durante su Papado a encontrarse con los suyos.

Es evidente que el mundo está pariendo un nuevo orden, desde hace años, laboriosa y dolorosamente. Y que en ese nuevo sistema de relaciones entre los países, se recupera la posibilidad de cada uno de actuar en defensa de su interés nacional, pero el globalismo -con sus beneficios económicos y sus ideologías individualistas y mezquinas- resiste.

En ese panorama el Papa tiene un rol extraordinario que cumplir expresando a los pueblos que no tienen voz, en una acción que recoge todo lo construido en el encuentro interreligioso desde hace más de una década.

Se destaca el hecho de que por primera vez en veinte siglos -ya en el veintiuno- se eligió un Papa que no fuera europeo, y fue el Papa del fin del mundo. El que construyó el camino para que fuera América, la américa mestiza, católica, cristiana, la fortaleza con que el Vaticano va a desarrollar su misión de paz y unión en el respeto del poliedro que Francisco mencionaba donde cada pueblo se expresa en su identidad y todos juntos pueden construir un planeta digno de ser vivido.

La sabiduría de Francisco preparó el camino para que nuestro pueblo recibiera esta visitacon el abrazo de bienvenida más cálido que pueda imaginarse. Sin dudarlo León XIV agradeció anoche a los jóvenes diciendo que era “una bienvenida que quizás sólo Argentina puede dar, ¡gracias!” cuando escuchaba los cánticos juveniles diciendo ¡“olé oléoléolé, León, León!”, con la misma pasión con la que defienden todo aquello que quieren.

Las repercusiones de cada uno de los eventos ha sido de asombro y admiración casi unánime, por lo que movilizó en masividad y fervor tanto por la calidad y profundidad de sus mensajes: cuando habló a quienes tienen responsabilidades de gobierno, apelando a lo que los peronistas llamamos “gobierno esclavo de un pueblo libre”, reconociendo en especial la esencia del pueblo argentino cuando dijo “de ese encuentro entre procedencias y experiencias diversas fue tomando forma, con el paso del tiempo, un pueblo que ha sabido abrir sus puertas, hacer espacio a quien llegaba y conservar, aún en medio de momentos difíciles, una notable capacidad para levantarse y seguir adelante”.

Su prédica fue contundente “El bien común al que sirve la autoridad debe poder percibirse también en las condiciones concretas de la vida cotidiana. La familia, célula básica de la sociedad, ocupa aquí un lugar esencial. En ella, cada persona aprende a descubrir que su vida está unida a la de otros y que también es responsable de ellos. En el hogar se nos enseña a cuidar al débil, a perdonar, a compartir y a permanecer junto a quien necesita ayuda; y allí también muchos hombres y mujeres reciben las primeras semillas de la fe. Por ello, una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo.”

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía.” Esta última expresión ha sido comentada por cuanto comunicador ha tenido un micrófono para hacerlo y es la síntesis de todo el párrafo anterior.

Esos conceptos fueron ratificados por el Papa cuando condujo el Encuentro por el Trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde lo escuchamos con atención y participando con entusiasmo mil dirigentes sindicales, sociales y empresariales.

En esa ocasión fue tajante cuando nos dijo al despedirse: “les dejo una tarea: “Defender la dignidad del ser humano, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes, vivir una solidaridad efectiva y una subsidiariedad responsable para construir juntos la civilización del amor.”

Las citas a sus antecesores muestran el hilo conductor de la doctrina social de la iglesia en los diferentes Papados y recordó al Papa Francisco: “En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo” (Carta enc. Fratellitutti, 162).

Ha convocado a los varones a compartir la responsabilidad de las mujeres y valorar la importancia de la tarea cotidiana de las amas de casa, ha exhortado a los jóvenes a atreverse a formar familia y ha requerido a los responsables de gobierno a crear las condiciones para que esto suceda.

Tuvo una referencia permanente a la importancia del trabajo no sólo por sus indispensables logros económicos sino por su dimensión espiritual: “Es innegable el ingenio con el que este pueblo se ha aplicado al trabajo y ha sabido contribuir al bien común y a desarrollar innovaciones útiles para la sociedad”.

Y en ese punto se refirió específicamente a las amas de casa y líderes comunitarias: “Pensemos también en eI trabajo discreto y sacrificado que suponen las tareas del hogar, las horas gratuitas que se ofrecen para dar el mate cocido a los chicos en los barrios”.

Recordó a Enrique Shaw, empresario católico que “entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”.

A los empresarios les dijo que hay que permanecer alerta para huir del riesgo de la avaricia que, como dijo el Papa Francisco, “es una enfermedad del corazón”.

“Los sindicatos y agrupaciones de trabajadores tienen aquí un importante campo de crecimiento y desarrollo”. “Su misión es específica: ser instrumento de solidaridad y cohesión; canales de colaboración entre el trabajador y la empresa”, expresó que su mirada debe extenderse a la periferia de su propio gremio para evitar el descarte y la exclusión.

Nos recordó -como dijo en Magnifica Humanitas- que la técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador. Los poderes públicos deben velar por que esto no suceda. Antes bien, “el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo”.

Cada encuentro ha tenido algo más, siempre en la misma línea. Cuando decimos que es el conductor de la batalla cultural nos referimos precisamente a que toda su prédica nos recuerda el lugar central que ocupa el trabajo en su dimensión material y espiritual.

Por mi parte, todavía me siento conmovida por estas jornadas en las que los principales valores que representan tanto la política como la acción gremial en la que me desempeño han sido protagonistas de los mensajes del Santo Padre. Y entonces pienso que si no se comete el error de pensar el peronismo como un partido, sino como un conjunto de valores, se entiende perfectamente por qué podemos sentirnos tan identificadas con la palabra y la acción del Papa.

Estoy segura de que el Papa León XIV va a llegar a Perú pleno de la energía que nuestro pueblo, que es también su pueblo, le ha transmitido en todos y cada uno de los encuentros multitudinarios, alegres, esperanzados y muy conscientes del desafío que tenemos por delante.

Gracias León, gracias, Francisco, llevo los rosarios que has bendecido para que en cada casa del SACRA estén siempre presente.

*Fundadora y secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA)