Una encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, realizada por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP), hizo una comparación del gobierno de Javier Milei con los dos gobiernos anteriores a la misma altura del mandato. Es decir, en el tercer años, a un año de las siguientes elecciones presidenciales.

El trabajo de la Universidad de San Andrés consta de 1000 encuestas realizadas entre el 5 y el 13 de octubre, con adultos mayores de 18 años. Indagó, por un lado, sobre el punto general de la evolución de la satisfacción sobre "la marcha de las cosas" entre períodos presidenciales. Y por otro, comparó el grado de aprobación de los gobiernos en el mismo momento de los mandatos.

El primer resultado fue que en el tercer año de su gestión, en este 2026, Javier Milei está por encima de las marcas que registraban Mauricio Macri y Alberto Fernández a esta altura de sus gobiernos.

No es que sea alto el "nivel de satisfación" general en este momento del gobierno de Milei: llega al 30%, sumando "algo satisfecho" con "muy satisfecho".

Pero en octubre del año previo al fin de sus gobiernos, Mauricio Macri y Alberto Fernández estaban bastante peor. El fundador del PRO llegaba a un 22% mientras que el último presidente del peronismo, apenas juntaba un 11%.

Encuesta Universidad de San Andrés

Milei, Macri, Alberto Fernández: los niveles de aprobación

Cuando la pregunta es más específica -"¿Aprobás o no aprobás el gobierno de Javier Milei?- la respuesta, en la comparación, generó un dato interesante.

Hay un empate en el 36% entre el mandatario libertario y Mauricio Macri en el tercer año de mandato, a un año de las siguientes elecciones presidenciales.

En este caso, Alberto Fernández queda más abajo, apenas por encima de la línea del 20 %.

La evaluación sobre la situación en 2026

Ya enfocada sobre Milei, la encuesta marce que existe una mirada negativa sobre el año que está transcurriendo

Uun 56% considera que la situación del país empeoró respecto al año pasado (solo 18% ve mejoras), y un 52% afirma que su economía personal retrocedió (solo 14% percibe mejoras).

Ficha técnica: En total fueron recolectadas 1000 encuestas entre el 5 y el 13 de octubre de 2026 a adultos de 18 años en adelante, conectados a internet, en Argentina. La muestra es estratificada por región con cuotas de NSE y Edad. Se realiza en 8 regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro, Sur, y Buenos Aires dividida a su vez en CABA, GBA e interior de la Provincia de Buenos Aires. Los datos se ponderan de acuerdo a parámetros de Voto en elección de octubre 2025.